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LG XBOOM XL5S
Подсветка для вечеринок XBOOM
Сделайте свою вечеринку потрясающей
Подсветка LG XBOOM сделает вашу вечеринку яркой. Вы можете создать световое шоу при помощи яркой двойной стробоскопической подсветки.
Настройте подсветку для вашей вечеринки
Используйте функцию My Pick в приложении XBOOM для создания своей собственной подсветки для вечеринки.
Снимок экрана приложения XBOOM. Через приложение можно настраивать подсветку.
*Все изображения представлены исключительно в качестве иллюстративного материала. Фактический продукт может отличаться в связи с его усовершенствованием.
Вход для микрофона и гитары
Проведите собственный концерт
С помощью LG XBOOM XL5S вы можете превратить любое мероприятие в караоке-вечеринку. Подключите микрофон и пойте от всего сердца. Вы также можете подключить гитару и провести собственный акустический концерт.
Показаны люди, наслаждающиеся акустическим концертом с LG XBOOM XL7S. Под изображением показана гитара
Просто возьмите с собой и наслаждайтесь в любое время и в любом месте
Делитесь музыкой с LG XBOOM XL5S в любом месте. Колонка может работать на открытом воздухе, поэтому вы можете брать ее с собой куда угодно.
Все характеристики
-
Гарантийный талон
-
Да
-
Адаптер переменного тока
-
Да
-
Время зарядки аккумулятора (ч)
-
3.5
-
Время работы аккумулятор (ч)
-
12
-
Multipoint
-
Да
-
Wireless party link (Dual mode)
-
Да
-
Wireless party link (Multi mode)
-
Да
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
Да
-
Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)
-
Да
-
Подсветка
-
Да
-
Защита от воды/ брызг
-
IPX4
-
Индикатор заряда аккумулятора
-
Да
-
Кодовый замок
-
Да
-
Динамик
-
289 x 570 x 280 mm
-
Картонная коробка
-
698 x 374 x 354 mm
-
Усиление звука
-
Да
-
Стандарт
-
Да
-
Пользовательский эквалайзер (приложение)
-
Да
-
Количество каналов
-
2.1ch (2Way)
-
Выходная мощность
-
200 W
-
В режиме работы
-
55 W
-
Режим ожидания
-
0.5 W
-
Низкочастотный динамик
-
6.5" x 1
-
Размер твитера
-
2.5" x 1
-
Тип твитера
-
Cone
-
Вес нетто
-
11.2 kg
-
Вес брутто
-
13.6 kg
-
Разъем адаптера переменного тока
-
Да
-
SBC
-
Да
-
AAC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
5.1
-
USB
-
1
-
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XL5S
LG XBOOM XL5S