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Объемный звук, объемное изображение и оптимальное размещение

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Объемный звук, объемное изображение и оптимальное размещение

BB5530A

Объемный звук, объемное изображение и оптимальное размещение

Конвертация 2D в 3D

Больше доступного 3D-контента! Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS), а также конвертация 2D в 3D. Плеер LG Blu-ray™ 3D поможет Вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии плееры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более ярким,четким и реалистичным 3D-изображением.

Настенное крепление (в комплекте)

Идеальное сочетание с современными плоскими ТВ при настенном креплении

Беспроводной активный сабвуфер

Без проводов! Устанавливайте беспроводной сабвуфер LG в любом месте своей комнаты. Качество баса будет неизменно превосходным.

Преобразование до Ultra HD 2160p

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Преобразование до Ultra HD (2160p) изображений увеличивает разрешение в 4 раза по сравнению с Full HD. Новое поколение качественного видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

Анализатор 3D-звука

Анализатор 3D-звука исследует спектр оригинального звучания, наполняя цифровыми аудиочастотами появляющееся пустое пространство. В результате объемный звук становится более детализированным, реалистичным.

Аудиостриминг по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

LG SMART TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому диапазону первоклассного он-лайн контента ведущих мировых провайдеров, включая YouTube и компании, предоставляющие видео-на-заказ (VOD). Также предоставляетс доступ к специально подобранным локальным интернет-сервисам, так что зрители получат лучшие программы и фильмы своего региона сразу на широком экране своего телевизора. Разнообразные приложения предлагают широкий спектр развлечений и полезных возможностей - от игр до образовательных курсов - таким набором опций может наслаждаться вся семья. Контент LG Smart TV и LG магазина приложений (LG Apps) постоянно обновляется.

Полноценный веб-браузер

Удобный просмотр веб-страниц - как на ПК, но на большом экране! Вы можете осуществлять поиск в интернете и легко получать доступ к веб-контенту благодаря интуитивно понятному пользовательскому меню с удобным пультом дистанционного управления Magic Remote. Выберите самый удобный способ навигации: пульт Magic Remote, подключив клавиатуру или компьютерную мышь через USB или с помощью приложения для смартфона LG AV Remote.

Miracast

Miracast™ позволяет зеркально отображать содержимое мобильных устройств на экране телевизора. Любимые игры и фильмы со смартфона/планшета/ноутбука на широком экране телевизора.

Тихий режим (Private Sound)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с плеера через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНИХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

Просто подключите переносные накопители и воспроизводите любимую музыку, фильмы и фотографии на большем экране телевизора. Осуществляется поддержка NTFS (до 2 ТБ).

Приложение LG AV Remote

Ваш смартфон становится универсальным пультом дистанционного управления. Просто скачайте приложение LG Remote для устройств на платформе Android или iPhone и наслаждайтесь полным контролем над своей системой.

DLNA

LG Blu-ray домашние кинотеатры и плееры могут подключаться к компьютеру или другим цифровым устройствам в домашней сети, сертифицированным DLNA, что обеспечивает легкий доступ к фильмам, фото и музыке из цифровой домашней библиотеки, а также дает возможность просматривать их на экране телевизора.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.

Караоке

Караоке – одно из популярнейших развлечений в Казахстане. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.

Универсальный поиск

Смотрите все, что угодно, ищите то, что Вам нужно в любое время, когда Вам это удобно. Просто введите ключевое слово, и устройство выполнит поиск по VOD- контенту, трансляционным материалам, он лайн видео с YouTube и файлам с подключенных устройств.

HDMI

2 входа HDMI и 1 выход HDMI. Как наиболее современный данный цифровой интерфейс наиболее удобен и обладает высокой совместимостью для передачи аудио- и видеосигналов.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воспроизведение 3D/2D

●/●

Конвертация 2D в 3D (видео)

Количество каналов

4.1

Общая выходная мощность (RMS)

430 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

70 Вт X 2

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

70 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

150Вт (беспроводной)

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

LPCM

AAC

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution Audio

WMA

FLAC

ID3-теги

MP3

Dolby Digital

Dolby TrueHD

DTS

Dolby Digital Plus

LG Звуковая галерея

ФОРМАТЫ ВИДЕО

M4V

TS

AVCHD

MPEG4 AVC (H.264)

SMPTE VC1 (VC-9)

FLV

MKV

MPEG2

WMV

MVC

3GP

DivX HD

DivX

ОБРАБОТКА ВИДЕО

ARC (реверсивный звуковой канал)

Увеличение изображений

xvYCC

HDMI 1.4

Повышение качества видео

Deep Colour

Запоминание последней сцены

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

Blu-ray 3D

CD-R/CD-RW

BD-ROM

BD-RE

DVD-R

DVD+R

BD-R

DTS-CD

DVD+RW (режим видео)

DVD-RW (режим видео / видеозаписи)

DVD (NTSC)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Bluetooth (Rx/Tx)

●/-

Полоса прогресса

DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )

●/●/-

Проводное подключение

USB Host (аудио)

Шкала звука домашнего кинотеатра на ТВ

Контроль динамического диапазона (включение / выключение)

USB Plus (видео, фото, аудио)

Спящий режим

Авторегулирование звука ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО через Интернет

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Private Sound (звук через смартфон)

Беспроводное подключение LAN (Wi-Fi)

Wi-Fi Direct

Miracast (отображение мультимедиа по Wi-Fi)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент / контент-провайдеры

LG Магазин приложений

Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5

●/●

Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/●

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона / эха

●/●

Оценка исполнения

Фанфары

Подавление искажений

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)

2

Передняя панель / USB

1

Передняя панель / Аудиовход для портативных устройств

Задняя панель / Ethernet RJ45

Задняя панель / Аудиовход оптический

1

Задняя панель / HDMI выход

1

Задняя панель / HDMI вход

2

Задняя панель / Тюнер FM

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

950 x 135 x 74.1

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

221x 351.5 x 281

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BB5530A

Объемный звук, объемное изображение и оптимальное размещение