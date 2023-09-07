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Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.
Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.
Чёткость в каждой детали
Реалистичные цвета и широкий угол обзора
Отсутствие искажений
ULTRA HD CINEMA 3D
Пульт Magic Remote
Графический процессор Tru-ULTRA HD Pro
Графический процессор Tru-ULTRA HD Pro
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Это не просто телевизор, это Smart TV
Насколько удобнее и проще можно сделать Smart TV? Посмотрите на новое меню Smart TV в webOS и Вы получите ответ. Оцените насколько понятнее стал интерфейс. Благодаря многозадачности заново спроектированному меню теперь вы сможете гораздо удобнее и быстрее переключаться между телевизионными программами и сервисами Smart TV. Смотрите, как просто!
Используйте функции Smart TV именно тогда, когда они вам нужны. Простым нажатием кнопки Home вы можете вызвать меню Smart TV прямо поверх телевизионной программы. Теперь Вам не нужно выбирать между сервисами Smart TV и телепередачей, которую вы смотрите — благодаря многозадачности webOS можно переключаться туда и обратно за считанные доли секунды.
Это не просто телевизор, это Smart TV
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С расчётом на будущее
С расчётом на будущее
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Все характеристики
-
Разрешение
-
3840x2160
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
55"
-
Тип подстветки
-
Edge LED
-
Micro Pixel Control (Локальное затемнение)
-
●
-
Индекс MCI
-
1000
-
IPS Матрица
-
●
-
Прием аналогового сигнала
-
●
-
Цифровая / DVB-S2
-
●
-
Цифровая / DVB-C
-
●
-
Цифровая / DVB-T2
-
●
-
CI+
-
●
-
Поддержка HEVC (Возможность воспроизведения ULTRA HD видео с USB-накопителя)
-
●
-
Процесор Tru-ULTRA HD Engine
-
●
-
Tru Black Control (HDR + Local Dimming)
-
●
-
Процессор Triple XD Engine
-
●
-
Resolution Upscaler (Плюс/Базовый)
-
●
-
Динамическое сканирование изображения
-
●
-
Генератор Tru Color
-
●
-
Димическое улучшение цвета
-
●
-
Picture Wizard II
-
●
-
Пропорции экрана/режимы
-
"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan
-
( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
Контроль температуры цвета
-
•(Прохладный/Средний/Теплый)
-
Технология 24p Real Cinema
-
●
-
Режимы изображения
-
9 режимів (Vivid, Standard, Eco, Cinema,Sport, Game, Photo,isf Expert1, isf Expert2)
-
Уменьшение шума 3D/MPEG
-
●
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
-
•
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
10W+10W
-
Система динамиков
-
2.1 Звуковая система
-
Dolby Digital Decoder
-
•
-
DTS декодер
-
•
-
Режим Smart Sound
-
•
-
Оптимизатор звука
-
● 3 режима (Стандартный, Настенное крепление, На стойке)
-
Синхронизация Оптического звука
-
•
-
Система объемного звучания
-
3D sound zooming
-
Clear Voice II
-
•
-
Режимы звучания
-
6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)
-
Синхзронизация беспроводного звука
-
●
-
Синхронизация в режиме Private Sound
-
●
-
Синхронизация в режиме док-станции
-
●
-
Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)
-
●
-
3D в 2D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D
-
●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)
-
Изменение точки просмотра
-
-10~+10 (default : 0)
-
Поддерживаемый формат
-
S/S, T/B, C/B, F/S
-
Авто-определение формата
-
●
-
3D Sound Zooming (3D звук)
-
●
-
Контроль глубины 3D
-
●
-
Коррекция 3D изображения
-
●
-
Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
-
FPR
-
2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора
-
-10~+10 (default : 0)
-
2D в 3D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D
-
0~+20 (default : 10)
-
3D Picture mode
-
●
-
SmartHome
-
●
-
App Store - Магазин приложений
-
●
-
Премиальный контент
-
●
-
Социальный центр (Skype, Facebook и пр в процессе просмотра)
-
●
-
Поиск и рекомендованный контент
-
●
-
3D World (Приложение с 3D контентом\)
-
●
-
Game world
-
●
-
3D Effect Game
-
●
-
Поддержка Skype
-
●
-
Поддержка смарт фона как пульта ДУ
-
●
-
Полноценный Web Браузер
-
●
-
Картинка в картинке (Skype + ТВ, Web браузер + ТВ)
-
●
-
MHL
-
●
-
Просмотр файлов по сети
-
●
-
WiFi Direct
-
●
-
WiDi
-
●
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Miracast
-
●
-
NFC (Mobile → TV, TV → Mobile)
-
●
-
LG Cloud
-
●
-
Window Media Player
-
●
-
Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready
-
●
-
Работа ТВ в режиме точки доступа
-
●
-
Второй дисплей
-
●
-
Фото
-
JPEG, JPS, MPO
-
Аудио кодеки
-
AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
Субтитры DivX (Языки)
-
50 языков
-
Скачивание приложение с внешнего носителя
-
●
-
Divx (SD/HD/Plus HD)
-
DivX HD
-
Intelligent Sensor
-
●
-
Motion eye care
-
●
-
Режим интеллектуального энергосбережения
-
●
-
Переименование источников сигнала
-
●
-
Блокировка избранных приложений
-
●
-
Электронная инструкция по эксплуатации
-
●
-
Автонастройка
-
●
-
Добавление / корректировка списка каналов
-
●
-
Возможность переименовать канал
-
●
-
Список любимых каналов
-
●
-
Ручной/автоматический режим
-
●
-
Таймер включения/выключения
-
●
-
Таймер сна
-
●
-
Автоматическое отключение
-
●
-
USB 3.0/2.0
-
1/2
-
HDMI
-
3
-
HDMI.
-
1
-
Слот CI
-
1 (V)
-
RF In
-
1 (T/C)
-
Scart (Полный)
-
1 (H)
-
Композитный вход (CVBS + Audio)
-
1(V)
-
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio
-
1 (H)
-
Цифровой аудио-выход (оптическийl)
-
1 (Optical)
-
Выход для наушников
-
1
-
LAN (Интернет доступ & DLNA)
-
1 (H)
-
RS-232C (Контроль / Сервис)
-
1
-
кол-во 3D очков
-
4
-
Пульт Magic Motion
-
●
-
Поддержка крепежей VESA
-
●
-
Вес(кг) с подставкой
-
21.2
-
Вес(кг) без подставки
-
20.5
-
Д х В х Ш (мм) без подставки
-
1233 x 52,3 x 727,3
-
Д х В х Ш (мм) с подставкой
-
1233 x 260,4 x 766,4
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55UB850V
Показывает оригинальный 4К-контент с USB, масштабирует и обрабатывает Full HD видео до максимального качества.