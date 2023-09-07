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571 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

Характеристики

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571 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

GR-X24FTKSB

571 л, Многодверный холодильник LG InstaView Door-In-Door, диспенсер, Инверторный Линейный Компрессор

Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GR-X24FTKSB
ОБЪЁМ (Л)
571
Размеры (Ш х В х Г), мм
912 X 1797 X759
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
InstaView Door-in-Door
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, Компактный льдогенератор, Диспенсер для воды, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, Отделение Extra Space, Складная полка

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

912 x 1797 x 759

Тип компрессора

Линейный Инверторный

InstaView

Door-in-Door

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

Тип продукта

Многокамерный холодильник

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Освещение в отсеке для заморозки

LED

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

301

Общий объем холодильной камеры (л)

404

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

Внешний LED-дисплей управления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

167

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

912 x 1797 x 759

Масса продукта (кг)

155

ФУНКЦИИ

Door-in-Door

InstaView

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Автоматический генератор льда

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Линейный Инверторный

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Освещение холодильника

LED

Овощной ящик

Hygiene Fresh+

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