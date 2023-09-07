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623 л, Холодильник LG SIGNATURE InstaView Door-In-Door, автоматическое открывание двери, ThinQ
623 л, Холодильник LG SIGNATURE InstaView Door-In-Door, автоматическое открывание двери, ThinQ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
912 x 1784 x 754
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
InstaView
-
●
-
Door-in-Door
-
●
Все характеристики
-
Умная диагностика
-
●
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
●
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
А++
-
Тип продукта
-
Многокамерные холодильники
-
Прозрачная_корзина в двери
-
● (6)
-
Освещение холодильника
-
LED
-
Овощной ящик
-
●
-
Hygiene Fresh+
-
●
-
Полка_Закаленное стекло
-
● (4)
-
Освещение в отсеке для заморозки
-
LED
-
Масса упаковки (кг)
-
209
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
912 x 1784 x 754
-
Масса продукта (кг)
-
195
-
Door-in-Door
-
●
-
InstaView
-
●
-
Материал двери
-
Металл
-
Тип рукоятки
-
Скрытая
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
272
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
463
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Внешний LED-дисплей управления
-
●
-
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