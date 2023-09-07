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Телевизор LG,LED 70", 4K, Технология 4K Active HDR,ThinQ AI, Smart, DTS Virtual:X

Характеристики

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Телевизор LG,LED 70", 4K, Технология 4K Active HDR,ThinQ AI, Smart, DTS Virtual:X

70UM7450PLA

Телевизор LG,LED 70", 4K, Технология 4K Active HDR,ThinQ AI, Smart, DTS Virtual:X

(5)
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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

UHD (LED)

Размер экрана (дюймы)

70

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

4K Активный HDR

Угол обзора

Широкий угол обзора

Звуковая система

DTS Virtual:X

Система динамиков

2.0

Пульт Magic Remote в комплекте

IPS Panel

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED

Разрешение экрана

3840 × 2160

Тип подсветки

Direct

Размер экрана (дюймы)

70

ВИДЕО

Тип HDR

4K Активный HDR

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Эффект HDR

● (4K/2K)

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ▲ / — / ▲ (▲ : Воспроизведение @60Hz/50p)

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy

Масштабирование разрешения

4K

Подавление шума

Режимы изображения

● 9 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

HEVC (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

— /●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM100 (Частота обновления 50Гц)

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт (10 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

DTS Virtual:X

DTS декодер

Адаптивное управление звуком

Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)

Звуковая система

DTS Virtual:X

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальная правка

Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Apple HomePod

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

Работа с приложением Apple AirPlay 2

Функция "AirPlay" будет доступна для данной модели с Ноября этого года

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Языковая поддержка / OSD Language

6 языков

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVBT2/C/S2

Эфирное ТВ

DVBT2/T

Кабельное ТВ

DVBC

Спутниковое ТВ

DVBS2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

1 (Сзади) / 2 (Сбоку) v2.0

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

ARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Компонентный вход

● (Сзади, Component in/AV in common)

Композитный вход (AV)

● (Сзади, Component in/AV in common)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR19

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Active HDR

Большие ТВ

LED TVs

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