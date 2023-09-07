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Телевизор LG LED 4K SMART 50UQ90006LD
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K UHD
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1215 x 775 x 152
-
Вес упаковки
-
14.6
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1121 x 651 x 57.1
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1121 x 708 x 232
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
862 x 232
-
Вес телевизора без подставки
-
11.7
-
Вес телевизора с подставкой
-
11.9
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
200 x 200
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K UHD
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Масштабирование
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
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