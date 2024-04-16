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86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2025 года
86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2025 года
Основные характеристики
- Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 4K Gen8
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Технология точного уменьшения света Precision Dimming обеспечивает четкое изображение и раскрывает мельчайшие детали
- Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV
Изображения, используемые в обзоре изделия ниже, приведены в репрезентативных целях. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.
Кибербезопасность
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
Программа webOS Re:New Program
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.
Совершенно новый динамический QNED Color
Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
Представляем мощный умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8
Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
4K Super Upscaling оживляет каждый кадр
Мощный процессор LG обеспечивает разрешение оригинального качества. Наслаждайтесь высоким разрешением, яркостью и четкостью изображения благодаря 4K Super Upscaling.
* Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.
Продвинутое локальное затемнение
Точное управление светом функции Продвинутое локальное затемнение позволяет вам четко разглядеть каждую деталь.
* Сравнительные изображения являются смоделированными и предназначены исключительно для иллюстрации.
Следующее поколение телевизоров LG AI TV
Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience
Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.
*AI Magic Remote's design, availability and functions may vary by region and supported language, even for the same model.
*Some features may require an internet connection.
*AI Voice Recognition is only provided in countries that support NLP in their native language.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* В США и Корее используют модель LLM.
* Необходимо подключение к Интернету.
* Необходимо подключение к Интернету.
* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.
* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.
* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модели OLED, а обновления доступные в 2023 г. –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.
Home Hub — платформа все-в-одном для вашего умного дома
Беспроблемно управляйте различными бытовыми устройствами LG вместе с устройствами Google Home и многими другими. Непревзойденный комфорт управления всем домом с одной рабочей панели.
* LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.
* Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.
Телевизор Ultra Big TV
Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Оцените высокое разрешение на экране супер-класса.
* QNED80 доступен с максимальной диагональю 86 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.
Сверхтонкий дизайн
Тонкий дизайн придает утонченный штрих вашему пространству.
Функция AI Sound Pro с виртуальным каналами 9.1.2
* AI Clear Sound включается через меню режима звука.
* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
Выведите звук на новый уровень с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.
* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.
* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.
Кронштейн Synergy
Кронштейн Synergy идеально размещает вашу звуковую панель LG Soundbar, обеспечивая оптимальное звучание и безупречный стиль.
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Кронштейн Synergy поставляется с 1-реечной или 2-реечной подставкой, что может отличаться в зависимости от страны/изделия.
Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV
* Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.
Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View
Получите максимум от своего телевизора с функцией Multi View. Дублируйте изображение со своих устройств с Google Cast и AirPlay. Разделите свой экран пополам для идеального развлечения в мультиэкранном режиме.
Человек в гостиной с телефоном в руках. Иконка передачи на телефоне показывает, что экран телефона дублируется на телевизор. На экране телевизора показывают баскетбольный матч со статистикой игроков на дублирующемся экране рядом.
* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы.
* Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.
Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Бесплатно.
Благодаря эксклюзивному стриминговому сервису LG –– LG Channels –– к вашим услугам огромный выбор каналов, бесплатно доступных по запросу и в прямом эфире.
* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона.
Бесплатно. Без контракта. Без проводов.
Выберите канал, и можно начинать смотреть программы, не беспокоясь о скрытых расходах или установке ресивера.
Три разные иконки, показывающие как можно использовать LG Channels без подписок, оплаты или установки каких-либо периферийных ресиверов.
Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр
Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.
* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.
Потрясающая игра
Поднимите игру на новый уровень с помощью VRR. Играйте без задержек и размытия движений, которые могут ухудшить результаты. a
* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 60Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.
* Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime.
Лучший телевизор QNED TV для просмотра фильмов
Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с захватывающим звуком и режимом FILMMAKER MODE, который настраивает изображение, обеспечивая высокое качество картинки.
Ambient FILMMAKER MODE
Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.
* Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime.
* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.
* Все изображения выше представляют собой симуляцию.
* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.
* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.
* Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.
Характеристики
-
Тип дисплея
4K QNED
-
Частота обновления
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
Dynamic QNED Color
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1928 x 1108 x 30.9
-
Вес телевизора без подставки
50.0
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Съемный)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
-
Аудио выход
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
2.0 Канал
-
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
Да
-
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (5.1)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
2090 x 1215 x 228
-
Вес упаковки
63.6
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1928 x 1108 x 30.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1928 x 1175 x 359
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
1582/524 x 359
-
Вес телевизора без подставки
50.0
-
Вес телевизора с подставкой
51.0
-
Крепление VESA (ШхВ)
600 x 400
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
Edge
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K QNED
-
Частота обновления
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
Dynamic QNED Color
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Super Upscaling
-
Авто калибровка
Да
-
Технология затемнения
Локальное затемнение
-
Динамическое отображение тонов
Да
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
10 режима
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Google Cast
Да
-
Google Home / Hub
Да
-
Home Hub
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
LG Каналы
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Voice ID
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Работает с Apple Home
Да
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