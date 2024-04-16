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Изогнутый монитор 34" UltraWide QHD

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Изогнутый монитор 34" UltraWide QHD

34WR50QK-B

Изогнутый монитор 34" UltraWide QHD

(0)
вид спереди
LG UltraWide Monitor Curved.

Захватывающие впечатления от просмотра

34-дюймовый изогнутый WQHD (3440x1440)

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Качество изображения

HDR10

sRGB 99% (стандарт)

Удобное рабочее место

Эргономичная подставка

Режим чтения и отсутствие мерцания

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Изогнутый 21:9 WQHD (3440x1440) (1800R)

Шире обзор, выше продуктивность

Монитор UltraWide™ QHD (3440x1440) с изогнутостью 1800R и соотношением сторон 21:9 отлично подходит для работы, поскольку на нем можно видеть сразу несколько программ.

На анимации показано, что благодаря соотношению сторон 21:9 на экране можно видеть сразу несколько программ.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Функция «Картинка за картинкой» (PBP)

Простая настройка многозадачности

На мониторе 34WR50QK можно просматривать различное содержимое с двух компьютеров благодаря функции Picture By Picture, что повышает эффективность работы.

На мониторе можно просматривать различный контент с двух компьютеров благодаря функции Picture By Picture, что повышает эффективность работы.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Подключение возможно через кабель HDMI и кабель DisplayPort.

*Кабель DisplayPort НЕ входит в комплект.

Приложение LG Switch

Мгновенное переключение

Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для вашей работы и жизни. Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 34WR50QK в меню поддержки на сайте LG.com.

HDR10 с sRGB 99% (стандарт)

Любуйтесь удивительными цветами

Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с отраслевым стандартом HDR10 (Высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме sRGB 99% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться насыщенными цветами контента.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Яркость: 300 нит (стандарт), цветовая гамма: sRGB 99% (стандарт).

Эргономичный дизайн

Просто и удобно

Добейтесь оптимального положения с помощью эргономичной подставки: Быстрая фиксация подставки, а также легкая регулировка наклона для идеальных впечатлений от просмотра.

Пиктограмма «Практически незаметная рамка (3 стороны)».

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Пиктограмма «Быстрая фиксация подставки».

Быстрая фиксация подставки

Пиктограмма «Наклон».

Наклон (-5~15°)

Изображение, показывающее практически незаметную рамку (с трех сторон), быструю фиксацию подставки, регулировку наклона мониторов.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Защита для ваших глаза

Режим чтения

Режим чтения регулирует цветовую температуру и яркость, что помогает снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт во время чтения документов на мониторе.

Отсутствие мерцания

Функция «Отсутствие мерцания» сокращает невидимое мерцание на экране, тем самым уменьшая напряженность глаз. Это обеспечивает комфортные условия для работы в течение длительного времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.

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Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    34

  • Разрешение

    3440 x 1440

  • Тип Панели

    VA

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300

  • Изгиб

    1800R

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    100

  • Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    5.9

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    986 x 524 x 212

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    809 x 483.3 x 223.2

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.4

  • Вес без Подставки [кг]

    4.9

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    Да

  • Display Port

    Да

  • HDMI

    Да

  • Кабель питания

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да (1 шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да (2 шт.)

  • Выход Наушники

    3-полосный (Звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7 млн

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1500:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    3000:1

  • Изгиб

    1800R

  • Тип Панели

    VA

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.23175 x 0.23175

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    100

  • Разрешение

    3440 x 1440

  • Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    86.42

  • Диагональ [дюймы]

    34

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • PBP

    Да (2 PBP)

  • Режим Чтения

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Супер Разрешение+

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraWide

  • Год

    Y23

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    31Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    40Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    33.2Вт

  • Тип

    Внешний (Адаптер)

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

  • Двойной Контроллер

    Да

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