4.1 КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ™ МОЩЬНОСТЬЮ В 120 ВТ

- Подходит для большинства телевизоров диагональю от 32 до 55 дюймов

- Прекрасное решение, как для основного, так и для дополнительного телевизора

- Звуковая панель специально разработана, чтобы полностью соответствовать телевизору большого размера с тонкой рамкой



Прочность испытывалась 38 кг телевизором

55" LCD TV (55LA860W) : 26.2кг

50" PDP TV (50PG60D) : 37.7кг

