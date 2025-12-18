We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
31,5-дюймовый VA–монитор 4K UHD UltraFine™
Все тонкости учтены
Вид спереди на белый монитор LG на столе, на котором показан красочный интерфейс для 3D-редактирования, рядом с монитором лампа, клавиатура, аудиомикшер и наушники.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Дисплей
31,5 дюйма UHD 4K (3840x2160)
Anti-glare
Практически незаметная рамка с 3 сторон
Качество изображения
DCI-P3 90% (станд.)
HDR10
Контраст 3000:1
Яркость 250 нит
Удобство использования
USB-C (PD 90 Вт)
Мульти-интерфейс
2 динамика, 5 Вт
LG Switch
* Общее количество пикселей рассчитано путем умножения горизонтального разрешения на вертикальное, что составляет 2,07 млн пикселей для FHD и 8,29 млн пикселей для 4K UHD.
Цвета, которым доверяют профессионалы
UltraFine™ совместим с отраслевым стандартом HDR10 (Высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме DCI-P3 90% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет создателям контента наслаждаться четкостью и точностью цветов и деталей.
Вид спереди на белый монитор LG, на котором отображается яркое изображение каньона с инструментами цветокоррекции, подчеркивая качество HDR и 90% цветового охвата DCI-P3.
* Яркость: 250 нит (станд.), цветовой охват: DCI-P3 90% (станд.)
* Возможны различия в реальных значениях/результатах в зависимости от среды использования.
USB-C все-в-одном
USB-C обеспечивает одновременные подключение дисплея, передачу данных и зарядку устройств 90 Вт, гарантируя удобство работы на ноутбуке одним кабелем.
Вид сверху на монитор, подключенный к ноутбуку, с клавиатурой и мышью, расположенными ниже.
* Для оптимальной работы необходимо использовать кабель USB-C для подключения порта USB-C к монитору.
Множество подключений между компьютером Mac и обычным ПК
Новичкам и профессионалам нравится иметь много оборудования. Подключайте разные устройства для повышения эффективности работы.
Креативное рабочее место с монитором LG, подключенным к ноутбуку, на обоих отображается интерфейс редактирования видео с инструментами цветокоррекции и временной шкалой.
* Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.
Иммерсивный звук
Наслаждение иммерсивным видеорядом с Waves MaxxAudio® – идеально для просмотра любого контента от киноблокбастеров до приключенческих игр. Он насыщает каждую сцену большей глубиной и высшей детализацией.
Настольный компьютер с монитором LG, на котором изображена женщина в космическом скафандре, с улучшенными визуальными эффектами за счет технологии MaxxAudio, рекомендующей проецирование звука встроенного динамика.
* Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.
Быстрое переключение
Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для работы и жизни. С легкостью настраивайте качество и яркость изображения по своим предпочтениям, также есть возможность разделения дисплея с 11 вариантами и быстрого запуска платформы видеозвонков, что делает монитор еще более удобным.
* Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.com.
Органичный элегантный дизайн
Практически безрамочный с 3 сторон, с органичной полностью регулируемой L-образной подставкой, которую можно поворачивать, наклонять, а также регулировать наклон шарнира и высоту. Экономит пространство на столе, повышая эффективность рабочего процесса, а также помогает вам дольше сохранять фокус при видеомонтаже и просмотре.
Вид спереди, вид сбоку и вид в деталях белого монитора LG с тонкой подставкой и минималистичным дизайном задней панели.
* Наклон (–5°~25°), Шарнир (–30°~30°), Высота (130 мм)
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
31.5"
Экран - Разрешение
3840 x 2160
Экран - Тип Панели
VA
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60 Гц
Экран - Время Отклика
5 мс (GtG)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Поворот
Все характеристики
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
32U720A-B
Год
2025
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 кд/м²
Тип Панели
VA
Шаг Пикселя [мм]
0.06053 x 0.18159 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60 Гц
Разрешение
3840 x 2160
Время Отклика
5 мс (GtG)
Диагональ [см]
80 см
Диагональ [дюймы]
31.5"
Покрытие
антибликовое
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
8.1 кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
821 x 219 x 507 мм
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
714.3 x 420.1 x 45.7 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
714.3 x 597.8 x 250 (вверх) мм
Вес в Упаковке [кг]
10.7 кг
Вес без Подставки [кг]
5.2 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
HDMI
да (1шт.)
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1.8м
USB-C
да (1шт.)
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
да (1шт.)
Версия DP
1.4
HDMI
да (2 шт.)
Выход Наушники
3-полосный (только звук)
USB-C
да (1шт.)
USB-C (Передача Данных)
да
USB-C (макс. разрешение в Гц)
3840x2160 @60Гц
USB-C (Подача Энергии)
90 Вт
USB Downstream Порт
да(2 шт/вер.3.0)
USB Upstream Порт
да(через USB-C)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
Снижение Цветовой Чувствительности
да
Динамическая Синхронизация Действий
да
Отсутствие Мерцания
да
HDR 10
да
HDR Effect
да
Режим Чтения
да
Умное Энергосбережение
да
Супер Разрешение+
да
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота / Поворот
Безрамочный Дизайн
3х-сторонний безрамный
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (DC Off)
менее 0.3Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
0.5Вт
ЗВУК
Maxx Audio
да
Динамик
да (2шт. по 5Вт)
