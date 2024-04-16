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27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

Функции

Галерея

Характеристики

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Поддержка

27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400

27UP850K-W
  • Вид 27&#34; UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400 27UP850K-W спереди
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
  • LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
Вид 27&#34; UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400 27UP850K-W спереди
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
LG 27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W

Основные характеристики

  • 27-дюймовый UHD 4K IPS дисплей
  • DCI-P3 95% (Typ.)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • USB Type-C™
  • Подставка с регулируемой высотой, поворотом и наклоном
Больше

Монитор LG UHD 4K

Детали под контролем

Наслаждайтесь безупречным изображением и истинной яркостью цветов с монитором LG UHD 4K HDR. Создатели контента, работающие с HDR-контентом, оценят его способность воспроизводить яркость и контраст для предварительного просмотра и редактирования.

Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента

Пространство

27 дюйма, UHD 4K
3840 x 2160

Качество изображения

DCI-P3 95% (Typ.)
HDR10

Особенности

MAXXAUDIO®

VESA DisplayHDR™ 400

Чистый и яркий HDR

Монитор поддерживает VESA DisplayHDR™ 400 с широким диапазоном яркости и контрастности, обеспечивая впечатляющее визуальное погружение в новейшие HDR-игры, фильмы и изображения.

  • SDR
  • HDR Effect ON

Эффект HDR для SDR-контента

Монитор LG UHD 4K HDR может преобразовывать контент стандартного качества в видео в качестве HDR прямо на экране. Используя специальный алгоритм обработки качества изображения, он улучшает тональную компрессию и светность SDR-контента, в результате чего создается ощущение качества HDR.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от реального.

IPS с DCI-P3 95% (стандарт) предлагает истинные цвета и широкий обзор
IPS с DCI-P3 95% (станд.)

Отличная цветопередача и широкий обзор

Этот монитор с 95% охватом спектра DCI-P3 - отличное решение для создателей контента, графических дизайнеров и всех, кто ищет высокоточные цвета.

*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального

Оптимизация цветопередачи с помощью аппаратной калибровки в LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

К аппаратной калибровке готов

Готовность к аппаратной калибровке в сочетании со специализированным программным обеспечением для калибровки «LG Calibration Studio» предотвращает ухудшение качества цветопередачи. Вы всегда сможете видеть точные цвета, сохраняя полный контроль над своей работой. 

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического.
* Программное обеспечение НЕ входит в комплект. Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения LG Calibration Studio, посетите LG.COM.

USB Type-C™

Простое управление и совместимость

Порт USB Type-C™ позволяет передавать данные, использовать экран 4K и заряжать подключенное устройство одновременно. Уменьшите количество проводов и повысьте эффективность с помощью одного кабеля USBType-C™, без необходимости использования специальных кабелей или зарядных устройств для вашего ноутбука или другой техники.

USB Type-C ™ обеспечивает простоту управления и подключения

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4K

Дисплей

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Данные

передача

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До 96Вт

подача энергии

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Зарядка всех устройств

одним кабелем

* Поддерживается соединение USB Type-C™ с мощностью до 96 Вт.
* Для правильной работы необходим кабель USB Type-C™ для подключения порта USB Type-C™ к монитору. Кабель входит в комплект.

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

Захватывающий игровой опыт

Монитор 27UP850K открывает новую эру консольных игр 4K HDR, не только принося острые ощущения с достойным изображением и звуком, но и помогая вам выигрывать сражения с Игровым режимом, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer.

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Реагируйте на противников быстрее

Dynamic Action Sync минимизирует задержку ввода, что поможет геймерам поймать критический момент в реальном времени.
  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Атакуйте первым в темноте

Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах и ​​быстро укрыться от взрыва.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

Ярко и реалистично

Протестирован HDR-контент из различных стриминговых сервисов. И вы можете наслаждаться яркостью и широким цветовым диапазоном при воспроизведении на мониторе LG UHD 4K с технологией VESA DisplayHDR™ 400 с поддержкой цветового пространства DCI-P3.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
* Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.

