We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)
Монитор LG UHD 4K
Исключительная четкость и детализация
Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента
Пространство
31.5 дюйма, UHD 4K
3840 x 2160
Качество изображения
DCI-P3 95% (Typ.)
HDR10
Особенности
AMD FreeSync ™
MAXXAUDIO®
Подходящая четкость, точность и цветопередача
IPS 4K, and DCI-P3 95% (Typ.) для соответствующей ясности, точности и цветового выражения
Захватывающий игровой опыт
Улучшение качества в игре до 4K и HDR
* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.
* Выше изображения, расположенные слева, иллюстрируют обычный режим, в котором эта функция не поддерживается.
Более живо и реалистично
Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR
* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта.
Легко и удобно
Эргономичный дизайн
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
31.5
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:09
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
350
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60 ГЦ
-
Время Отклика
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота
Все характеристики
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
Монитор LG UltraGear
-
Год
2024
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
31.5
-
Диагональ [см]
80
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:09
-
Шаг Пикселя [мм]
0.18159 x 0.18159
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
280
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
350
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Время Отклика
5мс (GtG at Faster)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60 ГЦ
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ЗВУК
-
Динамик
5Вт x 2
-
Maxx Audio
ДА
ФУНКЦИИ
-
HDR 10
ДА
-
HDR Effect
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
ДА
-
Отсутствие Мерцания
ДА
-
Режим Чтения
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
-
Супер Разрешение+
ДА
-
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
-
Умное Энергосбережение
ДА
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ПИТАНИЕ
-
Энергопотребление (Режим Сна)
0.5Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
Меньше 0.3Вт
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (Тип.)
45Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
65Вт
-
Тип
Внешний Источник Питания (Адаптер)
АКСЕССУАРЫ
-
HDMI
ДА
-
Display Port
ДА
SW APPLICATION
-
Двойной Контроллер
ДА
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
ДА
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.