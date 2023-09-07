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Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS
Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS
Идеальный черный. Потрясающая контрастность.
Черный — самый важный цвет
Функция Perfect Black от специалистов из Голливуда
Cinema HDR, полная передача режиссерского видения
Dolby Vision™ — выбор крупнейших студий Голливуда
Оно обеспечивает высококачественное изображение, благодаря индивидуальной обработке более 170 000 кадров в течение двухчасового фильма.
Technicolor — краски Голливуда у вас дома
Источник вдохновения голливудских режиссеров<br>
* HDR10 Pro является собственными динамическими метаданными LG для формата HDR к сигналу HDR.
Dolby Atmos® Кинематографический звук у вас дома
* Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories. Dolby Vision является товарным знаком Dolby Laboratories.
Режим Gallery
с режимом Gallery. Произнесите голосовую команду и пред вами предстанут
захватывающие изображения с музыкальным сопровождением,
обновляемые сервисом TripAdvisor в соответствии со временем года.
Серии изображений постоянно обновляются и расширяются
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Высшее качество как часть повседневной жизни
от фотографий популярных и захватывающих туристических достопримечательностей до всемирно известных произведений искусства.
Изображения сопровождаются музыкой, что позволяет создать идеальную атмосферу под ваше настроение.
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Открывайте мир с помощью голосовой команды
Некоторые изображения сопровождаются музыкой, которую вы можете выбрать самостоятельно, а также воспользоваться подборкой треков от компании LG.
Просто произнесите голосовую команду
«Покажи мне прохладное лето в Gallery»
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* За основу взяты изображения телевизоров с настенным креплением.
* Расстояние между задней частью телевизора и стеной может отличаться, в зависимости от типа установки и стены.
* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.
* ГИП webOS может отличаться в зависимости от страны.
* Сервисы предоставляются при их наличии, могут требовать подписки, а также могут отличаться в зависимости от продукта и платформы. Необходимо подключение к интернету.
* Функция Magic remote входит в комплект поставки некоторых моделей телевизоров webOS.
* Кнопка Netflix Hotkey на пульте управления может быть недоступна в некоторых странах.
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
OLED
-
Размер экрана
-
65
-
Разрешение
-
3840*2160
-
Дисплей Nano Cell (2–го поколения)
-
-
-
Панель IPS
-
-
-
Угол обзора
-
Идеальный угол обзора
-
Расширенный диапазон цветов
-
Идеальный цвет
-
Миллиард насыщенных цветов
-
Миллиард насыщенных цветов
-
Затемнение
-
Самосветящиеся пиксели
-
Черный цвет
-
Безграничный контраст
-
Технология Ultra Luminance
-
Технология Ultra Luminance Pro
-
BLU
-
-
-
Технология TruMotion/частота обновления
-
-
-
PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)
-
-
-
HDR
-
Технология 4K Cinema HDR
-
Режим Dolby Vision
-
- ●/●/● (4K/2K)
-
HDR10 Pro
-
●/●/●/● (4K/2K)
-
HLG
-
●/●/●/● (4K/2K)
-
Усовершенствованная технология HDR от Technicolor
-
●
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
4K HFR
-
-/-/-/●
-
2K HFR
-
-/●/-/●
-
Мастер процессор изображения
-
Умный процессор α9
-
Экспертный режим Technicolor
-
●
-
Профессиональное игровое ТВ
-
●
-
Время отклика в режиме Enhanced Motion Picture
-
●
-
Активный усилитель глубины изображения объектов
-
Усилитель глубины изображения объектов
-
Оптимизация яркости по технологии Local Dimming
-
-
-
Усилитель цветопередачи
-
Адаптивный усилитель цветопередачи
-
Точность цветопередачи
-
Технология True Color Accuracy Pro
-
Функция Upscaler
-
Функция 4K Upscaler
-
Подавление шумов
-
Четырехступенчатое подавление шума
-
Резкость
-
Частотный усилитель резкости
-
Динамическое отображение тонов
-
Улучшенное динамическое отображение тонов
-
HEVC
-
4K@120 пикселей, 10 бит
-
VP9
-
4K@60 пикселей, 10 бит
-
SHVC
-
4K@60 пикселей, 10 бит
-
Выходная мощность
-
40 Вт (НЧ-динамик: 20 Вт)
-
Канал
-
2.2 ch
-
Направление
-
Сабвуфер, направленный вперед (с подставкой) Сабвуфер, направленный в пол (без подставки)
-
НЧ–динамик
-
2 сабвуфера по 20 Вт
-
Одновременное воспроизведение аудио
-
●
-
DOLBY ATMOS
-
●
-
Режим объемного звучания
-
Объемное звучание Dolby Surround/OLED Surround
-
Clear Voice
-
Clear Voice III
-
Регулировка звука одним касанием
-
●
-
Адаптивное управление звуком
-
●
-
Функция Audio Upscaler
-
●
-
Синхронизация звука LG
-
●
-
Воспроизведение звука через Bluetooth
-
●
-
Декодер DTS
-
●
-
Аудиокодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTSHD, DTS Express, WMA, aptX (см. руководство)
-
Операционная система (ОС)
-
Платформа webOS для смарт-телевизоров
-
Количество процессоров
-
Четырехъядерный
-
Дистанционное управление Magic
-
Встроенный
-
Быстрый доступ
-
●
-
Функция Focus Zoom
-
●
-
Функция Live Zoom
-
●
-
Универсальное управление
-
● (зависит от страны)
-
Интеллектуальная функция распознавания голоса
-
● ※ Поддержка 10 языков: корейский, английский (США, Великобритания, Австралия, Канада), немецкий, итальянский, французский, испанский (Испания, Мексика), португальский (Бразилия), польский, турецкий, русский
-
Голосовой ввод текста
-
●
-
360 VR
-
●
-
Magic Link
-
●
-
Галерея
-
●
-
Магазин контента LG
-
●
-
Многоэкранное средство просмотра
-
●
-
DIAL
-
●
-
Веб–браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
Мой контент
-
●
-
Мои каналы
-
●
-
Советчик каналов
-
●
-
Функция Channel Plus
-
●
(Только для России)
-
Функция Mobile TV вкл.
