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4.1 КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ™ МОЩЬНОСТЬЮ В 120 ВТ

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4.1 КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ™ МОЩЬНОСТЬЮ В 120 ВТ

LAP340

4.1 КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ™ МОЩЬНОСТЬЮ В 120 ВТ

Элегантный дизайн

Невероятно тонкая Звуковая Панель™ от LG дополнит Ваш телевизор, и украсит Ваш дом.

4.1 канальный Объемный Звук

Многоканальная объемная система 4.1 с богатой и глубокой звуковой картиной создает впечатление, что вы не просто смотрите, а погружаетесь в каждую сцену любимого фильма.

Встроенный двойной сабвуфер

Низкие частоты воспроизводятся ультра тонким, встроенным двойным сабвуфером. С этой одной тонкой панелью вам больше не нужны громоздкие сабвуферы, для отличной аудио системы.

Идеальное сочетание с Вашим телевизором

- Подходит для большинства телевизоров диагональю от 32 до 55 дюймов
- Прекрасное решение, как для основного, так и для дополнительного телевизора
- Звуковая панель специально разработана, чтобы полностью соответствовать телевизору большого размера с тонкой рамкой

Прочность испытывалась 38 кг телевизором
55" LCD TV (55LA860W) : 26.2кг
50" PDP TV (50PG60D) : 37.7кг

Двойные неодимовые динамики

Магнит для динамика, все равно, что двигатель для машины. Неодимовые магниты намного мощнее обычных магнитов.

Проводное/беспроводное соединение

Звуковая панель™ LG подключается к телевизору с помощью одного провода. Возможно также беспроводное соединение для телевизоров*, установленных на стену.
* Совместима с телевизорами LG поддерживающими Беспроводную Синхронизацию Звука.

Беспроводное воспроизведение аудио

Звуковая Панель™ LG может использоваться в качестве домашнего кинотеатра, и в качестве беспроводного аудио устройства для просмотра Ваших любимых фильмов, спортивных и телевизионных передач и музыки, используя устройства с поддержкой Bluetooth ™.

Переключение в режим «Кино»

Переключитесь из стандартного режима в режим «Кино» при просмотре фильмов насыщенных действием, для полного погружения в происходящие.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

4.1

Общая выходная мощность (RMS)

120 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

20Вт х 2

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

20Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

20Вт х 2

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

LPCM

Dolby Digital

DTS 2.0

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Bluetooth

РАЗЪЕМЫ

Задняя панель / Аудиовход оптический

Задняя панель / HDMI вход

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

700 x 35 x 320

Вес нетто (кг) / Основной модуль

3.6

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LAP340

4.1 КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ™ МОЩЬНОСТЬЮ В 120 ВТ