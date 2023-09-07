все передовые разработки LG в области охлаждения воздуха и создания максимального комфорта.

Мы полностью уверены в высочайшем качестве своего оборудования и привыкли доказывать это не только словом, но и делом. С 1 июня 2015 года все инверторные кондиционеры LG получают дополнительную гарантию на компрессор. Срок гарантии составляет 10 лет.