-
●
-
Функция WiF TV вкл.
-
●
-
Режим экономии энергии Bluetooth вкл.
-
●
-
Технология Miracast Overlay/Miracast
-
Технология Miracast Overlay
-
Сетевой файловый браузер
-
●
-
Цифровая запись
-
-
-
Аналоговый DVR
-
-
-
Временной сдвиг
-
-
-
Просмотр и запись
-
-
-
Встроенные игры
-
-
-
Калибровка аудио
-
●
-
Язык экранного меню
-
36 языков
-
Блокировать доступ к вредоносному сайту
-
●
-
Функция Live Plus
-
-
-
Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)
-
DVB НЕТ T2/C/S2
-
Наземное
-
DVB НЕТ T2/T
-
Кабельное
-
DVB НЕТ C
-
Спутниковое
-
DVB НЕТ S2/S
-
Прием аналогового ТВ сигнала
-
●
-
Многофункциональный тюнер
-
-
-
Передача данных (спецификация по странам)
-
HbbTV(Ready)
-
CI + (общий интерфейс)
-
CI+ 1.4
-
Страница телетекста
-
● (2000 стр.)
-
Телетекст (Top/Flof/List)
-
● (ТОП: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, НЕТ НЕТ, Flof: другие)
-
[DVB] субтитр
-
●
-
AD (аудио описание)
-
●
-
Функция EPG (электронная программа передач) (на 8 дней)
-
●
-
HDMI
-
1 (сзади)/3 (сбоку)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
ARC (Канал возврата аудио)
-
ДА (сбоку, HDMI 2)
-
USB
-
2 (сзади)/1 (сбоку)
-
LAN
-
●
-
Компонента
-
-
-
Композитный вход (AV)
-
-
-
Слот CI
-
● (сбоку)
-
B–CAS
-
-
-
Вход RF
-
2 (сзади, RF/Sat)
-
SPDIF (оптико–цифровой аудио выход)
-
● (сзади)
-
Выход для наушников
-
● (сзади)
-
Линейный выход
-
● (общий выход для наушников)
-
RS–232C (управление/SVC)
-
-
-
Wifi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V4.2)
-
Источник питания
-
AC 100~240 В 50НЕТ60 Гц
-
Потребляемая мощность в режиме ожидания
-
● 0,5 Вт
-
Потребляемая мощность (макс.)
-
Размер экрана отличается в зависимости от региона
-
Режим энергосбережения
-
●
-
«Зеленый» датчик освещенности
-
●
-
Отвечает требованиям ENERGY STAR®
-
-
-
Расчетные эксплуатационные расходы в год
-
-
-
Расчетное потребление электроэнергии в год
-
-
-
Вес без подставки
-
Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)
-
Вес с подставкой
-
Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)
-
Вес при транспортировке
-
Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)
-
Размер без подставки (ШхВхГ)
-
Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)
-
Размер с подставкой (ШхВхГ)
-
Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)
-
Размер при транспортировке (ШхВхГ)
-
Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)
-
Пульт управления
-
MR18
-
Батарейки
-
●(AA x 2EA)
-
Компонентный/AV–кабель
-
-
-
Кабель питания
-
● (Телевизор подключен)
-
Настенное крепление VESA
-
См. лист «Аксессуары»
-
Размер настенного крепления VESA
-
См. лист «Аксессуары»
-
Модель настенного крепления VESA
-
См. лист «Аксессуары»
-
4K UHD
-
●
-
ThinQ AI
-
●
-
OLED motion
-
●
-
Большие ТВ
-
●
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Magic Remote Control
-
Встроенный
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
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