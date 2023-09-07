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27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

Характеристики

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27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

27UP850-W

27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

27-дюймовый UHD 4K IPS монитор с поддержкой VESA DisplayHDR™ 400
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Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

27

Диагональ экрана (см)

68.4

Разрешение

3840 × 2160

Тип матрицы

IPS

Соотношение сторон

16:9

Шаг пикселя (мм)

0.1554 × 0.1554

Яркость (кд/м²)

400 (стандарт), 320 (мин.)

Цветовой охват

DCI-P3 95% (CIE1976)

Отображаемые цвета (млн)

1.07 млрд, 10 бит (8 бит+A-FRC)

Контрастность (FOFO)

1200:1 (стандарт), 1000:1 (мин.)

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика (мс)

5 (GTG)

Угол обзора (CR≥10)

178 / 178

Антибликовое покрытие матрицы

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт HDMI

● (HDMI × 2)

HDMI (макс. Разрешение при Гц)

3840 × 2160 @ 60Гц

Порт Display Port

● v1.4

Display Port (макс. Разрешение при Гц)

3840 × 2160 @ 60Гц

Порт USB Type-C

USB-C (макс. Разрешение при Гц)

3840 x 2160 @60Гц

USB-C (альтернативный DP режим)

USB-C (передача данных)

USB-C (Мощность передачи заряда)

96Вт

Порт USB

● (USB 3.0 × 2) выход

Выход для наушников

Расположение портов

Сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип блока питания

Внешний адаптер

Напряжение (В)

100 — 240 50/60Гц

Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)

185 макс. / 44 станд.

Энергопотребление (Energy Star, Вт)

25.4

Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)

< 0.5 (HDMI/DP в режиме входа)

Энергопотребление/выключен (макс, Вт)

<0.3

МЕНЮ

Русский язык

ФУНКЦИИ

Режим HDR (High Dynamic Range)

HDR10

Стандарт VESA DisplayHDR

DisplayHDR 400

HDR Effect (Преобразование SDR в HDR)

Широкий цветовой охват

Заводская калибровка

Аппаратная калибровка

Отсутствие мерцания Flicker safe

Функция режим чтения Reader Mode

Режим Нарушение цветовосприятия

Повышение качества изображения Super Resolution+

Динамическая синхронизация изображения FreeSync

Стабилизатор черного цвета

Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync

Энергосбережение

Smart Energy Saving

True Color Pro

Подключение двух ПК Dual controller

Меню на экране монитора

ДИЗАЙН

Передняя панель

Черный + текстура

Задняя панель

Белый

Подставка

Серебристый

Основание

Серебристый металл

ПОДСТАВКА

Возможные регулировки

Наклон / Высота / Поворот

Угол наклона (°)

-5 (вперед) — 20 (назад)

Регулировка по высоте (мм)

110

Отделяемая подставка

Поворот в портретный режим

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)

613.5 x 239.3 x 569.3 (Поднят)
613.5 x 239.3 x 459.3 (Опущен)

Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)

613.5 × 45.4 × 363.5

Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)

704 × 193 × 518

Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)

VESA (100 × 100 мм)

Вес с подставкой (кг)

5.9

Вес без подставки (кг)

4.1

Вес в упаковке (кг)

8.9

ЗВУК

Динамики

Тип динамиков

Скрытые динамики

Мощность динамиков (Вт)

2 × 5 Вт

Maxx Audio

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания

Кабель DisplayPort

Кабель HDMI

USB кабель

Руководство по установке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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