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45-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 800R, 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
45-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 800R, 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
Основные характеристики
- 45-дюймовый изогнутый OLED Ultra-WQHD (3440 x 1440) 21:9 800R
- Яркость: 275-1300 нит
- OLED с частотой обновления 240Hz
- Время отклика 0.03ms (GtG)
- DisplayHDR True Black 400 / уровень контрастности 1.5 млн:1
- VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA ClearMR
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Яркое мега погружение
Играйте с ярким игровым монитором OLED 800R с 45-дюймовым дисплеем.
*В иллюстративных целях на видео показан представительный продукт LG UltraGear™ OLED. Пожалуйста, посмотрите изображения галереи, сделанные с реальным продуктом.
*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью LG UltraGear™ 45GR95QE.
Дисплей
45-дюймовый изогнутый OLED WQHD
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения
Скорость
Частота обновления 240Hz
Время отклика 0.03ms (GtG)
QHD@240Hz от HDMI 2.1
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA ClearMR
Надежные истории от инфлюенсеров
Обзор Пита Мэтисона (Pete Matheson)
Идеальный 45-дюймовый игровой монитор OLED практически для кого угодно!
Обзор видеоблогера optimum
Постройте гоночный симулятор с тремя 45-дюймовыми игровыми мониторами LG UltraGear™ OLED.
*В видео в качестве примера показан репрезентативный продукт 45-дюймовый монитор LG UltraGear™. Просмотрите галереи изображений реального продукта.
Инстинктивный изгиб
Почувствуйте изгиб, пробуждающий игровые инстинкты, углубляясь в расстояние до экрана и естественное зрение человеческого глаза.
Вид сверху на корпус с изогнутостью 800r.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Когда вы сидите за рабочим столом, он становится центром внимания на экране, передавая оригинальную графику с неизменной яркостью и насыщенностью без каких-либо искажений. Будьте в центре изгиба 800R и исследуйте всю игровую вселенную.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Восприятие изображения может меняться в зависимости от расстояния до экрана и позы пользователя.
45-дюймовый 21:9 Ultra-WQHD
Насладитесь панорамным игровым пейзажем
45-дюймовый дисплей формата 21:9 Ultra-WQHD обеспечивает обзор на 34% шире, чем стандартный экран формата 16:9. Испытайте ошеломляющее погружение в новый игровой ландшафт.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Размер и пропорции экрана имеют значение:
45 дюймов превосходят 49 дюймов
45-дюймовый дисплей предлагает невероятно великолепное и приятное впечатление от просмотра. Размер экрана 45 дюймов с соотношением сторон 21:9 на 12 % больше, чем у экрана размером 49 дюймов с соотношением сторон 32:9, и имеет пропорции по вертикали и горизонтали, позволяющие геймерам сразу рассмотреть все детали. Кроме того, соотношение сторон 21:9 является идеальным вариантом для геймеров, учитывая, что большинство игр поддерживают соотношение сторон 21:9 чаще, чем соотношение 32:9.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эти значения рассчитаны на основе реальной ширины и высоты 45-дюймового монитора с соотношением сторон 21:9 и 49-дюймового монитора с соотношением сторон 32:9.
Более яркий OLED
Блеск
великолепной игры
OLED-дисплей монитора выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит, данный монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.
Яркая OLED-панель.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear™ 45GR95QE.
*Яркость: 250 нит (мин.), 275 нит (стандарт).
Micro Lens Array+
Эволюция OLED
Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Взрыв красок
VESA DisplayHDR True Black 400 оживляет любую сцену, яркую или темную, реалистичными деталями благодаря уровню контрастности 1,5 млн и DCI-P3 98.5% (стандарт).
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*1,5 млн:1 — это уровень контрастности при 25% APL.
*Значение APL (средний уровень изображения) указывается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.
*Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.
OLED-дисплей с частотой 240Hz
Движение с молниеносной скоростью
Новый монитор LG UltraGear™ обеспечивает сверхбыструю скорость обновления 240Hz, что позволяет быстро увидеть следующий кадр и делает изображение плавным. Геймеры могут быстро реагировать, ловить противников и легко прицеливаться.
OLED-дисплей с частотой 240Hz и временем 0.03ms (GtG).
