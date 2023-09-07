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75NANO926PB

Характеристики

Отзывы

Поддержка

75NANO926PB

75NANO926PB

75NANO926PB

(3)
Вид телевизора LG NanoCell спереди
Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук (Виртуальный 5.1 )

Bluetooth Surround Ready

Да

Чистый голос Pro

Чистый голос

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1820 x 1205 x 253

Вес упаковки

52.1

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1673 x 963 x 44.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1673 x 1035 x 405

Тумба под ТВ (ШхГ)

895 x 405

Вес телевизора без подставки

38.2

Вес телевизора с подставкой

41.6

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K

SMART TV

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 6.0

ThinQ

Да

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