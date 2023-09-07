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Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора

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Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора

32LS570T

Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора

Пульт Magic Remote

Выбирайте: Просто наведите и нажмите – умный пульт для

Вашего УМНОГО телевизора.

Управляйте: Простые движения для упрощения работы.

Прокручивайте: Прокручивайте вверх и вниз как на мышке.

Говорите: Голосовые команды для управления телевизором!

Домашняя Панель

Абсолютно новая Домашняя Панель в телевизоре LG Smart TV представляет собой улучшенный дизайн и вид, более простой и одновременно более вписывающийся в ваш интерьер.

Универсальный поиск

Смотрите, что хотите. Находите, что ищете. В люббое удобное для Вас время.
Поприветствуйте Универсальный поиск: просто введите любой слово для поиска и он найдет для Вас видео архивы, трансляции, материалы с YouTube.

Smart Share

Просмотр и совместное использование файлов в ваших внешних устройствах хранения данных на экране телевизора или легкий обмен файлами с компьютера, планшетных ПК или смартфонов через Wi-Fi.

Беспроводной Дисплей

Технология WiDi (Беспроводной дисплей) компании Intel позволяет легко и быстро установить подключение между телевизором и компьютером без использования проводов и интернет-соединения.

Зона K-POP

Мгновенный доступ к наиболее горячим, самым эксклюзивным К-РОР контентам.
Есил Вы фанат К-РОР, LG дарит Вам реально впечатляющий и уникальный контент – K-POP, бесконечное развлечение. Вы увидете свои любюимые знаменитости по желанию в режиме 3D, пересмотрите любимые К-РОР новости, интервью и концерты и даже увидите эксклюзивное видео, которого нет нигде!

Social Center

Также как и смартфон, телевизоры LG Smart TV имеют функции подключения к социальным сетям. С помощью приложения Social center вы можете одновременно смотреть телевизионные программы и пользоваться сервисами Facebook и Twitter. Смотрите телевизор и оставайтесь на связи с друзьями, где бы они ни находились.

LED

Бриллиантовая LED подсветка позволяет получить кристально чистые изображения, глубокие черные оттенки, живые цвета на тончайшем экране.

MCI 200

Motion Clarity Index (индекс чёткости движущегося изображения) – это комплексный показатель настоящего уровня чёткости быстродвижущихся изображений, который включает не только частоту смены кадров. Ещё один залог успеха в деле повышения чёткости и натуралистичности быстро-движущихся изображений – тщательное сканирование задней светодиодной подсветки, усовершен ствованная система локального затемнения и мощный процессор компании LG.

Повышение разрешения

Можно воспроизводить любой контент в высоком разрешении. Довольно часто бывает, что контент из сети или внешних устройств плохо смотрится на большом экране, ввиду низкого качества разрешения исходных файлов. LG решил эту задачу, разработав функцию Resolution Upscaler, которая волшебным образом улучшает качество разрешения изначального файла, адаптируя его для просмотра на большом экране.

Smart TV в каждый дом - богатый выбор приложений и простота управления

32LS570T Key Visual

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3D World

3D World – эксклюзивная коллекция 3D-видео, собранная специально для пользователей LG Smart TV. Совершите прогулку по крупнейшим столицам мира, понаблюдайте за жизнью обитателей подводного царства, удивитесь трюкам искусных иллюзионистов – видео на любой вкус в нашем специальном 3D-приложении!

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32LS570T

Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора