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LG XBOOM XL5S

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LG XBOOM XL5S

XL5S

LG XBOOM XL5S

LG XBOOM XL5S расположена на сцене с включенной красно-оранжевой градиентной подсветкой. За сценой люди наслаждаются музыкой.

LG XBOOM XL5S расположена на безграничном пространстве. На стене иллюстрируются квадратные графические изображения звука. В середине колонки установлен 6,5-дюймовый большой низкочастотный динамик, усиливающий ее звучание мощностью 200 Вт. Из низкочастотного динамика выходят звуковые волны.

Один большой низкочастотный динамик

Динамик для глубоких мощных басов

Новый уровень вечеринок с глубокими басами от LG XBOOM XL5S. Колонка оснащена 6.5-дюймовым большим низкочастотным динамиком для создания более мощных басов.
Динамический оптимизатор низких частот

Почувствуйте басы даже на низкой громкости

Услышьте гулкие басы в любое время. Динамический оптимизатор низких частот позволяет наслаждаться сбалансированным звуком без искажения басов.
*Звук может отличаться в зависимости от источника звука.

2.5-дюймовые купольные ВЧ-динамики

Кристально чистый звук

Высокие ноты отлично слышны в помещении и на улице. Два 2.5-дюймовых купольных высокочастотных динамика обеспечивают высокое качество звука.

*Изображение смоделировано в иллюстративных целях.

Вид колонки спереди. Для каждой части подсветки предусмотрена своя линия. Сверху и снизу — двойная стробоскопическая подсветка. В центре — розовая и голубая градиентная многоцветная кольцевая подсветка.

Подсветка для вечеринок XBOOM

Сделайте свою вечеринку потрясающей

Подсветка LG XBOOM сделает вашу вечеринку яркой. Вы можете создать световое шоу при помощи яркой двойной стробоскопической подсветки.

Text is placed on the black colored area, and the pictogram of multi color ring lighting's movements are shown; clockwise, counter-clockwise, upper and lower semicircle, left and right semicircle, and flash effect. The speaker is placed 45 degree angle to the left. And there is purple gradient colored area underneath for design purpose. 8-inch woofer is exaggerated in order to highlight its various colors.

Многоцветная кольцевая подсветка

Сделайте вашу вечеринку ярче с кольцевой подсветкой

LG XBOOM XL5S представляет зажигательное световое шоу — многоцветную кольцевую подсветку. Легкий танец под музыку наполнит вашу вечеринку энергией.

Настройте подсветку для вашей вечеринки

Используйте функцию My Pick в приложении XBOOM для создания своей собственной подсветки для вечеринки.

Снимок экрана приложения XBOOM. Через приложение можно настраивать подсветку.

Сверху вниз: вокруг колонки танцуют несколько человек. В парке группа людей наслаждается музыкой, звучащей из колонки. На последнем изображении показан крупный план верхней части изделия.

*Все изображения представлены исключительно в качестве иллюстративного материала. Фактический продукт может отличаться в связи с его усовершенствованием. 

Поет женщина.

Вход для микрофона и гитары

Проведите собственный концерт

С помощью LG XBOOM XL5S вы можете превратить любое мероприятие в караоке-вечеринку. Подключите микрофон и пойте от всего сердца. Вы также можете подключить гитару и провести собственный акустический концерт.

Показаны люди, наслаждающиеся акустическим концертом с LG XBOOM XL7S. Под изображением показана гитара

Просто возьмите с собой и наслаждайтесь в любое время и в любом месте

Делитесь музыкой с LG XBOOM XL5S в любом месте. Колонка может работать на открытом воздухе, поэтому вы можете брать ее с собой куда угодно.

Берите и перемещайте

LG XBOOM XL5S имеет ручку, которая облегчает перемещение. Это прочная конструкция с эргономичными ручками для удобного перемещения изделия. 

Водонепроницаемость IPX4

LG XBOOM XL5S соответствует рейтингу водонепроницаемости IPX4 и может выдерживать попадание брызг воды.

*IPX4 проверен в пресной воде. Не погружайте в воду. Используйте с осторожностью вблизи водоемов.

12 часов автономной работы

LG XBOOM XL5S станет украшением вашей вечеринки. Наслаждайтесь вечеринкой, не прерываясь на подзарядку. 

*12 часов работы при 50% громкости и без подсветки. Срок службы зависит от условий использования.

Печать

Все характеристики

АКСЕССУАР

Гарантийный талон

Да

Адаптер переменного тока

Да

АККУМУЛЯТОР

Время зарядки аккумулятора (ч)

3.5

Время работы аккумулятор (ч)

12

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Multipoint

Да

Wireless party link (Dual mode)

Да

Wireless party link (Multi mode)

Да

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Да

Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)

Да

Подсветка

Да

Защита от воды/ брызг

IPX4

Индикатор заряда аккумулятора

Да

Кодовый замок

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Динамик

289 x 570 x 280 mm

Картонная коробка

698 x 374 x 354 mm

ЭКВАЛАЙЗЕР

Усиление звука

Да

Стандарт

Да

Пользовательский эквалайзер (приложение)

Да

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1ch (2Way)

Выходная мощность

200 W

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме работы

55 W

Режим ожидания

0.5 W

ДИНАМИК

Низкочастотный динамик

6.5" x 1

Размер твитера

2.5" x  1

Тип твитера

Cone

ВЕС

Вес нетто

11.2 kg

Вес брутто

13.6 kg

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Разъем адаптера переменного тока

Да

АУДИОФОРМАТ

SBC

Да

AAC

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Версия Bluetooth

5.1

USB

1

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XL5S

LG XBOOM XL5S