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31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

Функции

Галерея

Характеристики

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31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160)

32UN650K-W
()
  • Вид 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160) 32UN650K-W спереди
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
  • LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
Вид 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160) 32UN650K-W спереди
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W
LG 31,5-дюймовый HDR-монитор UHD 4K (3840x2160), 32UN650K-W

Основные характеристики

  • 31,5-дюймовый UHD 4K
  • IPS-дисплей
  • HDR10
  • DCI-P3 95% (Typ.)
  • AMD FreeSync ™
  • MAXXAUDIO®
Больше

Монитор LG UHD 4K

Исключительная четкость и детализация

Монитор LG UHD 4K обеспечивает исключительную чёткость, детализацию и производительность для ваших творческих задач и отдыха, о которой раньше вы могли только мечтать.

Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента

Пространство

31.5 дюйма, UHD 4K
3840 x 2160

Качество изображения

DCI-P3 95% (Typ.)
HDR10

Особенности

AMD FreeSync ™
MAXXAUDIO®

Профессиональный креатив

Подходящая четкость, точность и цветопередача

Благодаря DCI-P3 95% (Typ.) и HDR10 на 31.5-дюймовом 4K IPS дисплее, предлагающим в 4 раза больше пикселей, чем Full HD, вы можете позволить себе небывалую чёткость и точность отображения цветов, чтобы ваша работа выглядела великолепно.

IPS 4K, and DCI-P3 95% (Typ.) для соответствующей ясности, точности и цветового выражения

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

Захватывающий игровой опыт

Монитор LG 32UN650 открывает новую эру игровых впечатлений 4K и HDR от качественного изображения и звука, а также даёт геймерам преимущество в большинстве битв с AMD FreeSync ™, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer.

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.

AMD FreeSync ™
AMD FreeSync ™

Чётче, плавнее и быстрее

С технологией AMD FreeSync ™ геймеры получают более плавные и чёткие движения в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync ™ практически исключает разрывы и искажения на экране монитора.
Динамическая синхронизация действий
Динамическая синхронизация действий

Реагируйте на противников быстрее

С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени.
Стабилизатор чёрного
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах и ​​быстро укрыться от взрыва.

* Выше изображения, расположенные слева, иллюстрируют обычный режим, в котором эта функция не поддерживается.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

Более живо и реалистично

Протестирован HDR-контент из различных сервисов. Результат является наиболее точным с яркими цветами в широком диапазоне при воспроизведении на мониторе LG UHD 4K с технологией HDR10 с поддержкой цветового пространства DCI-P3 (Typ.)

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта.

Эргономичный дизайн

Легко и удобно

Стойка One-Click позволяет легко устанавливать ее без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать высоту и наклон большого экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.

Эргономичный дизайн

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    31.5

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:09

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    350

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60 ГЦ

  • Время Отклика

    5мс (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    Монитор LG UltraGear

  • Год

    2024

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    31.5

  • Диагональ [см]

    80

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:09

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.18159 x 0.18159

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    280

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    350

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Время Отклика

    5мс (GtG at Faster)

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60 ГЦ

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ЗВУК

  • Динамик

    5Вт x 2

  • Maxx Audio

    ДА

ФУНКЦИИ

  • HDR 10

    ДА

  • HDR Effect

    ДА

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • Режим Чтения

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • Супер Разрешение+

    ДА

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • Умное Энергосбережение

    ДА

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    0.5Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Меньше 0.3Вт

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (Тип.)

    45Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    65Вт

  • Тип

    Внешний Источник Питания (Адаптер)

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    ДА

  • Display Port

    ДА

SW APPLICATION

  • Двойной Контроллер

    ДА

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    ДА

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