Экранный контроль

Простой пользовательский интерфейс

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив экран или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
* Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.

Эргономичный дизайн

Легко и удобно

Стойка One-Click позволяет легко устанавливать ее без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать высоту и наклон большого экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.

Легко и удобно2

icon

Наклон

icon

Ориентация

icon

Высота

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 кд/м²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60

  • Время Отклика

    5мс (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    5.9

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    694 x 496 x 212

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 363.5 x 45.4

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 569.3 x 239.3(Up)
    613.5 x 459.3 x 239.3(Down)

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.9

  • Вес без Подставки [кг]

    4.1

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    ДА

  • Display Port

    ДА

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    ДА

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Белый / 1.5м

  • Другое (Аксессуары)

    -

  • Кабель питания

    ДА

  • Пульт ДУ

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A к B

    -

  • USB-C

    ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • D-Sub

    -

  • Аудиовход

    -

  • Встроенный KVM

    -

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    ДА(1 шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • DVI-D

    -

  • DVI (макс. разрешение в Гц)

    -

  • D-Sub (макс. разрешение в Гц)

    -

  • HDMI

    ДА(2 шт.)

  • Выход Наушники

    3-полюсный (только звук)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Выход Line

    -

  • Вход Микрофон

    -

  • SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)

    -

  • Thunderbolt

    -

  • Thunderbolt (Передача Данных)

    -

  • Thunderbolt (макс. разрешение в Гц)

    -

  • Thunderbolt (Подача Энергии)

    -

  • USB-C

    ДА(1 шт.)

  • USB-C (Передача Данных)

    ДА

  • USB-C (макс. разрешение в Гц)

    3840 x 2160 - 60 Гц

  • USB-C (Подача Энергии)

    90Вт

  • USB Downstream Порт

    ДА(2 шт./версия 3.0)

  • USB Upstream Порт

    -

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    320 кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 кд/м²

  • Цвета Бит

    10bit (8bit+FRC)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07B

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    Н/П

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1000:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1200:1

  • Изгиб

    -

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.1554 x 0.1554 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    5мс (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    68.4

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Покрытие

    Антибликовое покрытие

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • Advanced True Wide Pol.

    -

  • AMD FreeSync™

    -

  • Автоматическая Яркость

    -

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    -

  • Автоматический Датчик Яркости

    -

  • Камера

    -

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • Прицел

    -

  • Dolby Vision™

    -

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • FPS Счетчик

    -

  • HDR 10

    ДА

  • HDR Effect

    ДА

  • Горячая Клавиша

    -

  • HW Калибровка

    HW Calibration Ready

  • Подсветка

    -

  • Технология Mini-LED

    -

  • Технология Уменьшения Размытия в Движении

    -

  • Nano IPS™ Technology

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Другое (Функции)

    -

  • Разгон

    -

  • PBP

    -

  • PIP

    -

  • Режим Чтения

    ДА

  • Светодиодная RGB-подсветка

    -

  • Умное Энергосбережение

    ДА

  • Супер Разрешение+

    ДА

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR

    -

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UHD

  • Год

    Y24

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

  • Безрамочный Дизайн

    3-сторонний практически безрамочный дизайн

  • OneClick Стенд

    ДА

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • DC Выход

    210W (19.5V / 10.8A)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,5 Вт (входное состояние HDMI/DP)

  • Энергопотребление (Тип.)

    44Вт

  • Тип

    Внешний источник питания (адаптер)

ЗВУК

  • Maxx Audio

    ДА

  • Bluetooth Совместимость

    -

  • Dolby Atmos

    -

  • DTS HP:X

    -

  • Rich Bass

    -

  • Динамик

    5Вт x 2

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    -

  • Двойной Контроллер

    ДА

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    ДА

  • Центр Управления LG UltraGear™

    -

  • LG UltraGear™ Studio

    -

  • Qubyx

    -

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