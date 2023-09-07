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27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400
27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400
Погружение в большой дисплей
Практически незаметная с 3-х сторон рамка
Яркие цвета & HDR
VESA DisplayHDR™ 400
Особенности
Высота, наклон, поворот
Чистый и яркий HDR
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функции. Они могут отличаться от фактического использования.
-
SDR
-
HDR-эффект ВКЛ
Эффект HDR для SDR-контента
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от реального.
*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального
Захватывающий игровой опыт
Захватывающий игровой опыт2
*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального.
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
*Сравнение режима "ВЫКЛ" (левое изображение) и AMD FreeSync™
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Реагируйте на противников быстрее
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Атакуйте первым в темноте
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
Ярко и реалистично
Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR
*Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
*Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.
*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
*Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.
Легко и удобно
Легко и удобно2
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Разрешение
-
3840 x 2160
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
400
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
60
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота/Вращение
Все характеристики
-
Наименование товара
-
UHD
-
Год
-
2021
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота/Вращение
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
Вес с Подставкой [кг]
-
5.6
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
694 x 496 x 212
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
613.5 x 363.5 x 45.4
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
613.5 x 569.3 x 239.3(↑)613.5 x 459.3 x 239.3(↓)
-
Вес в Упаковке [кг]
-
9
-
Вес без Подставки [кг]
-
3.8
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
44Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Менее 0,5 Вт (состояние входа HDMI/DP)
-
Энергопотребление (Тип.)
-
40Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
Энергопотребление (Energy Star)
-
24Вт
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Двойной Контроллер
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
320
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
400
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
1.07B
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
1000:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1200:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.1554 x 0.1554
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
60
-
Разрешение
-
3840 x 2160
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
68.4
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
HDMI
-
ДА
-
Display Port
-
ДА
-
HDMI
-
ДА(2шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(1шт)
-
Версия DP
-
1.4
-
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27UP650-W
27'' UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400