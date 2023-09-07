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Невероятно простой в использовании телевизор с энергосберегающими технологиями

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Невероятно простой в использовании телевизор с энергосберегающими технологиями

26LD350

Невероятно простой в использовании телевизор с энергосберегающими технологиями

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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Жидко-кристаллическая панель

Размер экрана (дюйм)

26

Соотношения сторон

16:9

Разрешение

1024x768

Яркость (кд/м2)

1500

Коэффициент динамической контрастности

3,000,000:1

Цветопередача (R,G,B)

16 бит

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Аналоговая Pal/Secam-B/G

Аналоговая Pal/Secam-D/K

Аналоговая Pal-I/I'

Цифровая DVB-T

Цифровая DVB-C

MPEG-4

ВИДЕО

Технология обработки изображения Dual XD Engine

TruMotion

-

Контроль температуры цвета

•(Прохладный/Средний/Теплый)

Технология 24p Real Cinema

Режим Эксперт

AV Режим

DivX

-

ЗВУК

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

10W+10W

Система скрытых динамиков

Система объемного звучания

Infinite Sound

Clear Voice II

Режимы звучания

5 режимов (Стандарт/Музыка/Кино/Спорт/Игра)

ФУНКЦИИ

Wi-fi/DLNA

-

Беспроводное подключение

-

Телетекст

1000 страниц

Часы

Таймер отключения

SIMPLINK (HDMI CEC)

Быстрое меню

Intelligent Sensor

-

Smart Energy Saving Plus

ИНТЕРФЕЙС

Боковая панель AV вход (композитный)

•(1)

Боковая панель USB 2.0

● (1) Сервис

Боковая панель Вход HDMI (v.1.3 with Deep Color)

•(1)

Боковая панель CI Slot

•(1)

Задняя панель RF вход

•(1)

Задняя панель Full Scart

•(1)

Задняя панель Компонентный вход (Y,Pb,Pr)

•(1)

Задняя панель HDMI/HDCP

•(1)

Задняя панель ПК аудио вход

•(1)

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26LD350

Невероятно простой в использовании телевизор с энергосберегающими технологиями