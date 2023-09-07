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Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.

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Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.

55UB850V

Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.

Чёткость в каждой детали

Телевизоры Ultra HD от LG обеспечивают качество изображения, в 4 раза превосходящее Full HD. 8.3 миллиона пикселей обеспечивают идеальное изображение даже при просмотре видео с близкого расстояния. Уникальная IPS матрица, применяемая в наших телевизорах, обеспечивает широкие углы обзора и насыщенные цвета без искажения палитры. Добавьте к этому мощный звук и получите самые реалистичные впечатления от просмотра телевизора. Погрузитесь в мир фантастически четких и невероятно живых деталей.

Реалистичные цвета и широкий угол обзора

IPS матрица ULTRA HD телевизора LG позволяет передавать изображения без искажения оригинальных цветов и оттенков,в том числе и глубокого черного цвета. Используемые нами технологии позволяют повысить точность управления жидкими кристаллами и обеспечить возможность просмотра изображения на экране телевизора практически под любым углом без эффекта искажения цветовой гаммы. Живые, реалистичные, комфортные для ваших глаз цвета будут радовать вас каждый день.

Отсутствие искажений

Матрица IPS — это уникальная особенность дисплеев LG. Изображение на экране телевизора не искажается даже при внешнем воздействии на него, например, при нажатии или постукивании. Проверьте сами в любом магазине электроники: постучите по экрану телевизора LG, и по экрану телевизора с VA-панелью.

ULTRA HD CINEMA 3D

Благодаря улучшенному в 4 раза разрешению, 3D-изображения становятся настолько реальными, что объекты и предметы кажутся практически осязаемыми. Как и в обычных LED-моделях, в телевизорах ULTRA HD иных производителей используются разные технологии показа 3D. Вот уже 4 года LG продает телевизоры с поляризационной технологией CINEMA 3D. Она же используется и в наших ULTRA HD телевизорах, но за счет 4-кратного увеличения количества пикселей, изображение стало ещё более четким, детализированным и «живым». Удобные и легкие 3D-очки без батареек и других электронных элементов не создают эффекта мерцания перед глазами. Смотрите 4K 3D дома, как в лучших кинотеатрах!

Фронтальные динамики

Теперь, с встроенной многоканальной системой фронтально направленных динамиков, вы сможете ощутить поистине мощное звучание, наполняющее комнату для более захватывающего просмотра фильмов в сочетании с изображением в качестве ULTRA HD. Насладитесь глубиной и энергией звука.

Пульт Magic Remote

Новый пульт для LG Smart TV создан специально для удобного управления всеми функциями «умного» телевизора. С помощью этого пульта вы можете не только быстро переключать каналы и регулировать громкость звука, но и в один клик выбрать нужный вам контент, перейти на любимый сайт, выбрать, скачать и сыграть в интересную игру. Управляйте вашим «умным» телевизором с удовольствием.

Графический процессор Tru-ULTRA HD Pro

Процессор Tru-ULTRA HD — это сердце 4K-телевизоров LG. Благодаря именно этому процессору, ваш новый 4К телевизор сможет показывать практически любое видео в качестве, приближенном к 4К. Каждый раз, когда вы включаете Full HD или HD-видео, наш процессор начинает работать над ним в режиме реального времени. Сначала производится масштабирование изображения до необходимого размера, затем в несколько шагов процессор «дорисовывает» недостающие пиксели, детализирует изображение и на финальном этапе доводит цветовую гамму до максимально реалистичного значения.

Графический процессор Tru-ULTRA HD Pro

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Это не просто телевизор, это Smart TV

В LG Smart TV уже предустановлены лучшие сервисы «Видео по запросу» с каталогом в десятки тысяч мультфильмов и полнометражных фильмов разных жанров для всей семьи, приложения популярных телеканалов с записями прошедших в эфире программ и сериалов. А наш магазин приложений содержит несколько сотен приложений, которые вы можете скачать точно также как вы это делаете на вашем смартфоне.

Насколько удобнее и проще можно сделать Smart TV? Посмотрите на новое меню Smart TV в webOS и Вы получите ответ. Оцените насколько понятнее стал интерфейс. Благодаря многозадачности заново спроектированному меню теперь вы сможете гораздо удобнее и быстрее переключаться между телевизионными программами и сервисами Smart TV. Смотрите, как просто!

Используйте функции Smart TV именно тогда, когда они вам нужны. Простым нажатием кнопки Home вы можете вызвать меню Smart TV прямо поверх телевизионной программы. Теперь Вам не нужно выбирать между сервисами Smart TV и телепередачей, которую вы смотрите — благодаря многозадачности webOS можно переключаться туда и обратно за считанные доли секунды.

