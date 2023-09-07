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Технология подсветки EDGE LED, CINEMA 3D Smart TV

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Технология подсветки EDGE LED, CINEMA 3D Smart TV

42LA644V

Технология подсветки EDGE LED, CINEMA 3D Smart TV

LG Smart TV LA8600


LG Smart TV LA8600 это основной центр развлечений. Получите доступ к вашим любимым фильмам, видео и играм, оставайтесь на связи с друзьями при помощи встроенной камеры и легко делитесь медиа напрямую через телевизор, чтобы каждый был доволен. С технологиями Мagic Remote и Voice Control весело и легко управлять вашим ТВ. Этот телевизор может также похвастаться технологией LED Plus с локальным затемнением изображения, которое обеспечивает удивительную контрастность, цветовую насыщенность и равномерную яркость.


Условия: * подключение к Интернету и определенные подписки продаются отдельно.. The Magic Remote оснащены не все LG Smart TV. Может понадобиться отдельная покупка. Содержание и услуги зависят от продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления

Меньше времени на навигацию


Легкий выбор функций на экране телевизора одним взмахом руки, прокруткой колеса или использованием уникальной технологии Voice Mate ™, которая способна распознавать ваш голос чтобы изменить канал, громкость или найти что-то посмотреть. Плюс управление Blu-ray, домашним кинотеатром, сет-топ-боксом и звуковой панелью с помощью только одного пульта дистанционного управления. Теперь вы тратите меньше времени на навигацию и поиск пультов и больше времени наслаждаетесь развлечениями.

Условия: * Доступна на некоторых моделях

Избавьтесь от вашей коллекции пультов дистанционного управления

Избавьтесь от нескольких пультов дистанционного управления. Ваш LG Magic Remote пульт ДУ может управлять Blu-Ray, HTiB, Set-Top-Box и звуковой панелью, так что вам не придется искать пульт дистанционного управления для каждого из ваших различных мультимедийных устройств.

Контент, который вы хотите, на кончиках ваших пальцев.

Доступ к премиум-контенту таких провайдеров, как Hulu Plus ®, Netflix ®, YouTube ® прямо с вашего телевизора. Теперь вы получаете ваши любимые фильмы, телепередачи, игры, программы и многое другое. LG предоставляет вам контент, который вы и ваша семья хотите. Условия: * подключение к Интернету и некоторые подписки приобретаются отдельно

Делитесь вашими файлами.


LG дает вам несколько способов поделиться своими фотографиями из отпуска, видео с концерта вашего ребенка или Вашей любимой песней при помощи телевизора от совместимых устройств. LG делает все для того чтобы делиться файлами с друзьями и семьей было легче.

Условия: * требуется подключение к сети Internet

Хотите 3D, как в кинотеатре?

Легкие очки, крутые 3D-эффекты и превосходная картинка? LG CINEMA 3D телевизоры могут принести все это прямо в ваш дом. Наслаждение простыми в использовании 3D-очками, отличным качеством изображения и удивительными 3D-эффектами - вот что вы получаете с LG CINEMA 3D. Условия: Для небольшого процента населения, просмотр стереоскопической технологии 3D видео может вызвать дискомфорт, с такими симптомами как головные боли, головокружение или тошнота. Если вы испытываете какие-либо симптомы, прекратите просмотр в 3D и обратитесь к врачу.

Легко любить. Легко обмениваться

С LG Cinema 3D очками легче, чем когда-либо поделиться захватывающим 3D изображением. Без батарей, без мерцания, недорогие очки, такие же, как и те, что вы получаете в кино, позволяют пользователям оснастить семью и друзей за доступную цену. 4 шт. в комплекте.

