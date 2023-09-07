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LG XBOOM, аудиосистема, 2350 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

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LG XBOOM, аудиосистема, 2350 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

CL87

LG XBOOM, аудиосистема, 2350 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты

LG XBOOM | аудиосистема | 2350 Ватт
2350 Ватт звука1

2350 Ватт звука

LG XBOOM CL87 выдает эпический 2350-ваттный звук с громким басом. Взрывная волна звука и правильно подобранная музыка — все, что нужно для успешной вечеринки!
Осветите свою вечеринку1

Осветите свою вечеринку

Разноцветная подсветка LG XBOOM CL87 движется под ритм музыки, поднимая атмосферу и добавляя азарта вашей вечеринке.

Откройте в себе талант диджея

С музыкальной системой LG XBOOM CL87 вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Добавьте вечеринке незабываемых звуковых эффектов одним касанием прямо с вашего смартфона.

Наполните вечеринку 4 звуковыми эффектами - Flanger, Phaser, Wah и Delay. Также используйте режимы Club, Drum и пользовательский режим на DJ Pad.

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Раскачай вечеринку1

Раскачай вечеринку

Любая вечеринка станет еще более зажигательной при помощи контроллера Party Accelerator. Просто сдвиньте рычаг и вечеринка станет еще круче — оглушительный бит и яркая подсветка не дадут заскучать на танцполе.
Karaoke Star1

Karaoke Star

Одним нажатием кнопки возможно заглушить вокал в практически любой песне или аудиотреке. Функция также позволяет менять тональность дорожки в соответствии с вашим голосом. Вы также можете выбрать любой из 18 вокальных эффектов для пения.

*Эта функция может не применяться к некоторым трекам.

Удвой звук с помощью Wireless Party Link1

Удвой звук с помощью Wireless Party Link

Соедините две системы LG XBOOM CL87 вместе по беспроводной связи, чтобы увеличить мощность до 4700 Ватт. Больше динамиков, более мощный звук и больше веселья.

*Совместимо только с другими динамиками XBOOM, которые поддерживают Wireless Party Link.

Множество возможностей подключения1

Множество возможностей подключения

Выберите один из вариантов подключения: Bluetooth®, 2 порта USB, CD и FM-радио.
Синхронизация звука с ТВ1

Синхронизация звука с ТВ

Подключите LG XBOOM CL87 к телевизору LG через Bluetooth®, чтобы получить более впечатляющий, наполняющий комнату звук.
Multi Jukebox1

Multi Jukebox

С помощью мобильных устройств до трех человек одновременно могут подключаться к аудиосистеме и создавать плейлист прямо во время вечеринки, не прерывая ее. Просто выберите нужный аудиотрек и добавьте его в список воспроизведения.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Выходная мощность (RMS)/Общая (Вт)

2350

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

1175 × 2

CD/DVD

●/—

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

USB

● 2

AUX-вход

Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)

● (Перед)

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● (2 шт, Перед)

Разъемы для фронтальных колонок

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

●/—

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Удаление файлов

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

●/●/—/●

Программирование воспроизведения (Память)

● (300)

Запись на USB

Перезапись с USB1 на USB2 (Dual USB)

Автоматическое начало воспроизведения музыки

XBoom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

—/●

Запись миксов на смартфон DJ Sharing

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

●/—

Подавление эха

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Audio CD/CD-R/CD-RW

●/●/●

MP3/WMA CD

●/●

Количество загружаемых дисков

1

Лоток для дисков

1-CD Tray

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ

Запрограмированный режим воспроизведения

● (300)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— /●/●

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

MP3

WMA

AAC

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Местные настройки эквалайзера

Обычный

Дангдут

Рок

Джаз

Поп

Классика

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса Bass Blast

Футбол

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

DJ Loop

Конструктор сэмплов

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Диджейские вертушки (скретч)

Party Thruster (Акселератор вечеринки)

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

Стандартный (по умолчанию)

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Контроль скорости воспроизведения Tempo

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

CM4740

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

LED подсветка основного устройства

Диммер

Демо

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

1" (Новый компрессионный рупорный твитер)

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

8"

Импенданс (Ом)

6Ω

Магнитное экранирование

Не экранируется

Фронтальная колонка (лев./прав.)

1-канальная с одним динамиком

Наименование моделей колонок

NL87F

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● MA2

Количество клавиш

40

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Кабель для подключения колонок

Fixed Type

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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LG XBOOM | аудиосистема | 2350 Ватт

CL87

LG XBOOM, аудиосистема, 2350 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Вокальные Эффекты