563 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

Эволюция системы Door-in-Door® воплощена в системе InstaView™ Door-in-Door®.С новой системой InstaView™ Door-in-Door® вам больше не нужно открывать дверцу, чтобы заглянуть внутрь, теперь увидеть содержимое можно просто постучав дважды по стеклянной дверце, при этом не выпуская холодный воздух

