About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

31,5-дюймовый VA–монитор 4K UHD UltraFine™

31,5-дюймовый VA–монитор 4K UHD UltraFine™

32U720A-B
вид спереди
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку под углом +30 градусов
Вид сзади
Вид сзади под углом
Вид сзади под углом с наклоном
Вид сзади под углом
Вид сзади сбоку
Вид портов крупным планом
Настенное крепление и вид портов
Вид сверху с экраном, наклоненным вперед
Вид сверху с экраном, наклоненным в обратном направлении
вид спереди
Вид сбоку
вид спереди
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку под углом +30 градусов
Вид сзади
Вид сзади под углом
Вид сзади под углом с наклоном
Вид сзади под углом
Вид сзади сбоку
Вид портов крупным планом
Настенное крепление и вид портов
Вид сверху с экраном, наклоненным вперед
Вид сверху с экраном, наклоненным в обратном направлении
вид спереди
Вид сбоку

Основные характеристики

  • 31,5-дюймовый VA–монитор UHD 4K (3840x2160)
  • DCI-P3 90% (станд.) с HDR10
  • Практически незаметная рамка с 3 сторон
  • USB Type-C™ (90 Вт Power Delivery)
  • LG Switch
Больше
Логотип монитора LG UltraFine.

Логотип монитора LG UltraFine.

Все тонкости учтены

Вид спереди на белый монитор LG на столе, на котором показан красочный интерфейс для 3D-редактирования, рядом с монитором лампа, клавиатура, аудиомикшер и наушники.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Дисплей

31,5 дюйма UHD 4K (3840x2160)

Anti-glare

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Качество изображения

DCI-P3 90% (станд.)

HDR10

Контраст 3000:1

Яркость 250 нит

Удобство использования

USB-C (PD 90 Вт)

Мульти-интерфейс

2 динамика, 5 Вт

LG Switch

Вид спереди на белый монитор LG на столе, на котором показаны различные разрешения для сравнения, вокруг монитора расположены камеры, книги, цветные фишки и динамики.

Четкость с 8,29 миллиона пикселей

Экран 4K UHD (3840x2160) IPS и безрамочный с 3 сторон дизайн обеспечивает разрешение в четыре раза выше Full HD, что позволяет редактировать несколько дорожек не масштабируя временные шкалы.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Общее количество пикселей рассчитано путем умножения горизонтального разрешения на вертикальное, что составляет 2,07 млн пикселей для FHD и 8,29 млн пикселей для 4K UHD.

Цвета, которым доверяют профессионалы

UltraFine™ совместим с отраслевым стандартом HDR10 (Высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме DCI-P3 90% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет создателям контента наслаждаться четкостью и точностью цветов и деталей.

Вид спереди на белый монитор LG, на котором отображается яркое изображение каньона с инструментами цветокоррекции, подчеркивая качество HDR и 90% цветового охвата DCI-P3.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Яркость: 250 нит (станд.), цветовой охват: DCI-P3 90% (станд.)

* Возможны различия в реальных значениях/результатах в зависимости от среды использования.

Видео для сравнения демонстрирует глубокие черные цвета и яркий контраст на мониторе LG UltraFine с поддержкой HDR, делая акцент на глубине и четкости изображения.

Более глубокий черный цвет обеспечивает детализацию

Высокий уровень контрастности обеспечивает детализацию без размытия даже для темных изображений.VA консистентно отображает цвета от края до края экрана,что придает реалистичности картинке.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

USB-C все-в-одном

USB-C обеспечивает одновременные подключение дисплея, передачу данных и зарядку устройств 90 Вт, гарантируя удобство работы на ноутбуке одним кабелем.

Вид сверху на монитор, подключенный к ноутбуку, с клавиатурой и мышью, расположенными ниже.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия. 

* Для оптимальной работы необходимо использовать кабель USB-C для подключения порта USB-C к монитору.

Множество подключений между компьютером Mac и обычным ПК

Новичкам и профессионалам нравится иметь много оборудования. Подключайте разные устройства для повышения эффективности работы.

Креативное рабочее место с монитором LG, подключенным к ноутбуку, на обоих отображается интерфейс редактирования видео с инструментами цветокоррекции и временной шкалой.

* Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Иммерсивный звук

Наслаждение иммерсивным видеорядом с Waves MaxxAudio® – идеально для просмотра любого контента от киноблокбастеров до приключенческих игр. Он насыщает каждую сцену большей глубиной и высшей детализацией.

Настольный компьютер с монитором LG, на котором изображена женщина в космическом скафандре, с улучшенными визуальными эффектами за счет технологии MaxxAudio, рекомендующей проецирование звука встроенного динамика.

* Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Быстрое переключение

Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для работы и жизни. С легкостью настраивайте качество и яркость изображения по своим предпочтениям, также есть возможность разделения дисплея с 11 вариантами и быстрого запуска платформы видеозвонков, что делает монитор еще более удобным.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.com.

Органичный элегантный дизайн

Практически безрамочный с 3 сторон, с органичной полностью регулируемой L-образной подставкой, которую можно поворачивать, наклонять, а также регулировать наклон шарнира и высоту. Экономит пространство на столе, повышая эффективность рабочего процесса, а также помогает вам дольше сохранять фокус при видеомонтаже и просмотре.

Вид спереди, вид сбоку и вид в деталях белого монитора LG с тонкой подставкой и минималистичным дизайном задней панели.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Наклон (–5°~25°), Шарнир (–30°~30°), Высота (130 мм)

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    31.5"

  • Экран - Разрешение

    3840 x 2160

  • Экран - Тип Панели

    VA

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60 Гц

  • Экран - Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Поворот

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    32U720A-B

  • Год

    2025

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 кд/м²

  • Тип Панели

    VA

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.06053 x 0.18159 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60 Гц

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    80 см

  • Диагональ [дюймы]

    31.5"

  • Покрытие

    антибликовое

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    8.1 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    821 x 219 x 507 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    714.3 x 420.1 x 45.7 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    714.3 x 597.8 x 250 (вверх) мм

  • Вес в Упаковке [кг]

    10.7 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    5.2 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • HDMI

    да (1шт.)

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный / 1.8м

  • USB-C

    да (1шт.)

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    да (1шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    да (2 шт.)

  • Выход Наушники

    3-полосный (только звук)

  • USB-C

    да (1шт.)

  • USB-C (Передача Данных)

    да

  • USB-C (макс. разрешение в Гц)

    3840x2160 @60Гц

  • USB-C (Подача Энергии)

    90 Вт

  • USB Downstream Порт

    да(2 шт/вер.3.0)

  • USB Upstream Порт

    да(через USB-C)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    да

  • Отсутствие Мерцания

    да

  • HDR 10

    да

  • HDR Effect

    да

  • Режим Чтения

    да

  • Умное Энергосбережение

    да

  • Супер Разрешение+

    да

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота / Поворот

  • Безрамочный Дизайн

    3х-сторонний безрамный

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (DC Off)

    менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    0.5Вт

ЗВУК

  • Maxx Audio

    да

  • Динамик

    да (2шт. по 5Вт)

Что говорят

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.