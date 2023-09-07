About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

27UP650-W

27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

27UP650-W
LG UHD Monitor 4K
Игровая сцена с исключительной четкостью и детализацией на дисплее LG UHD 4K

Детали в совершенстве

Монитор LG UHD 4K позволит насладиться качеством 4K- и HDR-контента, о котором вы мечтали.

Погружение в большой дисплей

27" IPS UHD 4K (3840x2160)
Практически незаметная с 3-х сторон рамка

Яркие цвета & HDR

DCI-P3 95% (Станд.)
VESA DisplayHDR™ 400

Особенности

AMD FreeSync™
Высота, наклон, поворот
VESA DisplayHDR™ 400

Чистый и яркий HDR

Монитор поддерживает VESA DisplayHDR™ 400 с широким диапазоном яркости и контрастности, обеспечивая впечатляющее визуальное погружение в новейшие HDR-игры, фильмы и изображения.
  • SDR
  • HDR

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функции. Они могут отличаться от фактического использования.

  • SDR
  • HDR-эффект ВКЛ

Эффект HDR для SDR-контента

Монитор LG UHD 4K HDR может виртуально преобразовывать стандартный контент в видео HDR-качества прямо на экране. Это помогает улучшить отображение тонов и яркость содержимого SDR для получения впечатлений, подобных HDR.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от реального.

IPS с DCI-P3 95% (станд.) предлагает истинные цвета и широкий угол обзора
IPS с DCI-P3 95% (Станд.)

Отличная цветопередача и широкий обзор

IPS-дисплей с 95%-ным охватом спектра DCI-P3 обеспечивает выдающуюся точность цветопередачи и широкий угол обзора. Он обеспечивает высокое качество цветопередачи для воспроизведения ярких сцен, помогая вам получать достаточно удовольствия от развлекательного контента.

*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

Захватывающий игровой опыт

Монитор 27UP650 открывает новую эру видеоигр в формате 4K HDR, не только принося острые ощущения с достойным изображением и звуком, но и помогая вам выигрывать сражения с AMD FreeSync™ , Игровым режимом, Динамической синхронизацией действий и Стабилизатором чёрного.

Захватывающий игровой опыт2

*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального.

AMD FreeSync ™
AMD FreeSync™

Чётче, плавнее и быстрее

С технологией AMD FreeSync™ геймеры получают более плавные и чёткие движения в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync™ практически исключает разрывы и задержки на экране монитора.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
*Сравнение режима "ВЫКЛ" (левое изображение) и AMD FreeSync™

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Реагируйте на противников быстрее

Dynamic Action Sync минимизирует задержку ввода, что поможет геймерам поймать критический момент в реальном времени.
  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Атакуйте первым в темноте

Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах и ​​быстро укрыться от взрыва.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

Ярко и реалистично

Протестирован HDR-контент из различных стриминговых сервисов. И вы можете наслаждаться яркостью и широким цветовым диапазоном при воспроизведении на мониторе LG UHD 4K с технологией VESA DisplayHDR™ 400 с поддержкой цветового пространства DCI-P3.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

*Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
*Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.

Простой пользовательский интерфейс4
OnScreen Control

Простой пользовательский интерфейс

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив экран или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
*Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.

Эргономичный дизайн

Легко и удобно

Подставка One-Click позволяет легко установить без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать наклон, высоту и поворот экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.

Легко и удобно2

icon

Высота

icon

Ориентация

icon

Наклон

icon

Установка в один клик

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

3840 x 2160

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UHD

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

5.6

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

694 x 496 x 212

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

613.5 x 363.5 x 45.4

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

613.5 x 569.3 x 239.3(↑)613.5 x 459.3 x 239.3(↓)

Вес в Упаковке [кг]

9

Вес без Подставки [кг]

3.8

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

44Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Менее 0,5 Вт (состояние входа HDMI/DP)

Энергопотребление (Тип.)

40Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

Энергопотребление (Energy Star)

24Вт

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

320

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Коэффициент контрастности (Мин.)

1000:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1200:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.1554 x 0.1554

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Разрешение

3840 x 2160

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.4

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Display Port

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

27UP650-W

27UP650-W

27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400