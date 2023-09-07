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Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD

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Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD

84LM960V

Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD

ULTRA HD

Уникальные детали создают наиболее яркое изображение.
LG ULTRA HD это абсолютно новый уровень качества изображения с разрешением в 4 раза выше, чем у Full HD. Благодаря чему обеспечивается невероятно яркая и четкая картинка, даже если смотреть с близкого расстояния. Телевизоры LG ULTRA HD в полной мере удовлетворят запросам зрителя своими безупречными деталями, и повышением уровня стандарта визуального изображения.

Ультра детали

Ничего не упустить.
С разрешением ULTRA HD, вы не упустите ни малейшей детали. Раньше вы могли не заметить маленькую букашку посреди леса, капли пота на теле спортсмена или шелест ветра в листве. Будьте готовы увидеть то, что раньше ускользало от вашего внимания.

Ультра четкость

Кристально чистое отображение текста на экране, как никогда раньше
Разрешение ULTRA HD позволяет с легкостью прочитать текст даже на гигантском 84-дюймовом экране. Короткие фразы, строки или даже маленькая точка отображаются с предельной четкостью благодаря ультравысокой пиксельной плотности.

ULTRA HD Resolution Upscaler

Наслаждайтесь контентом в высокачественном разрешении
При помощи передовых технологий LG ULTRA HD Resolution Upscaler поможет превратить изображение обычного качества в необычное ULTRA HD. Даже если у вас нет постоянного доступа к контенту ULTRA HD, вы можете наслаждаться наивысшим качеством ULTRA HD TV с практически любым контентом.

IPS-панель

Секрет улучшенного угла обзора и качества ULTRA HD телевизора это его панель. Точно так же как качество зерен определяет качество кофе, качество панели определяет качество телевизора. Благодаря IPS-панели, которую использует LG, телевизоры LG ULTRA HD имеют более четкие, стойкие и крепкие экраны.

Magic Remote


Наведите, кликните и перетащите: пульт, словно мышка на экране LG TV.

Прокрутка страниц при помощи скролла: Интуитивное управление при помощи пульта-мышки. Прокручивайте страницу в веб-браузере вверх и вниз как будто вы используете компьютерную мышь. Благодаря скроллу переключать каналы стало еще легче.

Простое управление жестами: Экономьте время, управляя телевизором при помощи жестов.

Голосовой поиск: Вместо текстового набора используйте голосовой. Универсальный поиск и поиск в интернете - все при помощи вашего собственного голоса.

Smart Home

Простой, легкий в управлении и с возможностью индивидуальных настроек, Smart Home позволит вам тратить меньше времени на настройки и больше времени наслаждаться просмотром.

Премиум контент

Лучшая подборка интересного контента с легким доступом.
Карта премиум контент выбирает и классифицирует самый популярный и полезный контент для вашей страны, благодаря сотрудничеству с лучшими контент провайдерами. Наслаждайтесь лучшими развлечениями в любое время.

SmartShareTM

Обменивайтесь контентом с другими устройствами по беспроводной связи.
Просматривайте файлы с вашего внешнего запоминающего устройства на большом экране вашего телевизора или смотрите телевизор на другом Smart устройстве от LG Smart TV's Smart ShareTM. LG предоставляет настоящее умное телевидение Smart TV, которое легко подключается к другим устройствам. Наслаждайтесь любым контентом без ограничений.

Удобные 3D очки

Наслаждайтесь 3D изображением в самых удобных 3D очках
Очки CINEMA 3D - легкие, без мерцания, работают без элементов питания, простые в обращении, экономичные, Они обеспечат больший комфорт и наслаждение от просмотра.

Мир игр

Игры, которые не оставят вас равнодушным
Благодаря пульту LG's Magic Remote или игровому контроллеру вы сможете наслаждаться интерактивными играми для всей семьи. Забавные игры всех типов и жанров порадуют любого.

3D изображение без мерцания

Наслаждайтесь комфортным просмотром 3D без мерцания.
В отличии от обычного 3D телевизора LG CINEMA 3D Smart TV имеет сертификат об отсутствии мерцания и обеспечевает более якркое 3D изображение. Глаза гораздо меньше устают, если на экране четкое и яркое 3D изображение.

Разрешение 3840х2160

Новый уровень разрешения в истории ТВ.
LG ULTRA HD приглашает Вас на новый уровень просмотра с удивительным разрешением 3840х2160, обеспечивая необычайно яркое и четкое изображением. Это в 4 раза больше пикселей, чем при разрешении Full HD, и в 8 раз больше чем при HD. Наслаждайтесь самым совершенным качеством изображения за всю историю ТВ.

Разрешение 3840х2160

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Гигантский 84-дюймовый экран

Гигантский экран, непередаваемые ощущения
LG всегда может похвастаться поразительным качеством изображения, даже на ультра большом 84-дюймовом экране. Непомерный размер экрана, равный четырем 42-дюймовым телевизорам подарит вам непередаваемые ощущения от просмотра.

Гигантский 84-дюймовый экран

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Непередаваемые впечатления от просмотра

Почувствуйте себя в центре событий.
С разрешением ULTRA HD и гигантским 84-дюймовым экраном, просмотр телевизора - больше, чем просто просмотр. Благодаря яркому изображению и большому масштабу экрана вы почувствуете себя участником экранных действий.

Непередаваемые впечатления от просмотра

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Акустическая система 2.2

Богатый звук усиливает впечатление от просмотра.
Наслаждайтесь богатством звука, которого нет ни у одного другого телевизора. Со звуком 50 Вт из акустической системы 2.2 LG ULTRA HD телевизор может похвастаться двумя НЧ-динамиками, придающими невероятную глубину и динамичность просмотру. Теперь вы можете получить ни с чем не сравнимое удовольствие от домашнего просмотра фильмов.

