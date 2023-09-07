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29'' UltraWide™ Full HD (2560x1080) HDR IPS монитор

Характеристики

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29'' UltraWide™ Full HD (2560x1080) HDR IPS монитор

29WN600-W

29'' UltraWide™ Full HD (2560x1080) HDR IPS монитор

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Характеристики

Диагональ [дюймы]

29

Разрешение

2560 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

21:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraWide

Год

2020

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

4.7

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

822 x 159 x 413

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

688.5 x 313.4 x 76.9

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

688.5 x 406.6 x 209.4

Вес в Упаковке [кг]

6.6

Вес без Подставки [кг]

4.2

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

28Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

25.5Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

21:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2626 x 0.2628

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

2560 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

73

Диагональ [дюймы]

29

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 90% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

ЗВУК

Maxx Audio

ДА

Динамик

7Вт x 2

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

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