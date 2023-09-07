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34'' UltraGear™ QHD IPS игровой монитор с поддержкой Adaptive-Sync и совместимый с G-Sync® 160 Гц
34'' UltraGear™ QHD IPS игровой монитор с поддержкой Adaptive-Sync и совместимый с G-Sync® 160 Гц
Невероятная скорость для победы
comparison of the afterimage with IPS 5ms and IPS 1ms
*Изображение моделируется.
Плавные игровые движения
comparison of the Fluid Gaming Motion with 60Hz and Overclock 160Hz
* Пожалуйста, выключите AMD FreeSync ™, чтобы играть в консольные игры с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD (1440P).
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
34
-
Разрешение
-
3440 x 1440
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
400
-
Изгиб
-
1900R
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
160 (O/C)
-
Время Отклика
-
1мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота
Все характеристики
-
Наименование товара
-
UltraGear
-
Год
-
2020
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
80Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Меньше 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
72W
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
Вес с Подставкой [кг]
-
7.6
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
979 x 521 x 245
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
819.2 x 361.6 x 104.4
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
819.2 x 574.1 x 312.2(↑)819.2 x 464.1 x 312.2(↓)
-
Вес в Упаковке [кг]
-
11.5
-
Вес без Подставки [кг]
-
5.5
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
320
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
400
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
1.07B
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.2325 x 0.2325
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
160 (O/C)
-
Разрешение
-
3440 x 1440
-
Время Отклика
-
1мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
86.7
-
Диагональ [дюймы]
-
34
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Изгиб
-
1900R
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Заводская Калибровка Цвета
-
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
Nano IPS™ Technology
-
ДА
-
NVIDIA G-Sync™
-
Совместимость с G-SYNC
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
Разгон
-
ДА
-
HDMI
-
ДА
-
Display Port
-
ДА
-
USB A к B
-
ДА
-
HDMI
-
ДА(2шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(1шт)
-
Версия DP
-
1.4
-
USB Downstream Порт
-
ДА(2шт/версия 3.0)
-
USB Upstream Порт
-
ДА(1шт/версия 3.0)
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34GN850-B
34'' UltraGear™ QHD IPS игровой монитор с поддержкой Adaptive-Sync и совместимый с G-Sync® 160 Гц