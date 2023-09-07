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IPS Монитор LG UltraWide серии UC88
IPS Монитор LG UltraWide серии UC88
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
29
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Яркость, кд/м2
-
300 (стд.), 240 (мин.)
-
Время отклика, мс
-
5 мс (высокое)
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16,7
-
Шаг пикселя (мм)
-
0,2628
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1 (стд.)
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 / 178 (CR ≥ 10)
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
HDMI
-
● (HDMI*2) v1,4
-
Display Port
-
● (v1,2)
-
Расположение портов
-
сзади
-
Выход для наушников
-
●
-
Функция "Reader Mode"
-
●
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
●
-
Smart Energy saving
-
●
-
Функция "SIX Axis Control"
-
●
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
●
-
Режим 4-screen-split
-
●
-
Авто выкл / авто режим ожидания
-
●
-
Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)
-
●
-
Картинка-в-картинке
-
PBP (Picture-by-Picture)
-
Заводская калибровка
-
●
-
Режим Dynamic Action Sync
-
●
-
Режим AMD Freesync
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Dual controller
-
●
-
Таймер выключения
-
●
-
Изогнутый экран
-
●
-
Тип
-
скрытые динамики
-
Мощность
-
7Вт х 2
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)
-
0,5 Вт
-
Энергопотребление / выключен (макс.)
-
0,3 Вт
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Гориз. развертка
-
30~90кГц
-
Кадровая развертка
-
56~61Гц
-
Тип клавиш
-
джойстик
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
Расположение клавиш
-
спереди
-
Русский язык
-
●
-
Кол-во языков меню
-
16
-
Режим изображения
-
Польз. / Чтение / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия / Игра FPS 1 / Игра FPS 2 / Игра RTS / Игра пользов.
-
Формат изображений
-
Широкий / Кино1 / Кино2 / Оригинальный / 1:1
-
Оптимизация звука
-
MaxxAudio®
-
sRGB
-
sRGB 99%
-
DDC / CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Key lock
-
●
-
Plug & Play
-
●
-
RTC
-
●
-
Отделяемая
-
●
-
Наклон (угол),°
-
-5º (вперед) ~ 20º (назад)
-
Регулировка по высоте, мм
-
● 120 мм
-
Вес в упаковке, кг
-
8,2
-
Вес без подставки, кг
-
5,5
-
Вес с подставкой, кг
-
6,2
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
700,9 х 252,4 х 396,22 (Опущен) / 700,9 х 252,4 х 516,22 (Поднят)
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
700,9 x 99,0 x 316,5
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
758 x 140 x 414
-
Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм
-
VESA (100x100)
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-TYPE
-
●
-
FCCB, CE
-
●
-
Windows
-
● (win10)
-
ErP
-
●
-
HDMI
-
●
-
Display Port
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
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