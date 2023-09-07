Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz

Приготовьтесь к самому прекрасному и наиболее кинематографическому развлечению с трехмерным изображением, которое вы когда-либо испытывали в условиях домашнего уюта. Забудьте тяжелые неудобные очки, и вызывающую головокружение обычную трехмерную технологию. Теперь вы можете наслаждаться тем, для чего изначально был предназначен 3D – просмотром объемного видео.

Телевизор LG CINEMA 3D. Новый стандарт совершенства в трех измерениях