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Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD
Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD
ULTRA HD
LG ULTRA HD это абсолютно новый уровень качества изображения с разрешением в 4 раза выше, чем у Full HD. Благодаря чему обеспечивается невероятно яркая и четкая картинка, даже если смотреть с близкого расстояния. Телевизоры LG ULTRA HD в полной мере удовлетворят запросам зрителя своими безупречными деталями, и повышением уровня стандарта визуального изображения.
Ультра четкость
Разрешение ULTRA HD позволяет с легкостью прочитать текст даже на гигантском 84-дюймовом экране. Короткие фразы, строки или даже маленькая точка отображаются с предельной четкостью благодаря ультравысокой пиксельной плотности.
ULTRA HD Resolution Upscaler
При помощи передовых технологий LG ULTRA HD Resolution Upscaler поможет превратить изображение обычного качества в необычное ULTRA HD. Даже если у вас нет постоянного доступа к контенту ULTRA HD, вы можете наслаждаться наивысшим качеством ULTRA HD TV с практически любым контентом.
IPS-панель
Magic Remote
Наведите, кликните и перетащите: пульт, словно мышка на экране LG TV.
Прокрутка страниц при помощи скролла: Интуитивное управление при помощи пульта-мышки. Прокручивайте страницу в веб-браузере вверх и вниз как будто вы используете компьютерную мышь. Благодаря скроллу переключать каналы стало еще легче.
Простое управление жестами: Экономьте время, управляя телевизором при помощи жестов.
Голосовой поиск: Вместо текстового набора используйте голосовой. Универсальный поиск и поиск в интернете - все при помощи вашего собственного голоса.
SmartShareTM
Просматривайте файлы с вашего внешнего запоминающего устройства на большом экране вашего телевизора или смотрите телевизор на другом Smart устройстве от LG Smart TV's Smart ShareTM. LG предоставляет настоящее умное телевидение Smart TV, которое легко подключается к другим устройствам. Наслаждайтесь любым контентом без ограничений.
Разрешение 3840х2160
LG ULTRA HD приглашает Вас на новый уровень просмотра с удивительным разрешением 3840х2160, обеспечивая необычайно яркое и четкое изображением. Это в 4 раза больше пикселей, чем при разрешении Full HD, и в 8 раз больше чем при HD. Наслаждайтесь самым совершенным качеством изображения за всю историю ТВ.
Разрешение 3840х2160
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Гигантский 84-дюймовый экран
LG всегда может похвастаться поразительным качеством изображения, даже на ультра большом 84-дюймовом экране. Непомерный размер экрана, равный четырем 42-дюймовым телевизорам подарит вам непередаваемые ощущения от просмотра.
Гигантский 84-дюймовый экран
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Непередаваемые впечатления от просмотра
С разрешением ULTRA HD и гигантским 84-дюймовым экраном, просмотр телевизора - больше, чем просто просмотр. Благодаря яркому изображению и большому масштабу экрана вы почувствуете себя участником экранных действий.
Непередаваемые впечатления от просмотра
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Акустическая система 2.2
Наслаждайтесь богатством звука, которого нет ни у одного другого телевизора. Со звуком 50 Вт из акустической системы 2.2 LG ULTRA HD телевизор может похвастаться двумя НЧ-динамиками, придающими невероятную глубину и динамичность просмотру. Теперь вы можете получить ни с чем не сравнимое удовольствие от домашнего просмотра фильмов.
Акустическая система 2.2
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Все характеристики
-
Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP)
-
●
-
Декодер Dolby Digital
-
● (Dolby Digital +)
-
Колонки
-
3 way 10 speakers(TBD)
-
Выходящая мощность (Ватт - THD 10%)
-
10W+10W
-
Сабвуфер
-
●
-
Система звука
-
Virtual Surround
-
Функция Clear Voice II
-
●
-
Режимы звука
-
● (5 modes) (Standard, Music, Cinema, Sport, Game)
-
Оптимизатор звука
-
● 3 modes (Normal, Wall-Mount Type, Stand Type)
-
Бесшумный
-
●
-
Разрешение
-
3840x2160
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
84"
-
Тип подстветки
-
Edge
-
Micro Pixel Control (Локальное затемнение)
-
●
-
Индекс MCI
-
1000
-
Прием аналогового сигнала
-
●
-
Прием цифрового сигнала Terrestrial (Наземный)
