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Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz

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Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz

32LW4500

Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz

Индекс Четкости Изображения (MCI)

MCI, или Индекс Четкости Движения – это комплексный показатель подлинной ясности дисплея, воспроизводящего изображение с высокими скоростями движения на экране, включающий не только частоту кадров. Технологии LED подсветки LG, сканирования изображения, местного затемнения экрана вкупе с превосходным процессором XD, вносят огромный вклад в высокую производительность дисплея, повышая четкость и реалистичность быстро движущихся объектов.

Контроль микро-пикселей (MPC)

Контроль микро-пикселей обеспечивает контроль яркости и выключения каждого светодиодного блока внутри экрана, предлагая самые глубокие, сочные и наиболее естественные цвета. С невероятной контрастностью, изображение с глубоким черным и естественным цветом, кроме того, помогает вам экономить энергию.

Технология Tru Motion (100 Hz)

Технология TruMotion 100Гц четко воспроизводит на экране быстрое и динамичное 3D изображение без остаточного шлейфа. Эта функция обеспечивает более захватывающий просмотр развлекательного 3D-видео, такого как боевики, спорт, игры.

3D телевизор следующего поколения

Приготовьтесь к самому прекрасному и наиболее кинематографическому развлечению с трехмерным изображением, которое вы когда-либо испытывали в условиях домашнего уюта. Забудьте тяжелые неудобные очки, и вызывающую головокружение обычную трехмерную технологию. Теперь вы можете наслаждаться тем, для чего изначально был предназначен 3D – просмотром объемного видео.
Телевизор LG CINEMA 3D. Новый стандарт совершенства в трех измерениях

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Свобода обзора – свобода перемещения

LG CINEMA 3D предоставляет вам свободу наслаждения четким и ярким изображением 3D в любом положении, в отличие от обычных 3D телевизоров. LG CINEMA 3D позволяет вам поворачивать голову или наклонять ее в стороны без потери четкости объемного изображения. Технологии LG CINEMA 3D представляет широкий угол просмотра видео 3D, что позволяет наслаждаться просмотром большому количеству зрителей из разных углов комнаты.

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Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED TV

Размер экрана (дюйм)

32

Соотношения сторон

16:9

Разрешение

1920x1080

Коэффициент динамической контрастности

4,000,000:1

Цветопередача (R,G,B)

10 бит

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Аналоговая Pal/Secam-B/G

Аналоговая Pal/Secam-D/K

Аналоговая Pal-I/I'

Цифровая DVB-T

Цифровая DVB-C

Цифровая DVB-S

-

MPH

-

MPEG-4

ВИДЕО

Технология обработки изображения Dual XD Engine

TruMotion

100 Гц

Контроль температуры цвета

•(Прохладный/Средний/Теплый)

Технология 24p Real Cinema

Режим Эксперт

AV Режим

DivX

Мастер изображения

ЗВУК

Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

10W+10W

Система скрытых динамиков

Dolby Digital Decoder

Система объемного звучания

Infinite 3D Sound

Clear Voice II

Настройка басов, дисканта, баланса

Автонастройка звука

Режимы звучания

5 modes (Standard/Music/Cinema/Game/Sport)

ФУНКЦИИ

Операционная система

-

Wi-fi/DLNA

-

Беспроводное подключение

-

Телетекст

Часы

Таймер отключения

SIMPLINK (HDMI CEC)

Быстрое меню

Intelligent Sensor

Smart Energy Saving Plus

ИНТЕРФЕЙС

Боковая панель AV вход (композитный)

•(1)

Боковая панель USB 2.0

● (1) JPEG/MP3/DivX

Боковая панель Вход HDMI (v.1.3 with Deep Color)

•(1)

Боковая панель CI Slot

•(1)

Задняя панель RF вход

•(1)

Задняя панель Full Scart

•(1)

Задняя панель Компонентный вход (Y,Pb,Pr)

•(1)

Задняя панель HDMI/HDCP

•(1)

Задняя панель ПК аудио вход

•(1)

Вход для наушников

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Встроенный DVR

DLNA Сертификация

Пульт дистанционного управления

Magic Motion

Режим экономии электроэнергии

Ключ блокировки

Будильник

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32LW4500

Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz