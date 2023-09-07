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Все, от элементов отделки до функциональности, делает Slim невероятно стильной системой.

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Все, от элементов отделки до функциональности, делает Slim невероятно стильной системой.

CA12RWK

Все, от элементов отделки до функциональности, делает Slim невероятно стильной системой.

LED ПОДСВЕТКА

В новом LG Inverter V ARTCOOL SLIM каждый отдельный элемент подчеркивает его премиальность. Светодиодные индикаторы на кондиционере показывают установленную температуру и режим работы.

ВЫДВИЖНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

При включении LG Inverter V ARTCOOL Slim начинается целое ART представление. Передняя панель внутреннего блока плавно поднимается вверх, освобождая выход воздушному потоку.

ИЗЯЩНАЯ ОТДЕЛКА КОРПУСА

Передняя панель внутреннего блока изготовлена из закаленного стекла с элементами хромированной отделки, что делает кондиционер SLIM выразительным и элегантным

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ

Регулировка направляющих створок осуществляется в 6-ти положениях по вертикали и 5-ти положениях по горизонтали. Это позволяет направить воздух ровно туда, куда нужно пользователю.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ

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БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Одним из главных критериев выбора кондиционера является уровень шума. Уровень шума кондиционера ART COOL SLIM в ночном режиме составляет 19дБ.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

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ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Благодаря инверторной технологии inverter v возможна экономия энергии до 60%

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

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ОЧИСТКА ВОЗДУХА

в SLIM применяются самые передовые разработки LG в области очистки воздуха. комплексная система PLASMASTER уничтожает бактерии, аллергены и вирусы, а встроенный ионизатор делает воздух максимально свежим.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

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Автоматическая очистка теплообменника - никаких запахов

Функция автоматической очистки теплообменника позволяет осушать его поверхность после работы кондиционера в режиме охлаждения. В обычных кондиционерах без такой функции, после окончания работы на теплообменнике остается влага, способствующая размножению бактерий и возникновению неприятных запахов

Автоматическая очистка теплообменника - никаких запахов

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ФИЛЬТР 3М - УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ И АЛЛЕРГЕНОВ

Фильтр 3М практически полностью нейтрализует микробы, аллергены и вредные вещества из помещения. Воздух будет не только свежим, но и максимально стерилизованным, что крайне важно в условиях городской жизни.

ФИЛЬТР 3М - УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ И АЛЛЕРГЕНОВ

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КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

В ARTCOOL SLIM воздушные потоки направлены в четыре стороны и имеют несколько ступеней оптимизации и регулирования. Такое решение позволяет создать максимально комфортные условия для пользователя.

КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

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ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ

Работа сплит-системы в режиме POWER HEATING позволяет эффективно нагревать помещение в тот период времени, когда центральное отопление еще не включено или уже выключено, а на улице прохладно.

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ

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Печать

Все характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

3,500

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

4,000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) Вт

1 090 / 1 050

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EER Вт/Вт

3.21

COP Вт

3.61

Электропитание o/В/Гц

1 / 220-240 / 50

Расход воздуха (Внутренний, максимум) м3/мин

14

Расход воздуха (Наружный, максимум) м3/мин

27

Дегидратация л/ч

1.1

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) дБ(A)±3

39 / 33 / 24 / 19

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Наружный, максимум) дБ(A)±3

47

Заправка хладогента тип / кол-во г

R410A, 900

Дозаправка хладогента (при длине трубопроводов > 7.5 m) г/м

20

Диапазон рабочих температур (Охлаждение) °C

18 ~ 48

Диапазон рабочих температур (Нагрев) °C

-5 - 24

МОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кабель питания (с заземлением) кол-во жил*мм2

3 * 1.0

Межблочный кабель (с заземлением) кол-во жил*мм

4 * 0,75

Диаметры трубопроводов (Жидкость) мм(дюймы)

6.35(1/4)

Диаметры трубопроводов (Газ) мм(дюймы)

9.52 (3/8)

Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)) (мм)

957 * 305 * 177

Габаритные размеры (Наружный (Ш*В*Г)) (мм)

717*483*230

Вес нетто (Внутренний) (кг)

11,5

Вес нетто (Наружный) (кг)

25.5

Максимальная длина трубопроводов / перепад высот (м)

15 / 7

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CA12RWK

Все, от элементов отделки до функциональности, делает Slim невероятно стильной системой.