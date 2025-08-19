We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
29-дюймовый сверхширокий IPS-дисплей с разрешением 21:9 WFHD (2560x1080)
29U531A-W
34-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 21:9 WFHD (2560x1080)
Дисплей 21:9 UltraWide™ Full HD
Смотрите больше, делайте больше
Дисплей UltraWide™ Full HD (2560×1080) обеспечивает на 33 % больше горизонтального пространства экрана по сравнению со стандартным монитором FHD (1920×1080). Практически безрамочный дизайн обеспечивает непрерывный и широкий обзор. Это позволяет более эффективно работать в режиме многозадачности без переключения между окнами.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
HDR 10
Детализированный контраст
Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с отраслевым стандартом HDR10 (высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме sRGB 99% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться насыщенными цветами контента.
sRGB 99% (Typ.)
Благодаря 99% покрытию спектра DCI-P3 дисплей является отличным решением для высокой точности цветопередачи.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
USB Type-C™ (режим DisplayPort Alt Mode)
USB Type-C™ с универсальным подключением
Этот монитор оснащен портами USB Type-C™, DisplayPort и HDMI для обеспечения бесперебойного подключения к различным устройствам. Порт USB Type-C™ поддерживает как вывод данных на дисплей, так и передачу данных, что позволяет легко подключаться к ноутбуку с помощью одного кабеля.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для надлежащей работы требуется кабель USB Type-C (продается отдельно).
*Порт USB Type-C™ на этом мониторе совместим с ноутбуками и смарт-устройствами, поддерживающими режим DisplayPort Alt Mode для USB Type-C™, но не поддерживает подачу питания.
Waves MaxxAudio®
Акустическая система с эффектом погружения
При этом два стереодинамика мощностью 7 Вт с поддержкой MaxxAudio® создают ощущение полного погружения.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Приложение LG Switch
Переключайтесь быстро
Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием нескольких источников ввода.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.
1ms MBR
Технология Clear Motion с 1ms MBR
1ms MBR уменьшает размытость изображения при движении и появление ореолов, обеспечивая более плавный игровой процесс и более четкие визуальные эффекты в быстро меняющихся сценах.
Футуристическое изображение мотоциклистов, которые мчатся по освещенной неоном городской улице, на заднем плане эффект размытия движения, а выделенная часть демонстрирует четкие и ясные изображения, чтобы продемонстрировать 1ms Motion Blur Reduction (MBR).
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* 1ms MBR (Motion Blur Reduction) приводит к снижению яркости, и при активации данной функции нельзя использовать AMD FreeSync™.
* Во время работы 1ms MBR возможно возникновение мерцания.
Создан для комфорта, разработан для производительности
Режим чтения
Регулирует цветовую температуру и яркость, чтобы уменьшить усталость глаз при длительном просмотре документов.
Отсутствие мерцания
Технология снижения мерцания сокращает невидимое мерцание экрана и обеспечивает более комфортные рабочие условия для ваших глаз.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.
Тонкая подставка с основанием квадратной формы
Изящная подставка не создает беспорядка
Изящная подставка L-образной формы с регулировкой наклона обеспечивает эргономичный комфорт, а также совместима с настенным креплением VESA размером 100 × 100 для гибкой установки и эффективного использования рабочего пространства.
Характеристики
Диагональ [дюймы]
29
Разрешение
2560 x 1080
Тип Панели
IPS
Соотношение сторон
21:9
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 cd/m²
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
100
Время Отклика
5ms (GtG at Faster)
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
5.2
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
781 x 391 x 132
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
688.5 x 313.4 x 76.9
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
688.5 x 408.7 x 220
Вес в Упаковке [кг]
6.7
Вес без Подставки [кг]
4.1
АКСЕССУАРЫ
HDMI
ДА
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
ДА
Версия DP
1.4
HDMI
ДА
Выход Наушники
3-контактный (только звук)
USB-C
ДА
ЭКРАН
Соотношение сторон
21:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
200 cd/m²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 cd/m²
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
Тип Панели
IPS
Шаг Пикселя [мм]
0.2628 x 0.2628
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
100
Разрешение
2560 x 1080
Время Отклика
5ms (GtG at Faster)
Диагональ [см]
73cm
Диагональ [дюймы]
29
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
Автоматический Переключатель Источника Ввода
ДА
Стабилизация Яркости
ДА
Заводская Калибровка Цвета
ДА
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
Прицел
ДА
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
Отсутствие Мерцания
ДА
HDR 10
ДА
HDR Effect
ДА
Технология Уменьшения Размытия в Движении
ДА
Режим Чтения
ДА
Умное Энергосбережение
ДА
Супер Разрешение+
ДА
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ПИТАНИЕ
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
Энергопотребление (Макс.)
25Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5Вт
Энергопотребление (Тип.)
22Вт
Тип
Встроенный блок питания
ЗВУК
Maxx Audio
ДА
Динамик
5Вт x2
SW APPLICATION
Двойной Контроллер
ДА
