* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.