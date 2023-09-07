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527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет
527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет
Персональный стиль вашей кухни
*Изделия на видео показаны только в целях разъяснения и могут отличаться от реальных.
*Изображения выше приведены исключительно в качестве иллюстраций.
*Рекомендуется устанавливать изделия с соблюдением требований в отношении свободного пространства вокруг них.
Дымчатые Стеклянные Цвета
Ощутите спокойствие и умиротворение, выбрав стекло в цветах, вдохновленных лесом.
Нейтральный дизайн для вашей кухни
Нейтральный дизайн для вашей кухни
Нейтральный дизайн для вашей кухни
Дольше сохраняет свежесть продуктов
*На основе результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего время, необходимое для достижения 5% снижения веса пекинской капусты на полке отделения для свежих продуктов модели LGE оснащенной технологией LinearCooling. Только соответствующие модели. Фактический результат может зависеть от использования.
*На основе результатов испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методик тестирования LG, позволяющих сравнить время охлаждения емкости с водой, размещенной на верхней полке холодильников с функцией DoorCooling+™ и холодильников без функции DoorCooling+™. Только соответствующие модели.
*Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
*Функция DoorCooling+™ прекращает работу при открытии дверцы.
*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae
*Испытание проводила компания Intertek согласно протоколу испытаний ISO 27447.
*Количество бактерий было подсчитано до и после четырехчасовой реакции, после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.
*Эффективность удаления бактерий по результатам лабораторных испытаний, в ходе которых осуществлялся подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться в условиях реального использования.
*Синий цвет использован исключительно для иллюстрации.
Управляйте из любого места
Наслаждайтесь простотой управления
Эффективное обслуживание продукта
*Теперь технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.
*Этот бытовой прибор поддерживает только сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту своей сети, обратитесь к поставщику интернет-услуг или см. руководство по эксплуатации своего маршрутизатора.
*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. О доступности этой услуги узнайте у своего местного продавца или представителя компании LG.
*Интерфейсы пользователя приложений на изображении показаны только в целях разъяснения и могут отличаться от реальности.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
*По сравнению с холодильником с LG с обычным поршневым компрессором.
*По результатам испытаний, проведенных институтом VDE, по сравнению энергопотребления и уровней шума для моделей LGE GBB530NSCXE и GBB530NSQWB.
*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Система охлаждения
-
NoFrost
-
Технология DoorCooling+TM
-
●
-
Технология InstaView
-
●
-
Тип компрессора
-
Линейный Инверторный
-
Тип охлаждения
-
Multi Air Flow
-
Хладагент
-
R600a
-
Уровень шума, Дб
-
38
-
Технология Metal Fresh
-
●
-
Общий (Брутто)
-
684
-
Общий (Нетто)
-
527
-
Холодильная камера (Брутто)
-
404
-
Холодильная камера (Нетто)
-
382
-
Морозильная камера (Брутто)
-
280
-
Морозильная камера (Нетто)
-
145
-
Габариты без упаковки
-
914 X 1860 X 680
-
Габариты в упаковке
-
960 X 1905 X 750
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
365
-
Цвет
-
Бежевый
-
Тип ручки
-
Карман
-
Дисплей
-
Внутренний
-
Климатический класс
-
Т
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Мобильная диагностика
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Количество полок
-
4
-
Тип подстветки
-
Верхнее+боковое
-
Материал полок
-
закаленное стекло
-
Ящик для овощей
-
2
-
Дверные корзины
-
Поликарбонат
-
Тип дверных корзин
-
Прозрачные
-
Складная полка
-
●
-
HygieneFresh+
-
●
-
Металлический декор полок
-
●
-
Металлический декор ящиков
-
●
-
Тип ящиков
-
Прозрачный
-
Лоток для яиц
-
●
-
Дополнительный отсек
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Материал полок
-
Закаленное стекло
-
Количество ящиков
-
6
-
Тип ящиков
-
Прозрачные
-
Металлический декор ящиков
-
●
-
Лоток для льда
-
●
-
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GR-X24FQEKM
527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет