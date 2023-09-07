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Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Функции

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Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

OLED65C8PLA

Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Идеальный черный. Потрясающая контрастность.

Технология OLED обеспечивает большую контрастность, что открывает множество новых возможностей. Потрясающий уровень контрастности позволяет достичь более глубокой цветопередачи, повышает детализацию и улучшает отображение текстур при просмотре видео.

Черный — самый важный цвет

LG OLED TV воспроизводит идеально черный цвет благодаря более чем 8 миллионами самосветящихся пикселей, которые могут контролировать свою яркость в индивидуальном порядке. Это позволяет насладиться богатством всех красок, увидеть скрытые детали и проникнуться реалистичностью изображения.

Функция Perfect Black от специалистов из Голливуда

«Отныне функция Perfect Black открывает портал в настоящий мир, а не просто демонстрирует его». Слушайте отзыв знаменитого директора по визуальным эффектам Роба Легато о LG OLED TV.

Новый интеллектуальный процессор α9

Умный процессор α9 (Alpha9) оптимизирован для LG OLED TV. Благодаря умному процессору α9 вы сможете насладиться четким изображением с изысканной детализацией, яркими красками и большей глубиной в каждом кадре.
Новый интеллектуальный процессор α9 Откройте для себя процессор α9

Cinema HDR, полная передача режиссерского видения

Благодаря поддержке большинства форматов HDR, вы сможете ознакомиться с настоящим режиссерским видением с помощью функций Dolby Vision™ и Advanced HDR от Technicolor, а также HDR10 Pro и HLG Pro.

Dolby Vision™ — выбор крупнейших студий Голливуда

Dolby Vision — это самое популярное и современное решение HDR.
Оно обеспечивает высококачественное изображение, благодаря индивидуальной обработке более 170 000 кадров в течение двухчасового фильма.

Technicolor — краски Голливуда у вас дома

Technicolor — профессиональная студия цвета, которая занимается мастерингом многих голливудских фильмов. Благодаря технологии Advanced HDR от Technicolor вы сможете познакомиться с настоящим видением экспертов по цвету.

Источник вдохновения голливудских режиссеров<br>

«Я вижу все эти детали в таких ярких красках, каких нет ни в одном другом формате». Послушайте отзыв режиссера фильма «Дэдпул» Тима Миллера о HDR LG OLED TV.

* HDR10 Pro является собственными динамическими метаданными LG для формата HDR к сигналу HDR.

Dolby Atmos® Кинематографический звук у вас дома

Dolby Atmos реалистично передает движение каждого объекта и обеспечивает объемное звучание на 360º. В сочетании с Dolby Vision, эта технология позволяет вам испытать те же ощущения, что и в кинотеатре.

Dolby Atmos® переносит вас в самый центр событий, передавая окружающие вас звуки с захватывающим реализмом.

* Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories. Dolby Vision является товарным знаком Dolby Laboratories.

Режим Gallery

Откройте для себя чудесные уголки нашей планеты, находясь дома
с режимом Gallery. Произнесите голосовую команду и пред вами предстанут
захватывающие изображения с музыкальным сопровождением,
обновляемые сервисом TripAdvisor в соответствии со временем года.

Серии изображений постоянно обновляются и расширяются

Ваши ежедневные путешествия будут невероятно реалистичными благодаря обновлению изображений всемирно известных достопримечательностей в соответствии со временем года.
Открывайте новые горизонты, находясь дома, с помощью TripAdvisor!

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Высшее качество как часть повседневной жизни

Режим Gallery позволяет насладиться широким спектром живописных изображений:
от фотографий популярных и захватывающих туристических достопримечательностей до всемирно известных произведений искусства.
Изображения сопровождаются музыкой, что позволяет создать идеальную атмосферу под ваше настроение.

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Открывайте мир с помощью голосовой команды

Режим Gallery предоставляет доступ к великолепным и живописным изображениям.
Некоторые изображения сопровождаются музыкой, которую вы можете выбрать самостоятельно, а также воспользоваться подборкой треков от компании LG.
Просто произнесите голосовую команду

«Покажи мне прохладное лето в Gallery»

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* За основу взяты изображения телевизоров с настенным креплением.
* Расстояние между задней частью телевизора и стеной может отличаться, в зависимости от типа установки и стены.
* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Простота для вашего удобства

Откройте для себя множество функций умного телевизора LG с WebOS. Воспользуйтесь расширенными возможностями управления и поиска, чтобы открывать и переключать избранные приложения и прочие премиальные сервисы при помощи голосового управления.

* ГИП webOS может отличаться в зависимости от страны.
* Сервисы предоставляются при их наличии, могут требовать подписки, а также могут отличаться в зависимости от продукта и платформы. Необходимо подключение к интернету.
* Функция Magic remote входит в комплект поставки некоторых моделей телевизоров webOS.
* Кнопка Netflix Hotkey на пульте управления может быть недоступна в некоторых странах.

Идеальная сочетаемость с вашим интерьером

Телевизор, который дополнит интерьер вашего дома. LG OLED TV выведет дизайн вашего дома на новый уровень.
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

OLED

Размер экрана

65

Разрешение

3840*2160

Дисплей Nano Cell (2–го поколения)

-

Панель IPS

-

Угол обзора

Идеальный угол обзора

Расширенный диапазон цветов

Идеальный цвет

Миллиард насыщенных цветов

Миллиард насыщенных цветов

Затемнение

Самосветящиеся пиксели

Черный цвет

Безграничный контраст

Технология Ultra Luminance

Технология Ultra Luminance Pro

BLU

-

Технология TruMotion/частота обновления

-

PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)

-

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

HDR

Технология 4K Cinema HDR

Режим Dolby Vision

- ●/●/● (4K/2K)

HDR10 Pro

●/●/●/● (4K/2K)

HLG

●/●/●/● (4K/2K)

Усовершенствованная технология HDR от Technicolor

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR

-/-/-/●

2K HFR

-/●/-/●

Мастер процессор изображения

Умный процессор α9

Экспертный режим Technicolor

Профессиональное игровое ТВ

Время отклика в режиме Enhanced Motion Picture

Активный усилитель глубины изображения объектов

Усилитель глубины изображения объектов

Оптимизация яркости по технологии Local Dimming

-

Усилитель цветопередачи

Адаптивный усилитель цветопередачи

Точность цветопередачи

Технология True Color Accuracy Pro

Функция Upscaler

Функция 4K Upscaler

Подавление шумов

Четырехступенчатое подавление шума

Резкость

Частотный усилитель резкости

Динамическое отображение тонов

Улучшенное динамическое отображение тонов

HEVC

4K@120 пикселей, 10 бит

VP9

4K@60 пикселей, 10 бит

SHVC

4K@60 пикселей, 10 бит

ЗВУК

Выходная мощность

40 Вт (НЧ-динамик: 20 Вт)

Канал

2.2 ch

Направление

Сабвуфер, направленный вперед (с подставкой) Сабвуфер, направленный в пол (без подставки)

НЧ–динамик

2 сабвуфера по 20 Вт

Одновременное воспроизведение аудио

DOLBY ATMOS

Режим объемного звучания

Объемное звучание Dolby Surround/OLED Surround

Clear Voice

Clear Voice III

Регулировка звука одним касанием

Адаптивное управление звуком

Функция Audio Upscaler

Синхронизация звука LG

Воспроизведение звука через Bluetooth

Декодер DTS

Аудиокодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTSHD, DTS Express, WMA, aptX (см. руководство)

ТЕХНОЛОГИЯ SMART CONVENIENCE

Операционная система (ОС)

Платформа webOS для смарт-телевизоров

Количество процессоров

Четырехъядерный

Дистанционное управление Magic

Встроенный

Быстрый доступ

Функция Focus Zoom

Функция Live Zoom

Универсальное управление

● (зависит от страны)

Интеллектуальная функция распознавания голоса

● ※ Поддержка 10 языков: корейский, английский (США, Великобритания, Австралия, Канада), немецкий, итальянский, французский, испанский (Испания, Мексика), португальский (Бразилия), польский, турецкий, русский

Голосовой ввод текста

360 VR

Magic Link

Галерея

Магазин контента LG

Многоэкранное средство просмотра

DIAL

Веб–браузер

Музыкальный проигрыватель

Мой контент

Мои каналы

Советчик каналов

Функция Channel Plus


(Только для России)

ФУНКЦИЯ IOT И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ/ПК

Функция Mobile TV вкл.

Функция WiF TV вкл.

Режим экономии энергии Bluetooth вкл.

Технология Miracast Overlay/Miracast

Технология Miracast Overlay

Сетевой файловый браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Цифровая запись

-

Аналоговый DVR

-

Временной сдвиг

-

Просмотр и запись

-

Встроенные игры

-

Калибровка аудио

Язык экранного меню

36 языков

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Функция Live Plus

-

ПРИЕМ СИГНАЛА ВЕЩАНИЯ

Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)

DVB НЕТ T2/C/S2

Наземное

DVB НЕТ T2/T

Кабельное

DVB НЕТ C

Спутниковое

DVB НЕТ S2/S

Прием аналогового ТВ сигнала

Многофункциональный тюнер

-

Передача данных (спецификация по странам)

HbbTV(Ready)

CI + (общий интерфейс)

CI+ 1.4

Страница телетекста

● (2000 стр.)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (ТОП: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, НЕТ НЕТ, Flof: другие)

[DVB] субтитр

AD (аудио описание)

Функция EPG (электронная программа передач) (на 8 дней)

РАЗЪЕМ

HDMI

1 (сзади)/3 (сбоку)

Simplink (HDMI CEC)

ARC (Канал возврата аудио)

ДА (сбоку, HDMI 2)

USB

2 (сзади)/1 (сбоку)

LAN

Компонента

-

Композитный вход (AV)

-

Слот CI

● (сбоку)

B–CAS

-

Вход RF

2 (сзади, RF/Sat)

SPDIF (оптико–цифровой аудио выход)

● (сзади)

Выход для наушников

● (сзади)

Линейный выход

● (общий выход для наушников)

RS–232C (управление/SVC)

-

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V4.2)

ПИТАНИЕ И «ЗЕЛЕНАЯ»

Источник питания

AC 100~240 В 50НЕТ60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания

● 0,5 Вт

Потребляемая мощность (макс.)

Размер экрана отличается в зависимости от региона

Режим энергосбережения

«Зеленый» датчик освещенности

Отвечает требованиям ENERGY STAR®

-

Расчетные эксплуатационные расходы в год

-

Расчетное потребление электроэнергии в год

-

РАЗМЕРЫ/ВЕС

Вес без подставки

Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)

Вес с подставкой

Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)

Вес при транспортировке

Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)

Размер без подставки (ШхВхГ)

Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)

Размер с подставкой (ШхВхГ)

Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)

Размер при транспортировке (ШхВхГ)

Отличаются в зависимости от размера и региона (см. спецификацию продукта M)

АКСЕССУАРЫ

Пульт управления

MR18

Батарейки

●(AA x 2EA)

Компонентный/AV–кабель

-

Кабель питания

● (Телевизор подключен)

Настенное крепление VESA

См. лист «Аксессуары»

Размер настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

Модель настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

Большие ТВ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

SMART ФУНКЦИИ

Magic Remote Control

Встроенный

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Wi-Fi

● (802.11ac)

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OLED65C8PLA

Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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