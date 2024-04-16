We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27" UHD 4K IPS монитор, имеющий сертификат VESA DisplayHDR™ 400
Монитор LG UHD 4K
Детали под контролем
Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента
Пространство
27 дюйма, UHD 4K
3840 x 2160
Качество изображения
DCI-P3 95% (Typ.)
HDR10
Особенности
MAXXAUDIO®
Чистый и яркий HDR
-
SDR
-
HDR Effect ON
Эффект HDR для SDR-контента
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от реального.
*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического.
* Программное обеспечение НЕ входит в комплект. Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения LG Calibration Studio, посетите LG.COM.
Простое управление и совместимость
USB Type-C ™ обеспечивает простоту управления и подключения
* Поддерживается соединение USB Type-C™ с мощностью до 96 Вт.
* Для правильной работы необходим кабель USB Type-C™ для подключения порта USB Type-C™ к монитору. Кабель входит в комплект.
Захватывающий игровой опыт
Монитор 27UP850K открывает новую эру консольных игр 4K HDR, не только принося острые ощущения с достойным изображением и звуком, но и помогая вам выигрывать сражения с Игровым режимом, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer.
Улучшение качества в игре до 4K и HDR
* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Реагируйте на противников быстрее
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Атакуйте первым в темноте
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
Ярко и реалистично
Протестирован HDR-контент из различных стриминговых сервисов. И вы можете наслаждаться яркостью и широким цветовым диапазоном при воспроизведении на мониторе LG UHD 4K с технологией VESA DisplayHDR™ 400 с поддержкой цветового пространства DCI-P3.
Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR
* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
* Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.
* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
* Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.
Эргономичный дизайн
Легко и удобно
Стойка One-Click позволяет легко устанавливать ее без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать высоту и наклон большого экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.
Легко и удобно2
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 кд/м²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60
-
Время Отклика
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
5.9
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
694 x 496 x 212
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 363.5 x 45.4
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 569.3 x 239.3(Up)
613.5 x 459.3 x 239.3(Down)
-
Вес в Упаковке [кг]
8.9
-
Вес без Подставки [кг]
4.1
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
ДА
-
Display Port
ДА
-
DVI-D
-
-
HDMI
ДА
-
HDMI (Цвет/Длина)
Белый / 1.5м
-
Другое (Аксессуары)
-
-
Кабель питания
ДА
-
Пульт ДУ
-
-
Thunderbolt
-
-
USB A к B
-
-
USB-C
ДА
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
D-Sub
-
-
Аудиовход
-
-
Встроенный KVM
-
-
Daisy Chain
-
-
DisplayPort
ДА(1 шт.)
-
Версия DP
1.4
-
DVI-D
-
-
DVI (макс. разрешение в Гц)
-
-
D-Sub (макс. разрешение в Гц)
-
-
HDMI
ДА(2 шт.)
-
Выход Наушники
3-полюсный (только звук)
-
LAN (RJ-45)
-
-
Выход Line
-
-
Вход Микрофон
-
-
SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)
-
-
Thunderbolt
-
-
Thunderbolt (Передача Данных)
-
-
Thunderbolt (макс. разрешение в Гц)
-
-
Thunderbolt (Подача Энергии)
-
-
USB-C
ДА(1 шт.)
-
USB-C (Передача Данных)
ДА
-
USB-C (макс. разрешение в Гц)
3840 x 2160 - 60 Гц
-
USB-C (Подача Энергии)
90Вт
-
USB Downstream Порт
ДА(2 шт./версия 3.0)
-
USB Upstream Порт
-
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
320 кд/м²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 кд/м²
-
Цвета Бит
10bit (8bit+FRC)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
-
Цветовая Гамма (Мин.)
Н/П
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1000:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1200:1
-
Изгиб
-
-
Тип Панели
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
0.1554 x 0.1554 мм
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Время Отклика
5мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
68.4
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Покрытие
Антибликовое покрытие
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
-
Advanced True Wide Pol.
-
-
AMD FreeSync™
-
-
Автоматическая Яркость
-
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
-
Автоматический Датчик Яркости
-
-
Камера
-
-
Заводская Калибровка Цвета
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
-
Прицел
-
-
Dolby Vision™
-
-
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
-
Отсутствие Мерцания
ДА
-
FPS Счетчик
-
-
HDR 10
ДА
-
HDR Effect
ДА
-
Горячая Клавиша
-
-
HW Калибровка
HW Calibration Ready
-
Подсветка
-
-
Технология Mini-LED
-
-
Технология Уменьшения Размытия в Движении
-
-
Nano IPS™ Technology
-
-
NVIDIA G-Sync™
-
-
Другое (Функции)
-
-
Разгон
-
-
PBP
-
-
PIP
-
-
Режим Чтения
ДА
-
Светодиодная RGB-подсветка
-
-
Умное Энергосбережение
ДА
-
Супер Разрешение+
ДА
-
Клавиша Программируемая Пользователем
-
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
VRR
-
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UHD
-
Год
Y24
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
-
Безрамочный Дизайн
3-сторонний практически безрамочный дизайн
-
OneClick Стенд
ДА
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
DC Выход
210W (19.5V / 10.8A)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт (входное состояние HDMI/DP)
-
Энергопотребление (Тип.)
44Вт
-
Тип
Внешний источник питания (адаптер)
ЗВУК
-
Maxx Audio
ДА
-
Bluetooth Совместимость
-
-
Dolby Atmos
-
-
DTS HP:X
-
-
Rich Bass
-
-
Динамик
5Вт x 2
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
-
Двойной Контроллер
ДА
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
ДА
-
Центр Управления LG UltraGear™
-
-
LG UltraGear™ Studio
-
-
Qubyx
-
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.