-
DVB-T2
-
Прием цифрового сигнала Cable (Кабельный)
-
DVB-C
-
Прием цифрового сигнала Satellite (Спутниковый)
-
DVB-S2
-
Вещание данных (спец. по странам) MHP (Multimedia Home Platform)
-
IS
-
Вещание данных (спец. по странам) MHEG
-
UK
-
Вещание данных (спец. по странам) HbbTV
-
DG/AG, FS
-
ATV Country
-
RA, UR, AK
-
DTV Country
-
RA, UR, AK
-
CI+
-
●
-
Процессор Triple XD Engine
-
●
-
Resolution Upscaler (Плюс/Базовый)
-
● (Plus)
-
Анализатор цвета
-
●
-
Димическое улучшение цвета
-
●
-
Оптимизатор контрастности (локальное затемнение)
-
●
-
Режим картинки
-
● (7 режимов)
-
Picture Wizard II
-
●
-
Пропорции экрана/режимы
-
"● 7 режимов (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1)
-
Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan
-
( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
Режим AВ -AV (Картинка & Звук)
-
● (Off / Cinema / Game)
-
Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)
-
●
-
3D в 2D Конвертация
-
●
-
Изменение точки просмотра
-
-10~+10 (default : 0)
-
Поддерживаемый формат
-
S/S, T/B, C/B, F/S
-
Авто-определение формата
-
●
-
3D Sound Zooming (3D звук)
-
●
-
Контроль глубины 3D
-
●
-
Коррекция 3D изображения
-
●
-
Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
-
FPR
-
2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора
-
-10~+10 (default : 0)
-
2D в 3D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D
-
0~+20 (default : 10)
-
SmartHome
-
●
-
App Store - Магазин приложений
-
●
-
Премиальный контент
-
●
-
Социальный центр (Skype, Facebook и пр в процессе просмотра)
-
●
-
Поиск и рекомендованный контент
-
●
-
3D World (Приложение с 3D контентом\)
-
●
-
3D Effect Game
-
●
-
Поддержка Skype
-
●
-
Поддержка смарт фона как пульта ДУ
-
●
-
Полноценный Web Браузер
-
●
-
Картинка в картинке (Skype + ТВ, Web браузер + ТВ)
-
●
-
Wi-Fi Поддержка / Встроенный
-
● (Встроенный)
-
MHL
-
●
-
2ой экран ТВ (через смартфон/планшетник)
-
●
-
WiFi Direct (без использования сетей)
-
●
-
Media Link
-
●
-
DLNA (Видео / Фото / Музыка)
-
● DLNA Certified
-
Сертифицирован для Windows 7
-
●
-
WiFi Дисплей на ТВ (смартфон, планшетник) - WiFi screen share
-
●
-
WiDi - ТВ дисплей для ноутбука (без сетей)
-
●
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
DVR Встроенный или поддержка
-
Поддержка (нужна флешка/hard disc)
-
Просмотр и Запись
-
●
-
Управление временем (Time Shift)
-
●
-
Тип DVR (Цифровой или аналоговрый)
-
Цифровой
-
USB Версия (& скорость)
-
v2.0
-
USB Hub
-
есть
-
Проигрываемые форматы (SD/HD/Plus HD)
-
DivX HD
-
Фото
-
JPEG
-
Аудио кодеки
-
AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
Камера (Поддержка / Встроенная)
-
● (Ready)
-
Intelligent Sensor
-
●
-
Quick View (Flashback)
-
●
-
EPG (SI - 8 days)
-
●
-
Режим интеллектуального энергосбережения
-
● Plus
-
Переименование источников сигнала
-
●
-
Блокировка избранных приложений
-
-
-
Электронная инструкция по эксплуатации
-
●
-
e-Streamer
-
●
-
Языки
-
32 языка
-
Быстрое меню
-
●
-
Автонастройка
-
●
-
Добавление / корректировка списка каналов
-
●
-
Возможность переименовать канал
-
●
-
Список любимых каналов
-
●
-
Ручной/автоматический режим
-
●
-
Таймер включения/выключения
-
●
-
Таймер сна
-
●
-
Автоматическое отключение
-
●
-
USB 2.0
-
2 (V) + 1 (Hub, 3)
-
HDMI
-
4 (V)
-
Выход для наушников
-
1
-
Слот CI
-
1 (V)
-
RF In
-
2 (T2/C, S)
-
AV In
-
1 (V, Gender)
-
Scart (Полный)
-
1 (V, Gender)
-
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio
-
1 (V, Gender)
-
Цифровой аудио-выход (оптическийl)
-
1 (Optical)
-
HDMI
-
-
-
RGB вход (D-sub 15pin) - PC
-
1 (V)
-
PC Audio Вход
-
1 (V)
-
Выход для наушников
-
1
-
LAN (Интернет доступ & DLNA)
-
1 (V)
-
кол-во 3D очков
-
4
-
кол-во очков для режима Dual Play
-
2
-
Распознование голосовых команд
-
●
-
- Язык
-
Русский, Английский
-
- Функции
-
Search / Web browsing / SNS / Skype
-
Пульт Magic Motion
-
●
-
Стандартный пульт ДУ
-
S-Con (AKB73615335)
-
Режимы работы ( 4 режима/ 3 режима)
-
4режима (Как мышка / Жестами/ Колесико/ Голосовое)
-
Поворотное основание (Left/Right)
-
●
-
Размер крепежа VESA
-
TBD
-
Поддержка крепежей VESA
-
●
-
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84LM960V
Первый в Мире 84-дюймовый телевизор LG ULTRA HD