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32-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS с частотой обновления 180Hz | 1ms (GtG), HDR10
32-дюймовый игровой монитор UltraGear™ QHD Nano IPS с частотой обновления 180Hz | 1ms (GtG), HDR10
Погрузитесь в бурный
поток ярких красок
Открой для себя игровой мир с разрешением QHD, широкими углами обзора Nano IPS и потрясающей частотой обновления 180 Гц.
Дисплей
31,5-дюймовый QHD (2560x1440) Nano IPS
HDR10 / DCI-P3 98% (стандарт)
Скорость
Частота обновления 180Hz
Время отклика Nano IPS 1ms (GtG)
Технология
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Частота обновления 180Hz
Улучшенная скорость.
Новый стандарт.
Мы повысили стандарт скорости UltraGear до 180Hz. Вы сможете наслаждаться сверхчетким и плавным изображением благодаря частоте обновления 180Hz, которая загружает изображения 180 раз в секунду.
Это сравнительное изображение быстро развивающейся игры с низкой частотой обновления и четкое изображение с высокой частотой обновления 180Hz.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Угол обзора этого IPS-дисплея составляет до 178 градусов.
Nano IPS c DCI-P3 98% (стандарт)
Превосходные цветовые характеристики
Монитор поддерживает 98%-ный охват спектра DCI-P3 благодаря применению наноразмерных частиц в Nano IPS, что обеспечивает яркую цветопередачу.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*DCI-P3: стандартный 98%, минимальный 90%.
Nano IPS 1ms (GtG)
Создан для непревзойденной скорости
Дисплей Nano IPS с частотой 1ms минимизирует послесвечение и обеспечивает быстрое время отклика, позволяя вам насладиться совершенно новыми игровыми возможностями.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Плавный игровой процесс
Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
VESA certified AdaptiveSync
Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением разрывов и зависаний изображения.
AMD FreeSync™
Благодаря технологии FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите свой игровой опыт с почти безрамочным дизайном с 3 сторон для полного погружения. Регулируемая подставка, поддерживающая наклон, высоту и поворот, помогает играть более комфортно.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Игровой ГИП
Награжденный игровой ГИП
Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.
*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Dynamic Action Sync
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
31.5"
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
350 Кд/м²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180Hz
-
Время Отклика
1ms (GtG)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
7.5 кг
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
969 x 168 x 531 мм
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
713.9 x 428.2 x 54 мм
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
713.9 x 611 x 253.7 мм (вверх)
713.9 x 501 x 253.7 мм (вниз)
-
Вес в Упаковке [кг]
10.3 кг
-
Вес без Подставки [кг]
5.6 кг
АКСЕССУАРЫ
-
Display Port
Черный / 1.8м
-
HDMI
Черный / 1.8м
-
Кабель питания
Черный / 1.5м
-
USB A к B
Черный / 1.8м
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
Да
-
Версия DP
1.4
-
HDMI
Да(2 шт)
-
Выход Наушники
3-х полосный (только наушники)
-
USB Downstream Порт
Да(2шт/Версия3.0)
-
USB Upstream Порт
Да(1шт/Версия3.0)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
280 Кд/м²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
350 Кд/м²
-
Цвета Бит
10 бит (8 бит+FRC)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
Более 1 млрд.
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Тип Панели
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2724x0.2724 мм
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180Hz
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Время Отклика
1ms (GtG)
-
Диагональ [см]
80 см
-
Диагональ [дюймы]
31.5"
-
Покрытие
Антибликовое, 3Н
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
-
Прицел
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
HDR 10
Да
-
Nano IPS™ Technology
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Режим Чтения
Да
-
Умное Энергосбережение
Да
-
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
32GS85Q-B.ARUZ
-
Год
2024
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Портрет
-
Безрамочный Дизайн
Да
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
DC Выход
65Вт (19V / 3.42A)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
32Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5вт
-
Энергопотребление (Тип.)
29Вт
-
Тип
Внешний адаптер
СТАНДАРТ
-
UL (cUL)
Да
-
CE
Да
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