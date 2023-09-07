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31.5'' UltraGear™ Nano IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible

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31.5'' UltraGear™ Nano IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible

32GP850-B

31.5'' UltraGear™ Nano IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible

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27” UltraGear™ Nano IPS 1ms Gaming Monitor with NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Измените правила игры

LG UltraGear™, самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком.
Скорость

IPS 1ms (GtG)*
165Гц (Overclock 180Гц)**

Дисплей

31.5” QHD (2560 x 1440)
Nano IPS & HDR400

Технологии

NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium

*Выберите "Более быстрый режим", чтобы выполнить "Время отклика 1 мс". (Режим Игры → Время отклика → Более быстрый режим)
**Чтобы включить разгон 180 Гц, необходима графическая карта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.

Оптимальный игровой монитор для скорости и качества изображения
Nano IPS 1ms

Оптимальный игровой монитор для скорости и качества изображения

Вы можете испытать захватывающую дух игровую производительность и полное погружение в технологию Nano IPS 1ms, обеспечивающую сверхвысокую скорость с исключительным качеством графики.

* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.

IPS 1ms (GtG)

Разработан для невероятной скорости

Благодаря IPS 1мс, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы можете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от реального.
*Сравнение скорости IPS 5мс (левое изображение) и IPS 1мс (GtG).

Почувствуйте настоящую битву с настоящими цветами
Nano IPS & HDR10

Почувствуйте настоящую битву с настоящими цветами

Этот монитор поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3*, воспроизводя цвета с высокой точностью с помощью HDR10, что обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от игры, это может помочь геймерам увидеть картину, задуманную её создателями.

* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* DCI-P3: обычно 98%, минимум 90%.

Испытайте плавное игровое движение с частотой обновления 144 Гц.
Частота обновления 165 Гц (O/C180 Гц)

Плавные движения в игре

Сверхбыстрая скорость 165 Гц (разгон 180 Гц) позволяет игрокам быстро увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное отображение изображения. Геймеры могут быстро реагировать на оппонентов и легко прицеливаться.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
*Чтобы включить разгон 180 Гц, необходимы графическая карта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Совместимость с G-SYNC® подтвержена NVIDIA

27GP850 — протестированный NVIDIA и официально подтвержденный совместимый монитор G-SYNC® , минимизирующий разрывы и задержки для плавного и быстрого игрового процесса.

* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и совместимости с NVIDIA® G-SYNC®.

AMD FreeSync™ Premium

Чище, плавнее и быстрее

С технологией FreeSync™ Premium геймеры могут ощутить плавность движения в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она сводит к минимуму разрывы на экране и задержки отображения.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (изображение слева) и AMD FreeSync™ Premium

Стильный дизайн

Изящный, тонкий, иммерсивный

Привлекательный дизайн и практически безрамочный дисплей добавят игровому процессу ещё больше удовольствия. Отрегулируйте наклон, высоту и поворот монитора, чтобы сделать игру максимально комфортной.

Эргономичный дизайн с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота.

Визуально незаметная рамка
Визуально незаметная рамка
Наклон
Наклон
Высота
Высота
Поворот
Поворот
Индивидуальные режимы для любой игры1
Улучшенный игровой GUI

Индивидуальные режимы для любой игры

Геймеры могут выбрать режим Gamer, FPS или RTS и уникализировать свой опыт. Настройки могут быть скорректированы и оптимизированы для любого типа игры.


  • Обычный
  • DAS
Dynamic Action Sync

Реагируй быстрее

Уменьшает задержку ввода с помощью Dynamic Action Sync, чтобы помочь геймерам реагировать на критические моменты в режиме реального времени.

* Условное обозначение показывает, что модель LG не поддерживает функцию Dynamic Action Sync (DAS).
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Black Stabilizer

Атакуй первым в темноте

Black Stabilizer помогает геймерам избегать снайперов, прячущихся в самых темных местах, и атаковать первым.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Прицел

Точно в цель!

Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

31.5

Разрешение

2560 x 1440

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

180 (O/C)

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

7.2

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

793 x 227 x 557

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

714.7 x 428 x 50.9

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

714.7 x 600.3 x 292.1(↑)714.7 x 490.3 x 292.1(↓)

Вес в Упаковке [кг]

10.1

Вес без Подставки [кг]

4.8

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

65Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

48Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

280

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2724 x 0.2724

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

180 (O/C)

Разрешение

2560 x 1440

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

80

Диагональ [дюймы]

31.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Технология Уменьшения Размытия в Движении

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

FPS Счетчик

ДА

Клавиша Программируемая Пользователем

ДА

Nano IPS™ Technology

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

Разгон

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Другое (Аксессуары)

Кабель HDMI (версия 2.0) Кабель DP (версия 1.4) Держатель Мыши

Display Port

ДА

USB A к B

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

USB Upstream Порт

ДА(1шт/версия 3.0)

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32GP850-B

31.5'' UltraGear™ Nano IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible