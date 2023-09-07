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563 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

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563 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

GR-X24FMKBL

563 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором

Инверторный Линейный
компрессор

10 лет гарантии на компрессор

Гигиенический фильтр
Hygiene Fresh+

Умная организация пространства

InstaView™ Door-in-Door®

 

Система Total No Frost

 

Диспенсер

Система смарт диагностики (Smart Diagnosis)

InstaView™ Door-in-Door®
InstaView™ Door-in-Door®

Постучите дважды и увидите, что внутри

Эволюция системы Door-in-Door® воплощена в системе InstaView™ Door-in-Door®.С новой системой InstaView™ Door-in-Door® вам больше не нужно открывать дверцу, чтобы заглянуть внутрь, теперь увидеть содержимое можно просто постучав дважды по стеклянной дверце, при этом не выпуская холодный воздух

*ИнстаВью

Легкий доступ к любимым продуктам

Инновационная прозрачная дверь InstaView™ Door-in-Door® позволяет проверять наличие продуктов не открывая дверцу, нужно просто постучать по ней дважды.
Простой поиск и легкий доступ к любимым продуктам.

На 41%* меньше потери холодного воздуха

Система InstaView™ Door-in-Door® позволяет заглянуть в холодильник не открывая дверцу, что позволяет сохранить холодный воздух внутри камеры без потерь.

* На основе тестирования Интертэк по внутренней методике LG моделей SX554WB, GR-S632GLRC и модели LFX3194ST/02 на процент потери холодного воздуха при открывании дополнительной двери и двери целиком на 10 минут. Результат может отличаться для различных моделей.
Новое поколение Door-in-Door®

Новое поколение Door-in-Door®

Передняя панель дополнительной секции сделана из зеркального стекла, которое становится прозрачным, если по нему постучать дважды. Это позволяет проверять наличие продуктов, даже не открывая дверцу, тем самым, препятствуя выходу холодного воздуха из основной камеры.
Hygiene Fresh убивает до 99,9%¹ бактерий

Hygiene Fresh убивает до 99,9%¹ бактерий

В рамках технологии Hygiene Fresh ² от LG используется
5-этапный фильтр, устраняющий большинство причин порчи еды:
пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии.
Система устраняет до 99,9% содержащихся в воздухе веществ,
которые загрязняют пищу, и очищает воздух в холодильнике,
продлевая срок хранения продуктов.

1Протестировано: Интертек ЕТЛ СЕМКО Корея ЛТД Ас Техно Тауэр III, 197-48, Гуро-онг, Гуро-у, Сеул 152-779 Корея, Отчёт № IF13-RE00671 от 18.02.2014
2Хайджин Фрэш плюс.

Умная организация пространства

Умная организация пространства

Позволяет правильно хранить определенные виды продуктов, образуя сбалансированную эко-систему внутри холодильника
Компактное отделение для приготовления льда

Компактное отделение
для приготовления льда

Система для приготовления льда.
Полезный объем морозильной камеры увеличен за счет вмонтированного в дверь генератора льда

*Слим Спейс Плюс

Складная полка в два сложения

Складная полка в два сложения

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
Дополнительное пространство

Дополнительное пространство

Специальное отделение для хранение мелких продуктов, таких как, например, мясная и сырная нарезки.

Smart ThinQ™

LG ThinQ™

С системой LG ThinQ™ вы можете управлять функциями вашего холодильника через смартфон, даже когда вас нет дома. Регулировать температуру, контролировать работу гигиенического фильтра и диагностировать состояние холодильника в одно касание на вашем смартфоне.

Smart ThinQ™

LG ThinQ™

С системой LG ThinQ™ вы можете управлять функциями вашего холодильника через смартфон, даже когда вас нет дома. Регулировать температуру, контролировать работу гигиенического фильтра и диагностировать состояние холодильника в одно касание на вашем смартфоне.

