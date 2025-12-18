31,5-дюймовый VA–монитор 4K UHD UltraFine™

Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для работы и жизни. С легкостью настраивайте качество и яркость изображения по своим предпочтениям, также есть возможность разделения дисплея с 11 вариантами и быстрого запуска платформы видеозвонков, что делает монитор еще более удобным.