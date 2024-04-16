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Монитор 31,5" UHD 4K HDR
Монитор 31,5" UHD 4K HDR
Все тонкости учтены
Оцените потрясающую чистоту изображения и яркость цвета мониторов LG UHD 4K HDR. Большой экран с диагональю 31,5 дюйма способствует эффективной работе, позволяя полностью погрузиться в стриминг.
Оцените потрясающую чистоту изображения и яркость цвета мониторов LG UHD 4K HDR.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Функции для игр
Иммерсивная игра
32UR500 поражает не только изображением и стереозвуком (совместно с Waves MaxxAudio®), но также обладает функциями AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer для реалистичного изображения в играх.
Иммерсивные консольные игры с разрешением 4K HDR.
*Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
AMD FreeSync™
Плавное и быстрое движение
Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными и четкими движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она практически исключает разрывы и зависания экрана, обеспечивая захватывающий игровой процесс.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Сравнение режима «ВЫКЛ.» (изображение слева) и AMD FreeSync™.
-
Без DAS
-
DAS
Dynamic Action Sync
Быстрая реакция
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.
-
Выкл
-
Вкл
Функция Black Stabilizer
Шаг вперед в темноте
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Функция может отличаться в зависимости от условий и среды пользователя.
Наслаждайтесь изображением в разрешении 4K и HDR
Визуальное великолепие
Открывайте HDR-контент с разных стриминговых сервисов и наслаждайтесь ярким изображением и широким диапазоном цветов на мониторе LG UHD 4K. Благодаря технологии HDR, поддерживающей цветовое пространство DCI-P3, вы погрузитесь в потрясающие визуальные эффекты, которые оживят ваш развлекательный контент.
Монитор, позволяющий пользователям наслаждаться контентом в 4K и HDR.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Сервис OTT-стриминга доступен только при подключении устройства OTT к монитору. Устройство OTT и пульт дистанционного управления НЕ включены в комплект (продаются отдельно).
OnScreen Control
Оптимизированное управление
С помощью программного обеспечения OnScreen Control можно легко управлять настройками дисплея несколькими щелчками мыши. Вы также можете легко разделить всю область дисплея с помощью функции «Разделение экрана».
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Для скачивания последней версии OnScreen Control нажмите кнопку «Скачать».
*Функции могут не работать должным образом в зависимости от используемого компьютера.
Эргономичный дизайн
Просто и удобно
Подставка с быстрой фиксацией позволяет легко установить монитор без дополнительного оборудования и настроить его положение с помощью простой регулировки наклона.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
31.5
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Тип Панели
VA
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60
-
Время Отклика
4 мс (GtG)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
6.2
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
960x537x170
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
714.3x420.1x45.7
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
714.3x512x223.3
-
Вес в Упаковке [кг]
11.1
-
Вес без Подставки [кг]
5.2
АКСЕССУАРЫ
-
HDMI
Да
-
Кабель питания
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
Да (1 шт.)
-
Версия DP
1.4
-
HDMI
Да (2 шт.)
-
Выход Наушники
3-полосный (Звук)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
200
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
Более 1 млрд.
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
2100:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
3000:1
-
Тип Панели
VA
-
Шаг Пикселя [мм]
0.06053 x 0.18159
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
60
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Время Отклика
4 мс (GtG)
-
Диагональ [см]
80
-
Диагональ [дюймы]
31.5
-
Угол Обзора (CR≥10)
по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
HDR 10
Да
-
Режим Чтения
Да
-
Умное Энергосбережение
Да
-
Супер Разрешение+
Да
-
VRR
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UHD
-
Год
Y23
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
Less than 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
32Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
31.5Вт
-
Тип
Внешний (Адаптер)
ЗВУК
-
Maxx Audio
Да
-
Динамик
5Вт x 2
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
-
Двойной Контроллер
Да
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