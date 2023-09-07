27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

Монитор 27UP650 открывает новую эру видеоигр в формате 4K HDR, не только принося острые ощущения с достойным изображением и звуком, но и помогая вам выигрывать сражения с AMD FreeSync™ , Игровым режимом, Динамической синхронизацией действий и Стабилизатором чёрного.

