We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Саундбар LG, 4.1.2-канальный, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X
Саундбар LG, 4.1.2-канальный, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X
Все характеристики
-
Количество каналов
-
4.1.2
-
Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)
-
500
-
Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)
-
50 × 2
-
Фронтальная верхняя колонка (лев./прав.)
-
50 × 2
-
Колонка объемного звучания (лев./прав.)
-
40 × 2
-
Сабвуфер, мощность RMS (Вт)
-
220 (Беспроводной)
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Аудио ЦАП (192 кГц/24 бит)
-
●
-
Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)
-
ver 4.2
-
Аудиовход оптический
-
●
-
HDMI вход/выход
-
● / ● HDMI 2.0 (HDCP 2.2): 4K pass through
-
USB
-
● (только для технического обслуживания)
-
Pеверсивный звуковой канал ARC
-
●
-
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)
-
●
-
Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4G/5G)
-
●
-
Управление через Bluetooth
-
●
-
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)
-
● / ●
-
Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute
-
●
-
Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель
-
●
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель
-
●
-
A/V Синхронизация Sync Delay (задержка звука)
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Регулировка громкости динамиков
-
●
-
Диммер
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
4K Pass-Through
-
●
-
Google Cast
-
●
-
LPCM
-
●
-
Dolby Atmos
-
●
-
Dolby TrueHD
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
Dolby Digital Plus
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
DTS-HD Master Audio
-
●
-
DTS-HD High Resolution Audio
-
●
-
DTS
-
●
-
AAC
-
●
-
AAC+
-
●
-
FLAC
-
● до 192 кГц
-
OGG
-
● до 48 кГц
-
WAV
-
●
-
MP3
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Автоматическое регулирование громкости
-
●
-
Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Ночной
-
●
-
Музыка
-
●
-
Кино
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Адаптивный контроль звука ASC
-
●
-
ЖК-дисплей
-
●
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Система
-
Закрытого типа
-
ВЧ-динамик (дюймы)
-
20 мм Шелковая мембрана
-
CЧ-динамик (дюймы)
-
40×100мм
-
Магнитное экранирование
-
Не экранируется
-
Импенданс (Ом)
-
4Ω
-
Сабвуфер (пассивный/активный)
-
Bass Reflex
-
НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)
-
64 мм / 178 мм
-
Магнитное экранирование (сабвуфер)
-
Не экранируется
-
Импенданс сабвуфер (Ом)
-
3Ω
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Веб руководство пользователя
-
●
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Пульт ДУ
-
● MA7
-
Батарейки для ПДУ, тип, количество
-
AAA × 2
-
Настенное крепление
-
●
-
Инструкция по креплению на стену
-
●
-
Оптический кабель
-
●
-
Дополнительные ножки
-
●
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
110 или 220/230 50/60
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
0.5↓
-
Энергопотребление основного устройства (Вт)
-
60
-
Энергопотребление сабвуфера (Вт)
-
38
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
1220 × 57 × 145
-
Основной модуль, вес (кг)
-
6.3
-
Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм)
-
221 × 390 × 313
-
Сабвуфер, вес (кг)
-
7.8
-
Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
1286 × 284 × 467
-
Вес с упаковкой (кг)
-
18.2
-
Сочетание с диагоналями ТВ
-
55" ↑
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.