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623 л, Холодильник LG SIGNATURE InstaView Door-In-Door, автоматическое открывание двери, ThinQ

Характеристики

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623 л, Холодильник LG SIGNATURE InstaView Door-In-Door, автоматическое открывание двери, ThinQ

LSR100RU

623 л, Холодильник LG SIGNATURE InstaView Door-In-Door, автоматическое открывание двери, ThinQ

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
623
Размеры (Ш х В х Г), мм
912*1784*754
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
InstaView Door-in-Door
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, Auto Open Door, отделение Custom Chill, автоматически выдвигающиеся ящики морозильной камеры, Интеллектуальный Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, CustomChill

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

912 x 1784 x 754

Тип компрессора

Инверторный Линейный

InstaView

Door-in-Door

Все характеристики

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

А++

Тип продукта

Многокамерные холодильники

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

● (6)

Освещение холодильника

LED

Овощной ящик

Hygiene Fresh+

Полка_Закаленное стекло

● (4)

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Освещение в отсеке для заморозки

LED

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

209

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

912 x 1784 x 754

Масса продукта (кг)

195

ФУНКЦИИ

Door-in-Door

InstaView

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Инверторный Линейный

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

272

Общий объем холодильной камеры (л)

463

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

Внешний LED-дисплей управления

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