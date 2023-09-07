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27'' 4K UHD IPS монитор с поддержкой VESA DisplayHDR 400

Характеристики

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Поддержка

27'' 4K UHD IPS монитор с поддержкой VESA DisplayHDR 400

27UL850-W

27'' 4K UHD IPS монитор с поддержкой VESA DisplayHDR 400

LG 27'' 4K UHD IPS монитор с поддержкой VESA DisplayHDR 400, 27UL850-W
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Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

3840 x 2160

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UHD

Год

2019

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

6.1

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

690 x 492 x 210

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

613.1 x 364.4 x 44.6

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

613.1 x 559.5 x 234.2(↑)613.1 x 449.5 x 234.2(↓)

Вес в Упаковке [кг]

9

Вес без Подставки [кг]

4.8

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

130Вт

Энергопотребление (Тип.)

40Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

Энергопотребление (Energy Star)

25.2Вт

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Студия Калибровки LG (True Color Pro)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

280

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.1554 x 0.1554

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Разрешение

3840 x 2160

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.4

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

HW Калибровка

HW Calibration Ready

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

ЗВУК

Maxx Audio

ДА

Динамик

5Вт x 2

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Display Port

ДА

USB-C

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

USB-C

ДА(1шт)

USB-C (Передача Данных)

ДА

USB-C (макс. разрешение в Гц)

3840 x 2160 при 60Гц

USB-C (Подача Энергии)

60Вт

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