Игры для 2 игроков на полном экране


Теперь игры на разделенном на двух игроков экране проецируются на полный экран на одном телевизоре с технологией Dual Play* от LG. Со специальными легкими очками, работающими от батареек, каждый игрок может только видеть свою игру (в 2D) во весь экран телевизора, не будучи в состоянии видеть противника. Больше нет обмана во время игры, никто не сможет заглядывать друг другу в экраны во время сражений в играх на двух игроков, таких как Forza Motorsport ® 4. Dual Play работает с большинством текущих игровых систем или даже консолей предыдущего поколения до тех пор, пока в игре используется разделение экрана на 2 половины. Dual Play использует две пары специальных очков F310DP продаются отдельно в комплекте.

Технология Two player compatible устанавливается и продается отдельно. Условие:Для небольшого процента населения, просмотр стереоскопической технологии 3D видео может вызвать дискомфорт, с такими симптомами как головные боли, головокружение или тошнота. Если вы испытываете какие-либо симптомы, прекратите просмотр в 3D и обратитесь к врачу.

Не волнуйтесь об отсутствии контента в 3D

Функция 2D в 3D от LG автоматически конвертирует шоу и фильмы в 3D

Элегантный дизайн

LG Cinema Screen, с ультра узкой рамкой имеет элегантный, новаторский дизайн, который выглядит красиво, и когда телевизор включен и когда он выключен. Смотрите сами!

Невероятный звук

Богатый, полный звук с 2,1 Sound. Теперь вы можете испытать блестящие музыкальные произведения с мощным сабвуфером для добавления глубины и реалистичности для всех ваших любимых шоу. Возьмите взрывное веселье фильмов домой с собой!

Будьте готовы к ослепительному качеству изображения.

Хотите более глубокий черный и более насыщенные цвета? Технология LED Plus от LG обеспечивает еще больший контроль яркости посредством светодиодного освещения для получения лучшей контрастности, удивительной чистоты и цвета деталей.

Высокая четкость изображения (Отсутствие пикселизации во время действия)

Просмотр спортивных шоу, видеоигр и высокоскоростных действий практически без размытия движения и с кристальной ясностью с технологией TruMotion от LG ™ 240Hz. Теперь ваш телевизор может идти в ногу с быстродвижущимися сценами.

Двойная детализация

Потрясающее качество изображения -по этой причине вы хотели HDTV в первую очередь. С почти вдвое большим количеством пикселей, Full HD 1080p дает более высокое качество изображения по сравнению со стандартными HDTV. Вы увидите детали и цвета, как никогда раньше.

Оптимизатор аудио

Будь то музыка, кино, спорт или игры, режим Smart Sound автоматически регулирует звук таким образом, что вы получите полный эффект от драматического момента в кино или услышали призыв от вашей любимой игры.

Сэкономьте больше энергии

ENERGY STAR означает, что изделие соответствует строгим принципам энергоэффективности установленным Охраной Окружающей среды США и Департаментом энергетики США. Для телевизоров, это означает, что они экономят энергию, как в режиме ожидания так и во время активного использования. Квалифицированные как ENERGY STAR телевизоры используют на 30% меньше энергии, чем обычные.

Поиск идеального изображения

Получите легкую самонастройку с выводом на экран ориентиров для ключевых элементов качества изображения, таких как: уровень черного, цвет, оттенок, резкость и яркость подсветки. Возьмите наугад из настройки изображения с помощью этой простой в использовании функции. Это не настоящая магия, но он будьте уверены, это что-то вроде нее.

