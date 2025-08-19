Skip to ContentSkip to Accessibility Help
29-дюймовый сверхширокий IPS-дисплей с разрешением 21:9 WFHD (2560x1080)

29-дюймовый сверхширокий IPS-дисплей с разрешением 21:9 WFHD (2560x1080)

29-дюймовый сверхширокий IPS-дисплей с разрешением 21:9 WFHD (2560x1080)

29U531A-W
Основные характеристики

  • 29-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 21:9 WFHD (2560x1080)
  • Практически незаметная рамка с 3-х сторон
  • sRGB 99% (тyp.), заводская калибровка цвета
  • 250 нит (тип.) яркость / HDR 10
  • Частота обновления 100 Гц, режим MBR 1 мс
  • Стабилизатор черного, DAS, игровой режим, отображение прицела
Больше
Потрясающие визуальные эффектыУдобные функцииМаксимальные возможности для геймингаПовышенный комфорт
Логотип LG UltraWide Monitor.

Логотип LG UltraWide Monitor.

34-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 21:9 WFHD (2560x1080)

Современный домашний офис с большим сверхшироким монитором LG, отображающим информационные панели и графики, а также беспроводной клавиатурой и мышью на деревянном столе.
Сверхширокий 29-дюймовый монитор LG, демонстрирующий разницу в соотношении сторон 21:9 и 16:9, с одновременным отображением нескольких приложений для многозадачности.

29"" WFHD
Дисплей IPS™

с экраном без рамки

Ночной вид на ярко освещенный современный мост и небоскребы с ярким освещением, отражающимся в воде, демонстрирует высокую контрастность и детализацию цвета.

HDR10
Подробно
контраст

Кабель USB Type-C, подключенный между ноутбуком и сверхшироким монитором LG, отображает интерфейс редактирования видео, при этом крупным планом показан порт USB-C на мониторе.

USB Type-C™ с универсальным подключением

Футуристическое изображение мотоциклиста, который мчится по освещенному неоном городскому пейзажу, а выделенная часть показывает более четкий и резкий вид, чтобы продемонстрировать четкость движения.

Четкий и плавный звук с частотой обновления 100 Гц

Вид сбоку на белый монитор, иллюстрирующий регулировку наклона, с перекрывающимися контурами, показывающими эргономичный диапазон перемещения.

Изящная подставка не создает беспорядка

Дисплей 21:9 UltraWide™ Full HD

Смотрите больше, делайте больше

Дисплей UltraWide™ Full HD (2560×1080) обеспечивает на 33 % больше горизонтального пространства экрана по сравнению со стандартным монитором FHD (1920×1080). Практически безрамочный дизайн обеспечивает непрерывный и широкий обзор. Это позволяет более эффективно работать в режиме многозадачности без переключения между окнами.

Сверхширокий 29-дюймовый монитор LG, демонстрирующий разницу в соотношении сторон 21:9 и 16:9, с одновременным отображением нескольких приложений для многозадачности.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

HDR 10

Детализированный контраст

Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с отраслевым стандартом HDR10 (высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме sRGB 99% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться насыщенными цветами контента.

Дисплей IPS™

Монитор LG IPS™ обеспечивает потрясающую точность цветопередачи и широкий угол обзора.

HDR 10

HDR 10 (высокий динамический диапазон) поддерживает заданные уровни цветов и яркости.

sRGB 99% (Typ.)

Благодаря 99% покрытию спектра DCI-P3 дисплей является отличным решением для высокой точности цветопередачи.

Калибровка цветов

Обеспечивает точную и последовательную цветопередачу.

На ультрашироком мониторе LG отображается яркий ночной городской пейзаж с ярко освещенным мостом и отражением, показанный в интерфейсе программы для редактирования фотографий с использованием инструментов цветопередачи и контрастности.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

USB Type-C™ (режим DisplayPort Alt Mode)

USB Type-C™ с универсальным подключением

Этот монитор оснащен портами USB Type-C™, DisplayPort и HDMI для обеспечения бесперебойного подключения к различным устройствам. Порт USB Type-C™ поддерживает как вывод данных на дисплей, так и передачу данных, что позволяет легко подключаться к ноутбуку с помощью одного кабеля.

