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27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400
27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
27
-
Диагональ экрана (см)
-
68.4
-
Разрешение
-
3840 × 2160
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.1554 × 0.1554
-
Яркость (кд/м²)
-
400 (стандарт), 320 (мин.)
-
Цветовой охват
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Отображаемые цвета (млн)
-
1.07 млрд, 10 бит (8 бит+A-FRC)
-
Контрастность (FOFO)
-
1200:1 (стандарт), 1000:1 (мин.)
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика (мс)
-
5 (GTG)
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 / 178
-
Антибликовое покрытие матрицы
-
●
-
Порт HDMI
-
● (HDMI × 2)
-
HDMI (макс. Разрешение при Гц)
-
3840 × 2160 @ 60Гц
-
Порт Display Port
-
● v1.4
-
Display Port (макс. Разрешение при Гц)
-
3840 × 2160 @ 60Гц
-
Порт USB Type-C
-
●
-
USB-C (макс. Разрешение при Гц)
-
3840 x 2160 @60Гц
-
USB-C (альтернативный DP режим)
-
●
-
USB-C (передача данных)
-
●
-
USB-C (Мощность передачи заряда)
-
96Вт
-
Порт USB
-
● (USB 3.0 × 2) выход
-
Выход для наушников
-
●
-
Расположение портов
-
Сзади
-
Тип блока питания
-
Внешний адаптер
-
Напряжение (В)
-
100 — 240 50/60Гц
-
Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)
-
185 макс. / 44 станд.
-
Энергопотребление (Energy Star, Вт)
-
25.4
-
Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)
-
< 0.5 (HDMI/DP в режиме входа)
-
Энергопотребление/выключен (макс, Вт)
-
<0.3
-
Русский язык
-
●
-
Режим HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10
-
Стандарт VESA DisplayHDR
-
DisplayHDR 400
-
HDR Effect (Преобразование SDR в HDR)
-
●
-
Широкий цветовой охват
-
●
-
Заводская калибровка
-
●
-
Аппаратная калибровка
-
●
-
Отсутствие мерцания Flicker safe
-
●
-
Функция режим чтения Reader Mode
-
●
-
Режим Нарушение цветовосприятия
-
●
-
Повышение качества изображения Super Resolution+
-
●
-
Динамическая синхронизация изображения FreeSync
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync
-
●
-
Энергосбережение
-
Smart Energy Saving
-
True Color Pro
-
●
-
Подключение двух ПК Dual controller
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
Передняя панель
-
Черный + текстура
-
Задняя панель
-
Белый
-
Подставка
-
Серебристый
-
Основание
-
Серебристый металл
-
Возможные регулировки
-
Наклон / Высота / Поворот
-
Угол наклона (°)
-
-5 (вперед) — 20 (назад)
-
Регулировка по высоте (мм)
-
110
-
Отделяемая подставка
-
●
-
Поворот в портретный режим
-
●
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
613.5 x 239.3 x 569.3 (Поднят)
613.5 x 239.3 x 459.3 (Опущен)
-
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)
-
613.5 × 45.4 × 363.5
-
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)
-
704 × 193 × 518
-
Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)
-
VESA (100 × 100 мм)
-
Вес с подставкой (кг)
-
5.9
-
Вес без подставки (кг)
-
4.1
-
Вес в упаковке (кг)
-
8.9
-
Динамики
-
●
-
Тип динамиков
-
Скрытые динамики
-
Мощность динамиков (Вт)
-
2 × 5 Вт
-
Maxx Audio
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
Кабель DisplayPort
-
●
-
Кабель HDMI
-
●
-
USB кабель
-
●
-
Руководство по установке
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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