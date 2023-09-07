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IPS монитор LG UltraWide серии UM58

Функции

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IPS монитор LG UltraWide серии UM58

29UM58-P

IPS монитор LG UltraWide серии UM58

IPS монитор LG UltraWide серии UM58

UltraWide монитор с форматом экрана 21:9

Монитор LG UltraWide™ (разрешение 2560*1080) оснащен широким экраном формата 21:9, он позволяет по-настоящему окунуться в происходящее на экране благодаря более широкому обзору. Использование качественной IPS матрицы гарантирует отсутствие цветовых искажений.

UltraWide монитор с форматом экрана 21:9

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Специальные игровые режимы - FPS и RTS

Предустановленные режимы изображения - Режим «Игра», Режим FPS и Режим RTS - помогают оптимально настроить изображение на экране, исходя из специфики игрового жанра. Быстрое переключение между игровыми режимами доступно из меню Quick Circle.

Специальные игровые режимы - FPS и RTS

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Эффект полного погружения в игру

Функция «Стабилизатор черного» поможет улучшить видимость даже в самых темных игровых сценах. Дополнительно технология Dynamic Action Sync позволяет сделать игровой процесс более динамичным и захватывающим, минимизируя лаги и задержки вывода сигнала.

Эффект полного погружения в игру

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Поддержка >99% цветового поля sRGB

Использование IPS матрицы и поддержка >99% цветового поля sRGB позволяет минимизировать возможные цветовые потери для максимально эффективной работы с графикой и фото.

Поддержка

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Работайте эффективно с LG UltraWide

Функция «Экранного меню» облегчит настройку монитора, позволяя использовать для конфигурации настроек вместо физических кнопок обычную мышь. Предустановленные режимы изображения помогут быстро переключиться между режимами изображения, а также настроить специфический режим для выбранного программного обеспечения.

Работайте эффективно с LG UltraWide

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Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана, дюймы

29" (73 cm)

Тип матрицы

IPS

Яркость, кд/м2

250(Typ), 200(min) cd/m2

Время отклика(мс)

5ms (High)

Соотношение сторон

21:9

Разрешение

2560 x 1080

Отображаемые цвета

16.7 млн

Шаг пикселя (мм)

0.2628

Контрастность (FOFO)

1000:1 (Typ)

Контрастность (DFC)

Mega

Угол обзора (CR≥10)

178/178 (CR≥10)

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОД. СИГНАЛ

HDMI

● (HDMI*2) v1.4

Расположение портов

сзади

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Режим 4-screen-split

Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)

Стабилизатор черного цвета

Авто выкл / авто режим ожидания

Картинка-в-картинке

Режим Dynamic Action Sync

Dual controller

Заводская калибровка

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)

0.3 Вт

Энергопотребление / выключен (макс.)

0.3 Вт

Напряжение

100~240 В

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~90 кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клавиш

джойстик

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

Расположение клавиш

спереди

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

16

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения

Польз. / Чтение 1 / Чтение 2 / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия

ФУНКЦИИ

sRGB

99%

DDC/CI

HDCP

Key lock

Plug and Play

RTC

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол),°

-5º (вперед) ~ 20º (назад)

ГАБАРИТЫ

Вес в упаковке, кг

7.5

Вес без подставки, кг

4.7

Вес с подставкой, кг

5.2

Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм

703 x 213.2 x 414.2

Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм

703 x 64 x 328

Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм

782 x 145 x 432

Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм

VESA (75x75мм)

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUVTYPE

FCC-B, CE

Windows

• (win10)

TCO

6.0

ErP

АКСЕССУАРЫ

HDMI

Кабель питания

ЗВУК

Динамик

Недоступно

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IPS монитор LG UltraWide серии UM58

29UM58-P

IPS монитор LG UltraWide серии UM58

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