Это не просто телевизор, это Smart TV

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С расчётом на будущее

Встроенный 4K HEVC (H.265) кодек позволяет наслаждаться 4K контентом через интернет или с USB-носителя без использования дополнительных устройств. ULTRA HD контент только начинает появляться, но уже сейчас вы можете смотреть его на телевизорах LG. Также совсем скоро вы сможете смотреть 4К-видео и через интернет. Всё, что вам нужно будет сделать — скачать обновление ПО через меню телевизора (для этого ваш телевизор должен быть подключен к сети Интернет).

С расчётом на будущее

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Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Разрешение

3840x2160

Диагональ экрана (дюймы)

55"

Тип подстветки

Edge LED

Micro Pixel Control (Локальное затемнение)

Индекс MCI

1000

IPS Матрица

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием аналогового сигнала

Цифровая / DVB-S2

Цифровая / DVB-C

Цифровая / DVB-T2

CI+

ВИДЕО

Поддержка HEVC (Возможность воспроизведения ULTRA HD видео с USB-накопителя)

Процесор Tru-ULTRA HD Engine

Tru Black Control (HDR + Local Dimming)

Процессор Triple XD Engine

Resolution Upscaler (Плюс/Базовый)

Динамическое сканирование изображения

Генератор Tru Color

Димическое улучшение цвета

Picture Wizard II

Пропорции экрана/режимы

"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan

( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

Контроль температуры цвета

•(Прохладный/Средний/Теплый)

Технология 24p Real Cinema

Режимы изображения

9 режимів (Vivid, Standard, Eco, Cinema,Sport, Game, Photo,isf Expert1, isf Expert2)

Уменьшение шума 3D/MPEG

ЗВУК

Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

10W+10W

Система динамиков

2.1 Звуковая система

Dolby Digital Decoder

DTS декодер

Режим Smart Sound

Оптимизатор звука

● 3 режима (Стандартный, Настенное крепление, На стойке)

Синхронизация Оптического звука

Система объемного звучания

3D sound zooming

Clear Voice II

Режимы звучания

6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)

Синхзронизация беспроводного звука

Синхронизация в режиме Private Sound

Синхронизация в режиме док-станции

CINEMA 3D

Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)

3D в 2D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D

●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)

Изменение точки просмотра

-10~+10 (default : 0)

Поддерживаемый формат

S/S, T/B, C/B, F/S

Авто-определение формата

3D Sound Zooming (3D звук)

Контроль глубины 3D

Коррекция 3D изображения

Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

FPR

2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора

-10~+10 (default : 0)

2D в 3D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D

0~+20 (default : 10)

3D Picture mode

SMART TV

SmartHome

App Store - Магазин приложений

Премиальный контент

Социальный центр (Skype, Facebook и пр в процессе просмотра)

Поиск и рекомендованный контент

3D World (Приложение с 3D контентом\)

Game world

3D Effect Game

Поддержка Skype

Поддержка смарт фона как пульта ДУ

Полноценный Web Браузер

Картинка в картинке (Skype + ТВ, Web браузер + ТВ)

SMART SHARE

MHL

Просмотр файлов по сети

WiFi Direct

WiDi

Simplink (HDMI CEC)

Miracast

NFC (Mobile → TV, TV → Mobile)

LG Cloud

Window Media Player

Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready

Работа ТВ в режиме точки доступа

Второй дисплей

USB

Фото

JPEG, JPS, MPO

Аудио кодеки

AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

Субтитры DivX (Языки)

50 языков

Скачивание приложение с внешнего носителя

Divx (SD/HD/Plus HD)

DivX HD

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Intelligent Sensor

Motion eye care

Режим интеллектуального энергосбережения

Переименование источников сигнала

Блокировка избранных приложений

Электронная инструкция по эксплуатации

КАНАЛЫ

Автонастройка

Добавление / корректировка списка каналов

Возможность переименовать канал

Список любимых каналов

ВРЕМЯ/ЧАСЫ

Ручной/автоматический режим

Таймер включения/выключения

Таймер сна

Автоматическое отключение

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

USB 3.0/2.0

1/2

HDMI

3

HDMI.

1

Слот CI

1 (V)

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RF In

1 (T/C)

Scart (Полный)

1 (H)

Композитный вход (CVBS + Audio)

1(V)

Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio

1 (H)

Цифровой аудио-выход (оптическийl)

1 (Optical)

Выход для наушников

1

LAN (Интернет доступ & DLNA)

1 (H)

RS-232C (Контроль / Сервис)

1

АКСЕССУАРЫ

кол-во 3D очков

4

ПУЛЬТ ДУ

Пульт Magic Motion

ОПИСАНИЕ КОРПУСА

Поддержка крепежей VESA

РАЗМЕРЫ

Вес(кг) с подставкой

21.2

Вес(кг) без подставки

20.5

Д х В х Ш (мм) без подставки

1233 x 52,3 x 727,3

Д х В х Ш (мм) с подставкой

1233 x 260,4 x 766,4

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55UB850V

Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.