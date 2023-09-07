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563 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор
563 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор
*ИнстаВью
На 41%* меньше потери холодного воздуха
Система InstaView™ Door-in-Door® позволяет заглянуть в холодильник не открывая дверцу, что позволяет сохранить холодный воздух внутри камеры без потерь.
* На основе тестирования Интертэк по внутренней методике LG моделей SX554WB, GR-S632GLRC и модели LFX3194ST/02 на процент потери холодного воздуха при открывании дополнительной двери и двери целиком на 10 минут. Результат может отличаться для различных моделей.
1Протестировано: Интертек ЕТЛ СЕМКО Корея ЛТД Ас Техно Тауэр III, 197-48, Гуро-онг, Гуро-у, Сеул 152-779 Корея, Отчёт № IF13-RE00671 от 18.02.2014
2Хайджин Фрэш плюс.
*Слим Спейс Плюс
* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
32%* Экономии Электроэнергии
Для бытовых приборов, а особенно для холодильника, достаточно важным является вопрос энергопотребления. Установленный в холодильниках LG Инверторный Линейный компрессор экономит электроэнергию благодаря своему конструктиву и эффективной работе.
*Основано на внутреннем тестировании ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мариинштрасе 28 • D-63069 Оффенбах от 2014.11.13 № 2473400-2568-006/202248 AS9/stg.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Многодверный
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Технология DoorCooling+TM
-
●
-
Технология Door-in-Door
-
●
-
Технология InstaView Door-in-Door
-
●
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Тип охлаждения
-
Multi Air Flow
-
Хладагент
-
R600a
-
Уровень шума, Дб
-
40
-
Технология Metal Fresh
-
●
-
Общий (Брутто)
-
705
-
Общий (Нетто)
-
571
-
Холодильная камера (Брутто)
-
404
-
Холодильная камера (Нетто)
-
364
-
Морозильная камера (Брутто)
-
301
-
Морозильная камера (Нетто)
-
199
-
Габариты без упаковки
-
912 х 1793 х 744
-
Габариты в упаковке
-
964 х 1887 х 813
-
Глубина без учета ручки
-
744
-
Глубина без учета двери
-
619
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
450
-
Цвет
-
Сияющий черный
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Дисплей
-
Сенсорный, LED
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Климатический класс
-
Т
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Мобильная диагностика
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
3
-
Материал полок
-
закаленное стекло
-
Полка для овощей
-
2
-
Fresh Zone
-
●
-
Дверные корзины
-
6
-
Складная полка
-
●
-
Тип подсветки
-
●
-
Количество полок
-
6
-
Количество ящиков
-
6
-
Льдогенератор
-
Диспенсер с подключением к воде
-
12 месяцев
-
●
-
10 лет на компрессор
-
●
-
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