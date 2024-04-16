45-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 800R, 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

45-дюймовый дисплей предлагает невероятно великолепное и приятное впечатление от просмотра. Размер экрана 45 дюймов с соотношением сторон 21:9 на 12 % больше, чем у экрана размером 49 дюймов с соотношением сторон 32:9, и имеет пропорции по вертикали и горизонтали, позволяющие геймерам сразу рассмотреть все детали. Кроме того, соотношение сторон 21:9 является идеальным вариантом для геймеров, учитывая, что большинство игр поддерживают соотношение сторон 21:9 чаще, чем соотношение 32:9.