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Чрезвычайно быстрое время отклика
0.03ms (GtG)
Благодаря времени отклика 0.03ms (GtG), уменьшению гостинга и четкому отображению объектов вы сможете наслаждаться игрой с более плавными движениями и сюрреалистической визуальной плавностью.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите процесс игры благодаря новой шестиугольной подсветке и конструкции с практически незаметной рамкой с 4 сторон. Его удобная L-образная подставка занимает минимум места на столе, сводя к минимуму неиспользуемое пространство.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Плавный игровой процесс
Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
VESA certified AdaptiveSync
Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением зависаний изображения.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает зависания изображения.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Придайте четкость своей игре
Монитор получил сертификацию VESA ClearMR 13000, что позволяет видеть каждое движение так же четко, как и неподвижные изображения, с невероятно низким уровнем размытия движений в играх.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения
Показывайте только свою игру
Технология антибликового покрытия и низкого уровня отражения обеспечивает более приятные впечатления от просмотра, уменьшая отвлечение от экрана даже в условиях недостаточного освещения.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Комфортный и яркий
Играйте с удовольствием и не напрягайте глаза благодаря технологии Live Color Low Blue Light от LG.
*Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
*Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) — A196009, без дискомфортных бликов — V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum — V745051.
*Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
*Он поддерживает частоту обновления 240Hz. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая кабель DP 1.4 или HDMI 2.1 (оба кабеля входят в комплект).
*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
PBP и PIP
Играйте в игры и делайте больше
Этот монитор поддерживает до 2 PBP и PIP, позволяя вам видеть контент, поступающий с 2 входов, на одном экране. Это означает, что вы можете одновременно запускать несколько игр или задач на одном мониторе.
Разделенный экран ноутбука и ПК.
*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
Игровой ГИП
Награжденный игровой ГИП
Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.
*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Как защитить свой OLED
Вы можете предотвратить появление послесвечения или выгорание дисплея, включив функции «Перемещение экрана OLED», которая слегка перемещает экран через регулярные промежутки времени, «Экранная заставка» и «Очистка изображения».
*Эта функция управляется и настраивается при помощи 4-позиционной кнопки-джойстика на мониторе.
Dynamic Action Sync
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Программное обеспечение и датчик калибровки НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
12.3 кг
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
1143 x 301 x 550 мм
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
992.7 x 457 x 218 мм
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
992.7 x 657.7 x 335.1 мм (Вверх) 992.7 x 537.7 x 335.1 мм (Вниз)
-
Вес в Упаковке [кг]
18.3 кг
-
Вес без Подставки [кг]
8.9 кг
АКСЕССУАРЫ
-
HDMI
Да
-
HDMI (Цвет/Длина)
Черный/1.8 м
-
USB A к B
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
Да (1шт)
-
Версия DP
1.4 (DSC)
-
HDMI
Да (2шт)
-
Выход Наушники
4-х полосный (Звук+Микрофон)
-
USB Downstream Порт
Да (2шт/Версия3.0)
-
USB Upstream Порт
Да (1шт/Версия3.0)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
21:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
1040 Кд/м² (@HDR 1.5% APL) / 640 Кд/м² (@HDR 10% APL)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
1300 Кд/м² (@HDR 1.5% APL) / 800 Кд/м² (@HDR 10% APL)
-
Цвета Бит
10 бит
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
Более 1 млрд
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1200000:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500000:1
-
Изгиб
800R
-
Тип Панели
OLED
-
Шаг Пикселя [мм]
0.303 x 0.303 мм
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240Hz
-
Разрешение
3440 x 1440
-
Время Отклика
0.03 мс (GTG)
-
Диагональ [см]
113 см
-
Диагональ [дюймы]
44.5"
-
Покрытие
Антибликовое, 3Н
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Прицел
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
HW Калибровка
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
PBP
2PBP
-
PIP
Да
-
Режим Чтения
Да
-
Светодиодная RGB-подсветка
Hexagon Lighting
-
Умное Энергосбережение
Да
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
VRR
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
45GS95QE-B.ARUZ
-
Год
2024
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
-
Безрамочный Дизайн
Да
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3 Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
46 Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
57.5 Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5 Вт
-
Тип
Внешний адаптер
ЗВУК
-
DTS HP:X
Да
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