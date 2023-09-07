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Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz
Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz
Индекс Четкости Изображения (MCI)
Контроль микро-пикселей (MPC)
3D телевизор следующего поколения
Телевизор LG CINEMA 3D. Новый стандарт совершенства в трех измерениях
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Свобода обзора – свобода перемещения
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Все характеристики
-
Тип дисплея
-
LED TV
-
Размер экрана (дюйм)
-
47
-
Соотношения сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Коэффициент динамической контрастности
-
4,000,000:1
-
Цветопередача (R,G,B)
-
10 бит
-
Аналоговая Pal/Secam-B/G
-
•
-
Аналоговая Pal/Secam-D/K
-
•
-
Аналоговая Pal-I/I'
-
•
-
Цифровая DVB-T
-
•
-
Цифровая DVB-C
-
•
-
Цифровая DVB-S
-
-
-
MPH
-
-
-
MPEG-4
-
•
-
Технология обработки изображения Dual XD Engine
-
•
-
TruMotion
-
100 Гц
-
Контроль температуры цвета
-
•(Прохладный/Средний/Теплый)
-
Технология 24p Real Cinema
-
•
-
Режим Эксперт
-
•
-
AV Режим
-
•
-
DivX
-
•
-
Мастер изображения
-
•
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
-
•
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
10W+10W
-
Система скрытых динамиков
-
•
-
Dolby Digital Decoder
-
•
-
Система объемного звучания
-
Infinite 3D Sound
-
Clear Voice II
-
•
-
Настройка басов, дисканта, баланса
-
•
-
Автонастройка звука
-
•
-
Режимы звучания
-
5 modes (Standard/Music/Cinema/Game/Sport)
-
Операционная система
-
-
-
Wi-fi/DLNA
-
-
-
Беспроводное подключение
-
-
-
Телетекст
-
•
-
Часы
-
•
-
Таймер отключения
-
•
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
-
•
-
Быстрое меню
-
•
-
Intelligent Sensor
-
•
-
Smart Energy Saving Plus
-
•
-
Боковая панель AV вход (композитный)
-
•(1)
-
Боковая панель USB 2.0
-
● (1) JPEG/MP3/DivX
-
Боковая панель Вход HDMI (v.1.3 with Deep Color)
-
•(1)
-
Боковая панель CI Slot
-
•(1)
-
Задняя панель RF вход
-
•(1)
-
Задняя панель Full Scart
-
•(1)
-
Задняя панель Компонентный вход (Y,Pb,Pr)
-
•(1)
-
Задняя панель HDMI/HDCP
-
•(1)
-
Задняя панель ПК аудио вход
-
•(1)
-
Вход для наушников
-
•
-
Встроенный DVR
-
•
-
DLNA Сертификация
-
•
-
Пульт дистанционного управления
-
Magic Motion
-
Режим экономии электроэнергии
-
•
-
Ключ блокировки
-
•
-
Будильник
-
•
-
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47LW4500
Cinema 3D Full HD LED телевизор с технологией TruMotion 100Hz