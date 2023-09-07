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Телевизор LG,LED 50", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
LCD
-
Размер экрана
-
50
-
Разрешение
-
3840*2160
-
Дисплей Nano Cell (2–го поколения)
-
-
-
Панель IPS
-
● (За исключением 50")
-
Угол обзора
-
Широкий угол обзора (За исключением 50")
-
Расширенный диапазон цветов
-
Расширенный диапазон цветов
-
Миллиард насыщенных цветов
-
-
-
Затемнение
-
-
-
Черный цвет
-
-
-
Технология Ultra Luminance
-
-
-
BLU
-
Direct
-
Технология TruMotion/частота обновления
-
TM100 (частота обновления 50 Гц)
-
PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)
-
TBD
-
HDR
-
Технология 4K Active HDR
-
Режим Dolby Vision
-
-
-
HDR10 Pro
-
●/●/●/● (4K/2K)
-
HLG
-
●/●/●/● (4K/2K)
-
Усовершенствованная технология HDR от Technicolor
-
-
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
4K HFR
-
-
-
2K HFR
-
- ▲ - /▲
-
Мастер процессор изображения
-
Четырехядерный процессор
-
Экспертный режим Technicolor
-
-
-
Профессиональное игровое ТВ
-
-
-
Время отклика в режиме Enhanced Motion Picture
-
-
-
Активный усилитель глубины изображения объектов
-
-
-
Оптимизация яркости по технологии Local Dimming
-
-
-
Усилитель цветопередачи
-
Технология Dynamic Color
-
Точность цветопередачи
-
Технология True Color Accuracy
-
Функция Upscaler
-
Функция 4K Upscaler
-
Подавление шумов
-
NR
-
Резкость
-
-
-
Динамическое отображение тонов
-
Динамическое отображение тонов
-
HEVC
-
4K@60 пикселей, 10 бит
-
VP9
-
4K@60 пикселей, 10 бит
-
SHVC
-
4K@60 пикселей, 10 бит
-
Выходная мощность
-
20 Вт
-
Канал
-
2.0 ch
-
Направление
-
Сабвуфер, направленный в пол
-
НЧ–динамик
-
-
-
Одновременное воспроизведение аудио
-
●
-
DOLBY ATMOS
-
-
-
Режим объемного звучания
-
Объемное звучание ULTRA Surround
-
Clear Voice
-
Clear Voice III
-
Регулировка звука одним касанием
-
Ready (требуется пульт LG Magic Remote)
-
Адаптивное управление звуком
-
●
-
Функция Audio Upscaler
-
●
-
Синхронизация звука LG
-
●
-
Воспроизведение звука через Bluetooth
-
●
-
Декодер DTS
-
●
-
Аудиокодек
-
AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTSHD, DTS Express, WMA, aptX (см. руководство)
-
Операционная система (ОС)
-
Платформа webOS для смарт-телевизоров
-
Количество процессоров
-
Четырехъядерный
-
Дистанционное управление Magic
-
Ready
-
Быстрый доступ
-
●
-
Функция Focus Zoom
-
Ready (требуется пульт LG Magic Remote)
-
Функция Live Zoom
-
●
-
Универсальное управление
-
Ready (требуется пульт LG Magic Remote) (зависит от страны)
-
Интеллектуальная функция распознавания голоса
-
Ready (требуется пульт LG Magic Remote) ※ Поддержка 10 языков: корейский, английский (США, Великобритания, Австралия, Канада), немецкий, итальянский, французский, испанский (Испания, Мексика), португальский (Бразилия), польский, турецкий, русский
-
Голосовой ввод текста
-
Ready (требуется пульт LG Magic Remote)
-
360 VR
-
●
-
Magic Link
-
●
-
Галерея
-
-
-
Магазин контента LG
-
●
-
Многоэкранное средство просмотра
-
-
-
DIAL
-
●
-
Веб–браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
Мой контент
-
●
-
Мои каналы
-
●
-
Советчик каналов
-
●
-
Функция Channel Plus
-
● (Только для России)
-
Функция Mobile TV вкл.
-
●
-
Функция WiF TV вкл.
-
●
-
Режим экономии энергии Bluetooth вкл.
-
●
-
Технология Miracast Overlay/Miracast
-
Технология Miracast
-
Сетевой файловый браузер
-
●
-
Цифровая запись
-
-
-
Аналоговый DVR
-
-
-
Временной сдвиг
-
-
-
Просмотр и запись
-
-
-
Встроенные игры
-
-
-
Калибровка аудио
-
-
-
Язык экранного меню
-
36 языков
-
Блокировать доступ к вредоносному сайту
-
●
-
Функция Live Plus
-
-
-
Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)
-
DVB - T2/C/S2
-
Наземное
-
DVB - T2/T
-
Кабельное
-
DVB - C
-
Спутниковое
-
DVB - S2/S
-
Прием аналогового ТВ сигнала
-
●
-
Многофункциональный тюнер
-
-
-
Передача данных (спецификация по странам)
-
HbbTV(Ready)
-
CI + (общий интерфейс)
-
CI+ 1.4
-
Страница телетекста
-
● (2000 стр.)
-
Телетекст (Top/Flof/List)
-
● (ТОП: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, НЕТ НЕТ, Flof: другие)
-
[DVB] субтитр
-
●
-
AD (аудио описание)
-
●
-
Функция EPG (электронная программа передач) (на 8 дней)
-
●
-
HDMI
-
2 (сзади)/2 (сбоку)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
ARC (Канал возврата аудио)
-
● (сбоку, HDMI 2)
-
USB
-
1 (сзади)/1 (сбоку)
-
LAN
-
● (сзади)
-
Компонента
-
● (сзади, общий компонентный/AV-вход)
-
Композитный вход (AV)
-
● (сзади, общий компонентный/AV-вход)
-
Слот CI
-
● (сбоку)
-
B–CAS
-
-
-
Вход RF
-
2 (сзади, RF/Sat)
-
SPDIF (оптико–цифровой аудио выход)
-
● (сзади)
-
Выход для наушников
-
-
-
Линейный выход
-
-
-
RS–232C (управление/SVC)
-
-
-
Wifi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V4.2)
-
Источник питания
-
AC 100~240 В 50НЕТ60 Гц
-
Потребляемая мощность в режиме ожидания
-
● 0,5 Вт
-
Потребляемая мощность (макс.)
-
Размер экрана отличается в зависимости от региона
-
Режим энергосбережения
-
●
-
«Зеленый» датчик освещенности
-
●
-
Отвечает требованиям ENERGY STAR®
-
-
-
Расчетные эксплуатационные расходы в год
-
-
-
Расчетное потребление электроэнергии в год
-
-
-
Пульт управления
-
LNOCon
-
Батарейки
-
● (AAA x 2EA)
-
Компонентный/AV–кабель
-
-
-
Кабель питания
-
● (Телевизор отсоединен)
-
Настенное крепление VESA
-
См. лист «Аксессуары»
-
Размер настенного крепления VESA
-
См. лист «Аксессуары»
-
Модель настенного крепления VESA
-
См. лист «Аксессуары»
-
4K UHD
-
●
-
ThinQ AI
-
●
-
Active HDR
-
●
-
LED TVs
-
●
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Magic Remote Control
-
Встроенный
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
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