 

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Скрытая кнопка открывания и диспенсер для воды
Премиальный дизайн

Скрытая кнопка открывания
и диспенсер для воды и льда

Технологичность вашего холодильника не будет по достоинству оценена без должного внешнего вида, соответствующего по своему дизайну вашей кухне. Поэтому LG создал непревзойденный дизайн нового холодильника, предусмотрев даже такие мелкие детали, как дверная ручка и диспенсер
LG GR-X24FTKSB Вода вкуснее

Чистая и свежая вода

Сменный фильтр для воды на 900 литров удаляет привкус и запах хлора, снижает содержание свинца, ртути, асбеста и бензола. Для поддержания высокого качества очистки фильтр необходимо менять каждые 6 месяцев.

Экономия
с Инверторным Линейным компрессором

В уникальном Инверторном Линейном компрессоре от LG вместо обычного привода возвратно-поступательного движения используется линейный поршневой привод. Это сокращает внутреннее трение и снижает уровень энергопотребления примерно на 32%.
На Инверторный Линейный компрессор от LG также распространяется гарантия на 10 лет.

32%* Экономии Электроэнергии

Для бытовых приборов, а особенно для холодильника, достаточно важным является вопрос энергопотребления. Установленный в холодильниках LG Инверторный Линейный компрессор экономит электроэнергию благодаря своему конструктиву и эффективной работе.

*Основано на внутреннем тестировании ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мариинштрасе 28 • D-63069 Оффенбах от 2014.11.13 № 2473400-2568-006/202248 AS9/stg.
В холодильнике InstaView Door-in-Door много места для продуктов
Революционный холодильник InstaView™ Door-in-Door®
Революционный холодильник InstaView™ Door-in-Door®
Холодильник InstaView™ Door-in-Door® содержит гигиенический фильтр Hygiene Fresh
Холодильник InstaView™ Door-in-Door® содержит гигиенический фильтр Hygiene Fresh
Холодильник LG InstaView™Door-in-Door®
Холодильник LG InstaView™Door-in-Door®
Оцените работу Инверторного Линейного компрессора в холодильнике InstaView™ Door-in-Door®
Оцените работу Инверторного Линейного компрессора в холодильнике InstaView™ Door-in-Door®
Современное приложение Smart ThinQ позволяет управлять холодильником InstaView™ Door-in-Door®
Современное приложение LG ThinQ позволяет управлять холодильником InstaView™ Door-in-Door®
Революционный холодильник InstaView™ Door-in-Door®
Холодильник InstaView™ Door-in-Door® содержит гигиенический фильтр Hygiene Fresh
Холодильник LG InstaView™Door-in-Door®
Оцените работу Инверторного Линейного компрессора в холодильнике InstaView™ Door-in-Door®
Современное приложение Smart ThinQ позволяет управлять холодильником InstaView™ Door-in-Door®

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ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
563
Размеры (Ш х В х Г), мм
912 х 1793 х 744
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
InstaView™ Door-in-Door®
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Диспенсер для воды, Технология Metal Fresh, Hygiene Fresh+, LG ThinQ

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Многодверный

Система охлаждения

Total No Frost

Технология DoorCooling+TM

Технология Door-in-Door

Технология InstaView Door-in-Door

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

40

Технология Metal Fresh

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

705

Общий (Нетто)

571

Холодильная камера (Брутто)

404

Холодильная камера (Нетто)

364

Морозильная камера (Брутто)

301

Морозильная камера (Нетто)

199

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

912 х 1793 х 744

Габариты в упаковке

964 х 1887 х 813

Глубина без учета ручки

744

Глубина без учета двери

619

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

450

ДИЗАЙН

Цвет

Сияющий черный

Тип ручки

Скрытая

Дисплей

Сенсорный, LED

Расположение дисплея

Внешний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Климатический класс

Т

Быстрая заморозка

Сигнал открытой двери

Мобильная диагностика

Управление через Wi-Fi

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

3

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

2

Fresh Zone

Дверные корзины

6

Складная полка

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

Количество полок

6

Количество ящиков

6

Льдогенератор

Диспенсер с подключением к воде

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором

GR-X24FMKBL

563 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

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