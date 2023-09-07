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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, 7В x2, UltraWide, Аппаратная калибровка, Заводская калибровка, Эргономичная подставка
Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, 7В x2, UltraWide, Аппаратная калибровка, Заводская калибровка, Эргономичная подставка
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
34
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Яркость, кд/м2
-
300 (стд.), 240 (мин.)
-
Время отклика, мс
-
5 мс (высокое)
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Разрешение
-
3440 x 1440
-
Отображаемые цвета (млн)
-
1,07
-
Шаг пикселя (мм)
-
0,2325
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1 (стд.)
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 / 178 (CR ≥ 10)
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
USB
-
x 2 (v3,0)
-
HDMI
-
● (HDMI*2 v2,0)
-
Display Port
-
● (v1,2)
-
Расположение портов
-
сзади
-
Выход для наушников
-
●
-
Расположение портов
-
сзади
-
Функция "Reader Mode"
-
●
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
●
-
Smart Energy saving
-
●
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
●
-
Режим 4-screen-split
-
●
-
Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)
-
●
-
Картинка-в-картинке
-
●
-
Заводская калибровка
-
●
-
Режим Dynamic Action Sync
-
●
-
Режим AMD Freesync
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Dual controller
-
●
-
Быстрая подзарядка USB 3.0
-
●
-
Таймер выключения
-
●
-
Тип
-
скрытые динамики
-
Мощность
-
7Вт х 2
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)
-
1,2 Вт
-
Энергопотребление / выключен (макс.)
-
0,3 Вт
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Гориз. развертка
-
30~90кГц
-
Кадровая развертка
-
56~61Гц
-
Тип клавиш
-
джойстик
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
Расположение клавиш
-
спереди
-
Русский язык
-
●
-
Кол-во языков меню
-
16
-
Режим изображения
-
Польз. / Чтение / Фото / Кино / Темная комната 1 / Темная комната 2 / Нарушение цветовосприятия / Игра FPS 1 / Игра FPS 2 / Игра RTS / Игра пользов.
-
Формат изображений
-
Широкий / Кино1 / Кино2 / Оригинальный / 1:1
-
Оптимизация звука
-
MaxxAudio®
-
sRGB
-
sRGB 99%
-
DDC / CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Key lock
-
●
-
Plug & Play
-
●
-
RTC
-
●
-
SIX Axis Control
-
●
-
Подставка
-
прозрачная
-
Задняя панель
-
черная глянцевая
-
Передняя панель
-
серебристая
-
Основание
-
серебристое
-
Отделяемая
-
●
-
Наклон (угол),°
-
-5º (вперед) ~ 20º (назад)
-
Регулировка по высоте, мм
-
● 120 мм
-
Вес в упаковке, кг
-
11,3
-
Вес без подставки, кг
-
6,3
-
Вес с подставкой, кг
-
8,4
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
829,9 x 252,4 x 428,9 (Опущен) / 829,9 x 252,4 x 548,9 (Поднят)
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
829,9 x 49,2 x 379,8
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
978 x 207 x 522
-
Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм
-
VESA (100x100)
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-TYPE
-
●
-
FCCB, CE
-
●
-
Windows
-
● (win10)
-
ErP
-
●
-
HDMI
-
●
-
Display Port
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
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34UM88C-P
Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, 7В x2, UltraWide, Аппаратная калибровка, Заводская калибровка, Эргономичная подставка