Мудрый и не расточительный

С нашей функцией умного сохранения электроэнергии вы экономите деньги и энергию.
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Разрешение

1920x1080

Диагональ экрана (дюймы)

42"

Тип подстветки

DIRECT LED

Micro Pixel Control (Локальное затемнение)

-

Индекс MCI

200

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием аналогового сигнала

Прием цифрового сигнала Terrestrial (Наземный)

DVB-T2

Прием цифрового сигнала Cable (Кабельный)

DVB-C

Прием цифрового сигнала Satellite (Спутниковый)

DVB-S2

ATV Country

RA, UR, AK

CI+

DTV Country

RA, UR, AK

ВИДЕО

Процессор Triple XD Engine

Resolution Upscaler

Режим картинки

● (7 режимов)

Picture Wizard II

Пропорции экрана/режимы

"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan

( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

Режим AВ -AV (Картинка & Звук)

● (Off / Cinema / Game)

Технология 24p Real Cinema

Уменьшение шума 3D/MPEG

ЗВУК

Моно / Стерео / Двойной (MTS / SAP)

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

10W+10W

Dolby Digital Decoder

DTS декодер

Режим Smart Sound

Оптимизатор звука

Синхронизация Оптического звука

Система объемного звучания

Virtual Surround Plus

Clear Voice II

Режимы звучания

6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)

Синхзронизация беспроводного звука

Ready (Доступна с Magic remote)

CINEMA 3D

Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)

3D в 2D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D

●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)

Изменение точки просмотра

-10~+10 (по умолчанию : 0)

Поддерживаемый формат

S/S, T/B, C/B, F/S

Авто-определение формата

3D Sound Zooming (3D звук)

Контроль глубины 3D

Коррекция 3D изображения

Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

FPR

2D в 3D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора

-10~+10 (default : 0)

2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D

0~+20 (default : 10)

3D Picture mode

SMART TV

SmartHome

App Store - Магазин приложений

Премиальный контент

Поиск и рекомендованный контент

3D World (Приложение с 3D контентом\)

Game world

Полноценный Web Браузер

SMART SHARE

MHL

Просмотр файлов по сети

WiFi Direct

Remote App

WiDi

Simplink (HDMI CEC)

Media Link

Miracast

NFC (Mobile → TV, TV → Mobile)

DLNA

Window Media Player

Outdoor Access (WoL)

Home Monitoring

Сертификация Windows 7/8

Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready

Второй дисплей

DVR

DVR Встроенный или поддержка

Поддержка (нужна флешка/hard disc)

Просмотр и Запись

Управление временем (Time Shift)

Тип DVR (Цифровой или аналоговрый)

Цифровой

USB

Фото

JPEG, JPS, MPO

Аудио кодеки

"AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

Субтитры DivX (Языки)

36 языков

Divx (SD/HD/Plus HD)

DivX HD

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Камера (Поддержка / Встроенная)

● (Ready)

Многозадачность (2 экрана)

Motion eye care

Режим интеллектуального энергосбережения

Переименование источников сигнала

Блокировка избранных приложений

Электронная инструкция по эксплуатации

EZ OSD(МЕНЮ)

Языки

32 языка

Быстрое меню

КАНАЛЫ

Автонастройка

Добавление / корректировка списка каналов

Возможность переименовать канал

Список любимых каналов

ВРЕМЯ/ЧАСЫ

Ручной/автоматический режим

Таймер включения/выключения

Таймер сна

Автоматическое отключение

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

USB 3.0/2.0

0/3

HDMI

3

Слот CI

1 (V)

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RF In

2 (T2/C, S2)

Scart (Полный)

1 (H)

Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio

1 (H)

Цифровой аудио-выход (оптическийl)

1 (Optical)

HDMI

-

RGB вход (D-sub 15pin) - PC

-

PC Audio Вход

Share with Component audio (AV2)

Выход для наушников

1

LAN (Интернет доступ & DLNA)

1 (V)

ПУЛЬТ ДУ

Распознование голосовых команд

- Язык

Русский, Английский

- Функции

Search / Web browsing / SNS / Skype

Пульт Magic Motion

Стандартный пульт ДУ

S-Con (Glow)

ОПИСАНИЕ КОРПУСА

Поддержка крепежей VESA

Поворотное основание (Left/Right)

Размер крепежа VESA

TBD

Local key type

8 key

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42LA644V

Технология подсветки EDGE LED, CINEMA 3D Smart TV