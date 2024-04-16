We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Изогнутый монитор 34" UltraWide QHD
Изогнутый монитор 34" UltraWide QHD
Захватывающие впечатления от просмотра
34-дюймовый изогнутый WQHD (3440x1440)
Практически незаметная рамка с 3 сторон
Качество изображения
HDR10
sRGB 99% (стандарт)
Удобное рабочее место
Эргономичная подставка
Режим чтения и отсутствие мерцания
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Изогнутый 21:9 WQHD (3440x1440) (1800R)
Шире обзор, выше продуктивность
Монитор UltraWide™ QHD (3440x1440) с изогнутостью 1800R и соотношением сторон 21:9 отлично подходит для работы, поскольку на нем можно видеть сразу несколько программ.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Функция «Картинка за картинкой» (PBP)
Простая настройка многозадачности
На мониторе 34WR50QK можно просматривать различное содержимое с двух компьютеров благодаря функции Picture By Picture, что повышает эффективность работы.
На мониторе можно просматривать различный контент с двух компьютеров благодаря функции Picture By Picture, что повышает эффективность работы.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Подключение возможно через кабель HDMI и кабель DisplayPort.
*Кабель DisplayPort НЕ входит в комплект.
Приложение LG Switch
Мгновенное переключение
Приложение LG Switch помогает оптимизировать монитор для вашей работы и жизни. Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для скачивания последней версии приложения LG Switch выполните поиск 34WR50QK в меню поддержки на сайте LG.com.
HDR10 с sRGB 99% (стандарт)
Любуйтесь удивительными цветами
Технология HDR теперь применяется к различному контенту. Этот монитор совместим с отраслевым стандартом HDR10 (Высокий динамический диапазон), основанным на цветовой гамме sRGB 99% и поддерживающим особые уровни цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться насыщенными цветами контента.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Яркость: 300 нит (стандарт), цветовая гамма: sRGB 99% (стандарт).
Эргономичный дизайн
Просто и удобно
Добейтесь оптимального положения с помощью эргономичной подставки: Быстрая фиксация подставки, а также легкая регулировка наклона для идеальных впечатлений от просмотра.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Защита для ваших глаза
Режим чтения
Режим чтения регулирует цветовую температуру и яркость, что помогает снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт во время чтения документов на мониторе.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Работа вышеуказанной функции зависит от реальных условий использования.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
34
-
Разрешение
3440 x 1440
-
Тип Панели
VA
-
Соотношение сторон
21:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300
-
Изгиб
1800R
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
100
-
Время Отклика
5 мс (GtG)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
5.9
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
986 x 524 x 212
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
809 x 358.9 x 91.5
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
809 x 483.3 x 223.2
-
Вес в Упаковке [кг]
8.4
-
Вес без Подставки [кг]
4.9
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
Да
-
Display Port
Да
-
HDMI
Да
-
Кабель питания
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
Да (1 шт.)
-
Версия DP
1.4
-
HDMI
Да (2 шт.)
-
Выход Наушники
3-полосный (Звук)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
21:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7 млн
-
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1500:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
3000:1
-
Изгиб
1800R
-
Тип Панели
VA
-
Шаг Пикселя [мм]
0.23175 x 0.23175
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
100
-
Разрешение
3440 x 1440
-
Время Отклика
5 мс (GtG)
-
Диагональ [см]
86.42
-
Диагональ [дюймы]
34
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
PBP
Да (2 PBP)
-
Режим Чтения
Да
-
Умное Энергосбережение
Да
-
Супер Разрешение+
Да
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraWide
-
Год
Y23
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
31Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
40Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
33.2Вт
-
Тип
Внешний (Адаптер)
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
-
Двойной Контроллер
Да
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.