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ЗА ГРАНЬЮ ОБЫЧНЫХ ЧУВСТВ

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ЗА ГРАНЬЮ ОБЫЧНЫХ ЧУВСТВ

HLX55W

ЗА ГРАНЬЮ ОБЫЧНЫХ ЧУВСТВ

NetCast

Доступ к развлечениям NetCast™ – это прямая передача онлайн-контента без ограничений. Сотрудничество LG с Youtube, Picasa, Accuweather и другими контент-провайдерами расширяет ваши возможности.
Play Video

Прямая запись и воспроизведение с USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3. Так же аудио система воспроизводит музыкальные файлы напрямую с флэш накопителя

Воспроизведение 3D

Удовольствие и комфорт от просмотра 3D Вам гарантирует 3D Blu-ray™ проигрыватель от LG. Усовершенствованная технология 3D поражает чистотой и яркостью трехмерного изображения, в дополнении трехмерный звук – всё это погружает зрителя в атмосферу действий, которые разворачиваются прямо у вас на глазах!

SIMPLINK

Единое управление телевизором и Blu-ray плеером (SIMPLink)
Полный контроль над телевизором и Blu-ray плеером одним пультом! Пульт воспринимает сигнал HDMI, а значит пультом можно управлять всем устройствами, которые соединениы между собой портами HDMI. Фукнция SIMPLinK работает для всех устройств производства LG Electronics.

Преобразование Full HD (1080p)

Обычный DVD формат (576i SD) можно преобразовать в широкий формат (Full HD 1080p) благодаря автоматической конвертацией, которой обладает новый домашний кинотеатр от LG

Беспроводной активный сабвуфер

Почувствуйте исключительное звучание в любом месте вашего дома с системой беспроводной передачи цифрового звука от LG. Больше не нужно проводов! Перемещайте свободно сабвуфер в помещениях, чтобы обеспечить идеальное распределение басов в атмосфере звучания.

Функция Караоке

Теперь Вы сможете спеть любимую песню под готовый аккомпанемент, читая с экрана её текст, отображаемый синхронно с мелодией песни.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

4.1

Общая выходная мощность (RMS)

430 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

70 Вт X 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

-

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

70 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

150 Вт (беспроводной, активный)

Тип колонок

Настенное крепление + установка на плоскости

Возможность настенного крепления/передние колонки

-

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

-

Возможность настенного крепления/центральная колонка

-

Возможность настенного крепления/основной блок

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/●

Звуковые декодеры - Dolby True HD

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

LG Звуковая галерея

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE

Преобразование изображения до Full HD 1080p

Воспроизводимые диски - 3D BD

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

Воспроизводимые диски - DTS-CD

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/●

Воспроизводимые форматы - MKV

Воспроизводимые форматы - AVCHD

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Быстрая загрузка

Обновление ПО через Интернет

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

AV Sync delay

Громкость ТВ звука

Блокировка ''Родительский контроль''

USB-запись напрямую

Беспроводное подключение LAN (Wi-Fi)

Беспроводной активный сабвуфер

Беспроводные тыловые колонки

-

Поддержка протоколов DLNA / CIFS

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

-

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube, Picasa, Accuweather)

Bonus View (BD profile 1.1)

BD Live (BD profile 2.0)

BD Profile 5.0

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

-

Микрофон в комплекте

-

Разъем для микрофона

-

Оценка исполнения в реальном времени

-

Фанфары

-

Подавление искажений

-

Контроль эха

-

Удаление вокала с CD

-

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

-

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

-/●

Композитный выход

Компонентный выход

-

Ethernet (RJ45)

iPod / iPhone

ТЮНЕР

FM

Память предустановленных станций

50 станций

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)

1040 x 166 x 92

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

-

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

-

Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания

-

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

196 x 390 x 356

Вес нетто (кг) / Основной модуль

5,3

Вес нетто (кг) / Передняя колонка

-

Вес нетто (кг) / Центральная колонка

-

Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания

-

Вес нетто (кг) / Сабвуфер

7,1

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HLX55W

ЗА ГРАНЬЮ ОБЫЧНЫХ ЧУВСТВ