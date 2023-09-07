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31,5-дюймовый Full HD игровой монитор UltraGear ™ с частотой 165 Гц, MBR 1 мс и совместим с NVIDIA® G-SYNC®

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31,5-дюймовый Full HD игровой монитор UltraGear ™ с частотой 165 Гц, MBR 1 мс и совместим с NVIDIA® G-SYNC®

32GN550-B

31,5-дюймовый Full HD игровой монитор UltraGear ™ с частотой 165 Гц, MBR 1 мс и совместим с NVIDIA® G-SYNC®

31,5-дюймовый Full HD игровой монитор UltraGear ™ с частотой 165 Гц, MBR 1 мс и совместим с NVIDIA® G-SYNC®
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MNT-32GN550-01-1-LG-UltraGear-Gaming-Monitor
Измените правила игры

Измените правила игры

LG UltraGear,™ самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком.

Скорость

Совместимость с IPS 1 мс (GtG) и 144 Гц NVIDIA® G-SYNC®.

Цвет

Nano IPS DCI-P3 98% и HDR10.

Технология

Эргономичная подставка с C-образным зажимом. Полное перемещение дисплея.
Частота обновления 165 Гц

Плавное игровое движение

Сверхбыстрая скорость 165 Гц позволяет игрокам мгновенно увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное отображение изображения. Геймеры могут быстро обнаруживать противника и легко прицелиться.

Частота обновления 165 Гц

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Это может отличаться от фактического использования.
* Сравнение частоты обновления 60 Гц (левое изображение) и частоты обновления 165 Гц.

1 мс MBR
1 мс MBR

Невероятная скорость к победе

1 мс MBR способствует более плавному игровому процессу, уменьшая искажения и удвоение изображения.
В динамичных играх, при движении объектов, уменьшаются любые искажения, что делает игру более захватывающей для геймеров и даёт вам конкурентное преимущество.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
* Уменьшение размытия в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe
* Во время операции MBR длительностью 1 мс может возникать мерцание.

HDR10 c sRGB 95% (Typ.)

Почувствуйте настоящую битву с настоящими цветами

Этот монитор поддерживает HDR10 с sRGB 95% (Typ.), обеспечивая реалистичное визуальное погружение с насыщенными цветами и контрастностью. Независимо от поля битвы, он может помочь игрокам увидеть все драматические цвета, задуманные разработчиками игры.
Совместимость с NVIDIA G-SYNC®

Совместимость с G-SYNC® сертифицировано NVIDIA

LG 27GN950-B - это сертифицированный NVIDIA и официально утвержденный G-SYNC®-совместимый монитор, устраняющий разрывы экрана и минимизирующий искажения для более плавного и быстрого игрового процесса.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (левое изображение) и совместимости с G-SYNC®.

AMD FreeSync ™ Premium Pro

Чище, плавнее и быстрее

С технологией FreeSync ™ Premium Pro геймеры могут испытывать плавные чёткие движения в играх с высоким разрешением и динамичных играх. Это практически уменьшает разрывы и искажения экрана.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (изображение слева) и AMD FreeSync ™ Premium Pro.

Стильный дизайн

Элегантный, современный и захватывающий

Повысьте свой игровой опыт благодаря привлекательному и практически безрамному дизайну. Основание можно отрегулировать для изменения наклона монитора, чтобы сделать игру более комфортной.

Стильный дизайн

Динамическая синхронизация действий
Динамическая синхронизация действий

Реагируй  быстрее

С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени.
Стабилизатор чёрного
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Геймеры могут избежать снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и быстро избежать ситуаций нападения,и атаковать первым.
Прицел
Прицел

Лучшая цель

Целевая точка зафиксирована в центре, чтобы повысить точность стрельбы.

* Изображения выше, расположенные слева, иллюстрируют обычный режим, в котором эта функция не поддерживается.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

31.5

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

VA

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 95% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

165

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2020

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

40Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

40Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

7.2

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

793 x 227 x 557

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

714.7 x 428 x 50.9

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

714.7 x 600.3 x 292.1(↑)714.7 x 490.3 x 292.1(↓)

Вес в Упаковке [кг]

10.3

Вес без Подставки [кг]

5.1

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

240

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 95% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

1800:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

3000:1

Тип Панели

VA

Шаг Пикселя [мм]

0.36375 x 0.36375

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

165

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

80.1

Диагональ [дюймы]

31.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 90% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

АКСЕССУАРЫ

Display Port

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

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31,5-дюймовый Full HD игровой монитор UltraGear ™ с частотой 165 Гц, MBR 1 мс и совместим с NVIDIA® G-SYNC®

32GN550-B

31,5-дюймовый Full HD игровой монитор UltraGear ™ с частотой 165 Гц, MBR 1 мс и совместим с NVIDIA® G-SYNC®