Кабель USB Type-C, подключающий ноутбук к сверхширокому монитору LG, с крупным планом, показывающим порт USB-C на задней панели монитора, и программой редактирования видео, работающей на обоих экранах.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для надлежащей работы требуется кабель USB Type-C (продается отдельно).

*Порт USB Type-C™ на этом мониторе совместим с ноутбуками и смарт-устройствами, поддерживающими режим DisplayPort Alt Mode для USB Type-C™, но не поддерживает подачу питания.

Waves MaxxAudio®

Акустическая система с эффектом погружения

При этом два стереодинамика мощностью 7 Вт с поддержкой MaxxAudio® создают ощущение полного погружения.

Сверхширокоугольный монитор LG, отображающий видеоконференцию с участием шести участников и финансовую панель управления, со звуковыми волнами и значками динамиков, указывающими на встроенные звуковые возможности.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Приложение LG Switch

Переключайтесь быстро

Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием нескольких источников ввода.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.

1ms MBR

Технология Clear Motion с 1ms MBR

1ms MBR уменьшает размытость изображения при движении и появление ореолов, обеспечивая более плавный игровой процесс и более четкие визуальные эффекты в быстро меняющихся сценах.

Футуристическое изображение мотоциклистов, которые мчатся по освещенной неоном городской улице, на заднем плане эффект размытия движения, а выделенная часть демонстрирует четкие и ясные изображения, чтобы продемонстрировать 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* 1ms MBR (Motion Blur Reduction) приводит к снижению яркости, и при активации данной функции нельзя использовать AMD FreeSync™.

* Во время работы 1ms MBR возможно возникновение мерцания.

Создан для комфорта, разработан для производительности

Режим чтения

Регулирует цветовую температуру и яркость, чтобы уменьшить усталость глаз при длительном просмотре документов.

Отсутствие мерцания

Технология снижения мерцания сокращает невидимое мерцание экрана и обеспечивает более комфортные рабочие условия для ваших глаз.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.

Тонкая подставка с основанием квадратной формы

Изящная подставка не создает беспорядка

Изящная подставка L-образной формы с регулировкой наклона обеспечивает эргономичный комфорт, а также совместима с настенным креплением VESA размером 100 × 100 для гибкой установки и эффективного использования рабочего пространства.

Вид сверху и под углом на монитор, установленный на чистом столе, с кофейной чашкой, беспроводной клавиатурой, мышью и изящной низкопрофильной подставкой, которая обеспечивает устойчивость и экономит место.
Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    29

  • Разрешение

    2560 x 1080

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 cd/m²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    100

  • Время Отклика

    5ms (GtG at Faster)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    5.2

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    781 x 391 x 132

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    688.5 x 313.4 x 76.9

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    688.5 x 408.7 x 220

  • Вес в Упаковке [кг]

    6.7

  • Вес без Подставки [кг]

    4.1

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    ДА

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    ДА

  • Выход Наушники

    3-контактный (только звук)

  • USB-C

    ДА

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    200 cd/m²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 cd/m²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2628 x 0.2628

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    100

  • Разрешение

    2560 x 1080

  • Время Отклика

    5ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    73cm

  • Диагональ [дюймы]

    29

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    ДА

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    ДА

  • Стабилизация Яркости

    ДА

  • Заводская Калибровка Цвета

    ДА

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    ДА

  • Прицел

    ДА

  • Динамическая Синхронизация Действий

    ДА

  • Отсутствие Мерцания

    ДА

  • HDR 10

    ДА

  • HDR Effect

    ДА

  • Технология Уменьшения Размытия в Движении

    ДА

  • Режим Чтения

    ДА

  • Умное Энергосбережение

    ДА

  • Супер Разрешение+

    ДА

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    25Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    22Вт

  • Тип

    Встроенный блок питания

ЗВУК

  • Maxx Audio

    ДА

  • Динамик

    5Вт x2

SW APPLICATION

  • Двойной Контроллер

    ДА

