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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, 7В x2, UltraWide, Аппаратная калибровка, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, 7В x2, UltraWide, Аппаратная калибровка, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

34UM88C-P

Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, 7В x2, UltraWide, Аппаратная калибровка, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

IPS монитор LG UltraWide 34UM88C-P

Передовая серия UltraWide™ формата 21:9

Идеально подходит для развлечений и работы с несколькими приложениями. Мониторы LG серии UltraWide™ формата 21:9 — это всегда правильный выбор. Мы разработали целый спектр мониторов серии UltraWide™ формата 21:9 с плоскими и изогнутыми экранами, так что вы легко выберете подходящую модель. 

Изогнутый экран UltraWide™ 21:9 с разрешением QHD

Дисплей серии UltraWide формата 21:9 с разрешением QHD (3440 x 1440) расширит пределы изображения. IPS дисплей точно воспроизводит естественные цвета, обеспечивая комфортный просмотр.

Красота ArcLine

Вдохновившись красотой и мощью природы, мы разработали дизайн ArcLine, придающий нашим мониторам изысканный стиль.

Безупречная цветопередача

Охват более 99％ цветового пространства sRGB гарантирует максимально естественные цвета. Точная цветопередача обеспечивается за счет калибровоки, выполняемой
на этапе производства, а также благодаря возможности дополнительной аппаратной калибровки с помощью встроенного преобразователя.

Передовая технологичная конструкция

Регулируемая подставка с изменяемыми высотой и наклоном обеспечит вам комфортные условия для работы.

Эффективная многозадачность

Режимы разделения экрана и картинка-в-картинке позволят максимально эффективно работать с несколькими приложениями.

Исключительное удобство

Благодаря меню OnScreen Control (Элементы управления на экране) и My Display Presets (Настройки «Мой дисплей») вы можете легко настроить параметры монитора несколькими щелчками мышью.

Быстрая зарядка устройств через порт USB 3.0

Быстро заряжайте свои устройства, подключая их к порту USB 3.0 в мониторе.

Объединение технологий FreeSync и UltraWide™

Наступила совершенно новая эра технологии FreeSync. 34-дюймовый монитор серии UltraWide™ формата 21:9 с разрешением QHD обеспечивает плавное изображение и дает возможность играть на новом уровне.

Игровой режим

Игровой режим с подрежимами FPS, RTS и пользовательским подрежимом позволяет настраивать монитор в зависимости от жанра игры.

Новейшие функции для победителей

Функция стабилизации черного цвета (Black Stabilizer) особенно удобна для обнаружения объектов, в том числе врагов, скрывающихся в темных областях. Функция динамической синхронизации действий (Dynamic Action Sync) позволяет быстрее атаковать врагов и уменьшить время задержек.
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Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

34

Тип матрицы

IPS

Яркость, кд/м2

300 (стд.), 240 (мин.)

Время отклика, мс

5 мс (высокое)

Соотношение сторон

21:9

Разрешение

3440 x 1440

Отображаемые цвета (млн)

1,07

Шаг пикселя (мм)

0,2325

Контрастность (FOFO)

1000:1 (стд.)

Угол обзора (CR≥10)

178 / 178 (CR ≥ 10)

Контрастность (DFC)

Mega

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОД. СИГНАЛ

USB

x 2 (v3,0)

HDMI

● (HDMI*2 v2,0)

Display Port

● (v1,2)

Расположение портов

сзади

ИНТЕРФЕЙСЫ/АУДИО ВЫХОДЫ

Выход для наушников

Расположение портов

сзади

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Режим 4-screen-split

Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)

Картинка-в-картинке

Заводская калибровка

Режим Dynamic Action Sync

Режим AMD Freesync

Стабилизатор черного цвета

Dual controller

Быстрая подзарядка USB 3.0

Таймер выключения

ДИНАМИКИ

Тип

скрытые динамики

Мощность

7Вт х 2

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)

1,2 Вт

Энергопотребление / выключен (макс.)

0,3 Вт

Напряжение

100~240 В

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~90кГц

Кадровая развертка

56~61Гц

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клавиш

джойстик

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

Расположение клавиш

спереди

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

16

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения

Польз. / Чтение / Фото / Кино / Темная комната 1 / Темная комната 2 / Нарушение цветовосприятия / Игра FPS 1 / Игра FPS 2 / Игра RTS / Игра пользов.

Формат изображений

Широкий / Кино1 / Кино2 / Оригинальный / 1:1

ЗВУК

Оптимизация звука

MaxxAudio®

ФУНКЦИИ

sRGB

sRGB 99%

DDC / CI

HDCP

Key lock

Plug & Play

RTC

SIX Axis Control

ЦВЕТ

Подставка

прозрачная

Задняя панель

черная глянцевая

Передняя панель

серебристая

Основание

серебристое

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол),°

-5º (вперед) ~ 20º (назад)

Регулировка по высоте, мм

● 120 мм

ГАБАРИТЫ

Вес в упаковке, кг

11,3

Вес без подставки, кг

6,3

Вес с подставкой, кг

8,4

Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм

829,9 x 252,4 x 428,9 (Опущен) / 829,9 x 252,4 x 548,9 (Поднят)

Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм

829,9 x 49,2 x 379,8

Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм

978 x 207 x 522

Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм

VESA (100x100)

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCCB, CE

Windows

● (win10)

ErP

АКСЕСCУАРЫ

HDMI

Display Port

Кабель питания

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IPS монитор LG UltraWide 34UM88C-P

34UM88C-P

Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, 7В x2, UltraWide, Аппаратная калибровка, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

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