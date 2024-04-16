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Монитор 31,5" UHD 4K HDR

Функции

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Монитор 31,5" UHD 4K HDR

32UR500-B

Монитор 31,5" UHD 4K HDR

(0)
Frontansicht

LG UHD Monitor 4K

Все тонкости учтены

Оцените потрясающую чистоту изображения и яркость цвета мониторов LG UHD 4K HDR. Большой экран с диагональю 31,5 дюйма способствует эффективной работе, позволяя полностью погрузиться в стриминг.

Оцените потрясающую чистоту изображения и яркость цвета мониторов LG UHD 4K HDR.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Дисплей

31,5” UHD 4K (3840x2160)

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Качество изображения

HDR10

Цветовое пространство DCI-P3, 90% (стандарт)

Функция

AMD FreeSync™

С регулировкой наклона

Функции для игр

Иммерсивная игра

32UR500 поражает не только изображением и стереозвуком (совместно с Waves MaxxAudio®), но также обладает функциями AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer для реалистичного изображения в играх.

Иммерсивные консольные игры с разрешением 4K HDR.

*Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

AMD FreeSync™

Плавное и быстрое движение

Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными и четкими движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она практически исключает разрывы и зависания экрана, обеспечивая захватывающий игровой процесс.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Сравнение режима «ВЫКЛ.» (изображение слева) и AMD FreeSync™.

  • Без DAS

  • DAS

Dynamic Action Sync

Быстрая реакция

Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.

  • Выкл

  • Вкл

 

Функция Black Stabilizer

Шаг вперед в темноте

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.

Наслаждайтесь изображением в разрешении 4K и HDR

Визуальное великолепие

Открывайте HDR-контент с разных стриминговых сервисов и наслаждайтесь ярким изображением и широким диапазоном цветов на мониторе LG UHD 4K. Благодаря технологии HDR, поддерживающей цветовое пространство DCI-P3, вы погрузитесь в потрясающие визуальные эффекты, которые оживят ваш развлекательный контент.

Монитор, позволяющий пользователям наслаждаться контентом в 4K и HDR.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Сервис OTT-стриминга доступен только при подключении устройства OTT к монитору. Устройство OTT и пульт дистанционного управления НЕ включены в комплект (продаются отдельно).

OnScreen Control

Оптимизированное управление

С помощью программного обеспечения OnScreen Control можно легко управлять настройками дисплея несколькими щелчками мыши. Вы также можете легко разделить всю область дисплея с помощью функции «Разделение экрана».

Скачать

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Для скачивания последней версии OnScreen Control нажмите кнопку «Скачать».

*Функции могут не работать должным образом в зависимости от используемого компьютера.

Эргономичный дизайн

Просто и удобно

Подставка с быстрой фиксацией позволяет легко установить монитор без дополнительного оборудования и настроить его положение с помощью простой регулировки наклона.

Быстрая фиксация подставки для простой установки монитора без дополнительного оборудования.

Быстрая фиксация подставки

Легкая установка

Монитор с возможностью регулировки наклона.

Наклон

-5~15˚

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    31.5

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Тип Панели

    VA

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60

  • Время Отклика

    4 мс (GtG)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    6.2

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    960x537x170

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    714.3x420.1x45.7

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    714.3x512x223.3

  • Вес в Упаковке [кг]

    11.1

  • Вес без Подставки [кг]

    5.2

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    Да

  • Кабель питания

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да (1 шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да (2 шт.)

  • Выход Наушники

    3-полосный (Звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    200

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    Более 1 млрд.

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    2100:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    3000:1

  • Тип Панели

    VA

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.06053 x 0.18159

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    60

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    4 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    80

  • Диагональ [дюймы]

    31.5

  • Угол Обзора (CR≥10)

    по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • HDR 10

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Супер Разрешение+

    Да

  • VRR

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UHD

  • Год

    Y23

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Less than 0.3Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    32Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    31.5Вт

  • Тип

    Внешний (Адаптер)

ЗВУК

  • Maxx Audio

    Да

  • Динамик

    5Вт x 2

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

  • Двойной Контроллер

    Да

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