Акустическая система 2.2

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Печать

Все характеристики

АУДИО

Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP)

Декодер Dolby Digital

● (Dolby Digital +)

Колонки

3 way 10 speakers(TBD)

Выходящая мощность (Ватт - THD 10%)

10W+10W

Сабвуфер

Система звука

Virtual Surround

Функция Clear Voice II

Режимы звука

● (5 modes) (Standard, Music, Cinema, Sport, Game)

Оптимизатор звука

● 3 modes (Normal, Wall-Mount Type, Stand Type)

Бесшумный

ДИСПЛЕЙ

Разрешение

3840x2160

Диагональ экрана (дюймы)

84"

Тип подстветки

Edge

Micro Pixel Control (Локальное затемнение)

Индекс MCI

1000

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием аналогового сигнала

Прием цифрового сигнала Terrestrial (Наземный)

DVB-T2

Прием цифрового сигнала Cable (Кабельный)

DVB-C

Прием цифрового сигнала Satellite (Спутниковый)

DVB-S2

Вещание данных (спец. по странам) MHP (Multimedia Home Platform)

IS

Вещание данных (спец. по странам) MHEG

UK

Вещание данных (спец. по странам) HbbTV

DG/AG, FS

ATV Country

RA, UR, AK

DTV Country

RA, UR, AK

CI+

ВИДЕО

Процессор Triple XD Engine

Resolution Upscaler (Плюс/Базовый)

● (Plus)

Анализатор цвета

Димическое улучшение цвета

Оптимизатор контрастности (локальное затемнение)

Режим картинки

● (7 режимов)

Picture Wizard II

Пропорции экрана/режимы

"● 7 режимов (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1)

Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan

( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

Режим AВ -AV (Картинка & Звук)

● (Off / Cinema / Game)

CINEMA 3D

Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)

3D в 2D Конвертация

Изменение точки просмотра

-10~+10 (default : 0)

Поддерживаемый формат

S/S, T/B, C/B, F/S

Авто-определение формата

3D Sound Zooming (3D звук)

Контроль глубины 3D

Коррекция 3D изображения

Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

FPR

2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора

-10~+10 (default : 0)

2D в 3D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D

0~+20 (default : 10)

SMART TV

SmartHome

App Store - Магазин приложений

Премиальный контент

Социальный центр (Skype, Facebook и пр в процессе просмотра)

Поиск и рекомендованный контент

3D World (Приложение с 3D контентом\)

3D Effect Game

Поддержка Skype

Поддержка смарт фона как пульта ДУ

Полноценный Web Браузер

Картинка в картинке (Skype + ТВ, Web браузер + ТВ)

СЕТЬ

Wi-Fi Поддержка / Встроенный

● (Встроенный)

MHL

2ой экран ТВ (через смартфон/планшетник)

WiFi Direct (без использования сетей)

Media Link

DLNA (Видео / Фото / Музыка)

● DLNA Certified

Сертифицирован для Windows 7

WiFi Дисплей на ТВ (смартфон, планшетник) - WiFi screen share

WiDi - ТВ дисплей для ноутбука (без сетей)

Simplink (HDMI CEC)

DVR

DVR Встроенный или поддержка

Поддержка (нужна флешка/hard disc)

Просмотр и Запись

Управление временем (Time Shift)

Тип DVR (Цифровой или аналоговрый)

Цифровой

USB

USB Версия (& скорость)

v2.0

USB Hub

есть

Проигрываемые форматы (SD/HD/Plus HD)

DivX HD

Фото

JPEG

Аудио кодеки

AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

SPECIAL

Камера (Поддержка / Встроенная)

● (Ready)

Intelligent Sensor

Quick View (Flashback)

EPG (SI - 8 days)

Режим интеллектуального энергосбережения

● Plus

Переименование источников сигнала

Блокировка избранных приложений

-

Электронная инструкция по эксплуатации

e-Streamer

EZ OSD(MENU SYSTEM)

Языки

32 языка

Быстрое меню

КАНАЛЫ

Автонастройка

Добавление / корректировка списка каналов

Возможность переименовать канал

Список любимых каналов

ВРЕМЯ/ЧАСЫ

Ручной/автоматический режим

Таймер включения/выключения

Таймер сна

Автоматическое отключение

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

USB 2.0

2 (V) + 1 (Hub, 3)

HDMI

4 (V)

Выход для наушников

1

Слот CI

1 (V)

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RF In

2 (T2/C, S)

AV In

1 (V, Gender)

Scart (Полный)

1 (V, Gender)

Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio

1 (V, Gender)

Цифровой аудио-выход (оптическийl)

1 (Optical)

HDMI

-

RGB вход (D-sub 15pin) - PC

1 (V)

PC Audio Вход

1 (V)

Выход для наушников

1

LAN (Интернет доступ & DLNA)

1 (V)

АКСЕССУАРЫ

кол-во 3D очков

4

кол-во очков для режима Dual Play

2

ПУЛЬТ ДУ

Распознование голосовых команд

- Язык

Русский, Английский

- Функции

Search / Web browsing / SNS / Skype

Пульт Magic Motion

Стандартный пульт ДУ

S-Con (AKB73615335)

Режимы работы ( 4 режима/ 3 режима)

4режима (Как мышка / Жестами/ Колесико/ Голосовое)

ОПИСАНИЕ КОРПУСА

Поворотное основание (Left/Right)

Размер крепежа VESA

TBD

Поддержка крепежей VESA

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84LM960V

Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD

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