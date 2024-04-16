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32-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS с частотой обновления 180Hz | 1ms (GtG), HDR10

Функции

Галерея

Характеристики

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32-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS с частотой обновления 180Hz | 1ms (GtG), HDR10

32GS85Q-B

32-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS с частотой обновления 180Hz | 1ms (GtG), HDR10

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  • вид спереди
  • вид сбоку под углом -15 градусов
  • вид сбоку под углом +15 градусов
  • вид в перспективе
  • вид сбоку
  • вид сзади
  • вид сзади в перспективе
  • крупный план портов
  • вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты
  • вид спереди дисплея, поворачивающегося на 90 градусов в портретный режим
вид спереди
вид сбоку под углом -15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид в перспективе
вид сбоку
вид сзади
вид сзади в перспективе
крупный план портов
вид сбоку монитора, опускающегося вниз в процессе регулировки высоты
вид спереди дисплея, поворачивающегося на 90 градусов в портретный режим

Основные характеристики

  • 31,5-дюймовый дисплей Nano IPS QHD (2560x1440)
  • Частота обновления 180Hz
  • Время отклика Nano IPS 1ms (GtG)
  • HDR10 / DCI-P3 98% (стандарт)
  • Рамка, практически незаметная с 3 сторон
  • VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™
Больше

Логотип UltraGear™.

Создан для игры

Игровой монитор UltraGear™ с изображением человека, едущего на лошади.

Погрузитесь в бурный
поток ярких красок

Открой для себя игровой мир с разрешением QHD, широкими углами обзора Nano IPS и потрясающей частотой обновления 180 Гц.

Дисплей

31,5-дюймовый QHD (2560x1440) Nano IPS

HDR10 / DCI-P3 98% (стандарт)

Скорость

Частота обновления 180Hz

Время отклика Nano IPS 1ms (GtG)

Технология

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Частота обновления 180Hz

Улучшенная скорость.
Новый стандарт.

Мы повысили стандарт скорости UltraGear до 180Hz. Вы сможете наслаждаться сверхчетким и плавным изображением благодаря частоте обновления 180Hz, которая загружает изображения 180 раз в секунду.

Это сравнительное изображение быстро развивающейся игры с низкой частотой обновления и четкое изображение с высокой частотой обновления 180Hz.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Изображение робота на мониторе с трехмерными, динамичными цветами.

Дисплей Nano IPS

Блестящая игра
с широкого угла обзора

Технология Nano IPS передает игровые сцены ярко и с высокой точностью цветопередачи, а расширенный цветовой спектр DCI-P3 98% позволяет наслаждаться необычайно яркими играми.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет до 178 градусов.

Nano IPS c DCI-P3 98% (стандарт)

Превосходные цветовые характеристики

Монитор поддерживает 98%-ный охват спектра DCI-P3 благодаря применению наноразмерных частиц в Nano IPS, что обеспечивает яркую цветопередачу.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*DCI-P3: стандартный 98%, минимальный 90%.

Nano IPS 1ms (GtG)

Создан для непревзойденной скорости

Дисплей Nano IPS с частотой 1ms минимизирует послесвечение и обеспечивает быстрое время отклика, позволяя вам насладиться совершенно новыми игровыми возможностями.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

Цветное изображение робота высокого разрешения, воспроизведенное в формате HDR10.

HDR10

Погружение в игру с реалистичными цветами

Этот монитор поддерживает широкую цветовую гамму c HDR10, позволяя геймерам видеть яркие цвета, задуманные разработчиками игр, независимо от поля боя.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Плавный игровой процесс

Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

VESA certified AdaptiveSync

Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением разрывов и зависаний изображения.

AMD FreeSync™

Благодаря технологии FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите свой игровой опыт с почти безрамочным дизайном с 3 сторон для полного погружения. Регулируемая подставка, поддерживающая наклон, высоту и поворот, помогает играть более комфортно.

Значок монитора с незаметной рамкой.

Безрамочный дизайн

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

-5°~+15°

Значок, обозначающий возможность регулировки высоты.

Регулировка высоты

110 мм

Значок регулируемого поворота.

Поворот

По часовой стрелке

Два изображения монитора с демонстрацией его передней и задней сторон.

  • Значок HDMI.

    HDMI

  • Значок DisplayPort.

    DisplayPort

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Игровой ГИП

Награжденный игровой ГИП

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.

*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Dynamic Action Sync

Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    31.5"

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    350 Кд/м²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180Hz

  • Время Отклика

    1ms (GtG)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    7.5 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    969 x 168 x 531 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    713.9 x 428.2 x 54 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    713.9 x 611 x 253.7 мм (вверх)
    713.9 x 501 x 253.7 мм (вниз)

  • Вес в Упаковке [кг]

    10.3 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    5.6 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Display Port

    Черный / 1.8м

  • HDMI

    Черный / 1.8м

  • Кабель питания

    Черный / 1.5м

  • USB A к B

    Черный / 1.8м

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да(2 шт)

  • Выход Наушники

    3-х полосный (только наушники)

  • USB Downstream Порт

    Да(2шт/Версия3.0)

  • USB Upstream Порт

    Да(1шт/Версия3.0)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    280 Кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    350 Кд/м²

  • Цвета Бит

    10 бит (8 бит+FRC)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    Более 1 млрд.

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2724x0.2724 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180Hz

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Время Отклика

    1ms (GtG)

  • Диагональ [см]

    80 см

  • Диагональ [дюймы]

    31.5"

  • Покрытие

    Антибликовое, 3Н

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Да

  • Nano IPS™ Technology

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Режим Чтения

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    32GS85Q-B.ARUZ

  • Год

    2024

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Портрет

  • Безрамочный Дизайн

    Да

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • DC Выход

    65Вт (19V / 3.42A)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    32Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    29Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

СТАНДАРТ

  • UL (cUL)

    Да

  • CE

    Да

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