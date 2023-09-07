Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.

В LG Smart TV уже предустановлены лучшие сервисы «Видео по запросу» с каталогом в десятки тысяч мультфильмов и полнометражных фильмов разных жанров для всей семьи, приложения популярных телеканалов с записями прошедших в эфире программ и сериалов. А наш магазин приложений содержит несколько сотен приложений, которые вы можете скачать точно также как вы это делаете на вашем смартфоне.



Насколько удобнее и проще можно сделать Smart TV? Посмотрите на новое меню Smart TV в webOS и Вы получите ответ. Оцените насколько понятнее стал интерфейс. Благодаря многозадачности заново спроектированному меню теперь вы сможете гораздо удобнее и быстрее переключаться между телевизионными программами и сервисами Smart TV. Смотрите, как просто!



Используйте функции Smart TV именно тогда, когда они вам нужны. Простым нажатием кнопки Home вы можете вызвать меню Smart TV прямо поверх телевизионной программы. Теперь Вам не нужно выбирать между сервисами Smart TV и телепередачей, которую вы смотрите — благодаря многозадачности webOS можно переключаться туда и обратно за считанные доли секунды.