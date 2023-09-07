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34'' UltraGear™ QHD IPS игровой монитор с поддержкой Adaptive-Sync и совместимый с G-Sync® 160 Гц

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34'' UltraGear™ QHD IPS игровой монитор с поддержкой Adaptive-Sync и совместимый с G-Sync® 160 Гц

34GN850-B

34'' UltraGear™ QHD IPS игровой монитор с поддержкой Adaptive-Sync и совместимый с G-Sync® 160 Гц

Игровой монитор
LG UltraGear™ provides various features; Nano IPS and VESA DisplayHDR™ 600 for color, IPS 1ms (GtG) and Overclock 160Hz for speed, G-SYNC® Compatible and Game Mode for gaming feature.

Возможно изменить ход игры

LG UltraGear ™, самая мощная экипировка для гарантированной победы.
IPS 1мс (GtG)

Невероятная скорость для победы

С IPS 1 мс, сопоставимой со скоростью TN, обеспечивает минимальное искажение и быстрое время отклика, помогает вам повысить свои шансы на победу.

comparison of the afterimage with IPS 5ms and IPS 1ms

*Изображение моделируется.

supports Nano IPS
Nano IPS & HDR 400

Почувствуйте настоящий бой с реальными цветами

34GN850 поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3, выражает высококачественный цвет для воспроизведения с VESA дисплей HDR ™ 400, обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от поля битвы, геймеры испытывают ощущение того, что находятся в центре событий.
Частота 160Гц

Плавные игровые движения

Сверхбыстрая скорость 160 Гц (частота обновления) позволяет геймерам быстрее видеть следующий кадр и делает изображение более плавным. Конкурентоспособные игроки могут быстрее реагировать на противников и легко прицеливаться.

comparison of the Fluid Gaming Motion with 60Hz and Overclock 160Hz

* Пожалуйста, выключите AMD FreeSync ™, чтобы играть в консольные игры с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD (1440P).

Gaming motion G-SYNC® Compatible versus OFF
Совместимый с G-SYNC®

сертифицировано NVIDIA

34GN850 - это протестированный NVIDIA и официально проверенный G-SYNC®-совместимый монитор, устраняющий разрывы на экране и минимизирующий искажения для более плавного и быстрого игрового процесса.
Gaming motion with AMD FreeSync™ Premium versus OFF
AMD FreeSync™ Premium

Чётче, плавнее и быстрее

С технологией FreeSync ™ Premium геймеры могут испытывать чёткие плавные движения в играх с высоким разрешением и динамичных играх. Это практически исключает разрывы и искажения на экране.
Stylish Design : 21:9 Curved, Virtually Borderless, Tilt, Height
Стильный дизайн

Гладкий, отличный и захватывающий

Повысьте игровой опыт с привлекательным дизайном, улучшенной подставкой V-wing и практически безрамным дизайном. Основание можно отрегулировать, чтобы изменить угол наклона и высоту монитора, чтобы вам было удобнее играть в игру.
simulation of Dynamic Action Sync
Динамическая синхронизация действий

Реагируйте на противника быстрее

С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени.
MNT-34GN850-09RU-Black-Stabilizer
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Геймеры могут обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах, и избежать столкновения.
simulation of Crosshair
Прицел

Лучшая цель

Прицел фиксируется в центре, чтобы повысить точность стрельбы.
Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

34

Разрешение

3440 x 1440

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

21:9

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Изгиб

1900R

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

160 (O/C)

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2020

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

80Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

72W

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

7.6

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

979 x 521 x 245

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

819.2 x 361.6 x 104.4

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

819.2 x 574.1 x 312.2(↑)819.2 x 464.1 x 312.2(↓)

Вес в Упаковке [кг]

11.5

Вес без Подставки [кг]

5.5

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

21:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

320

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2325 x 0.2325

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

160 (O/C)

Разрешение

3440 x 1440

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

86.7

Диагональ [дюймы]

34

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Изгиб

1900R

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

Nano IPS™ Technology

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

Разгон

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Display Port

ДА

USB A к B

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

USB Upstream Порт

ДА(1шт/версия 3.0)

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Игровой монитор

34GN850-B

34'' UltraGear™ QHD IPS игровой монитор с поддержкой Adaptive-Sync и совместимый с G-Sync® 160 Гц