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Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора
Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора
Зона K-POP
Есил Вы фанат К-РОР, LG дарит Вам реально впечатляющий и уникальный контент – K-POP, бесконечное развлечение. Вы увидете свои любюимые знаменитости по желанию в режиме 3D, пересмотрите любимые К-РОР новости, интервью и концерты и даже увидите эксклюзивное видео, которого нет нигде!
Social Center
MCI 200
Повышение разрешения
Smart TV в каждый дом - богатый выбор приложений и простота управления
32LS570T Key Visual
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3D World
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Все характеристики
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Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
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32LS570T
Интернет, видео по запросу и другие возможности – прямо с экрана телевизора