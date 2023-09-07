Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора

Также как и смартфон, телевизоры LG Smart TV имеют функции подключения к социальным сетям. С помощью приложения Social center вы можете одновременно смотреть телевизионные программы и пользоваться сервисами Facebook и Twitter. Смотрите телевизор и оставайтесь на связи с друзьями, где бы они ни находились.