About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Телевизор LG,70", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Телевизор LG,70", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

70UK6710PLA

Телевизор LG,70", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

Печать

Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

4K Ultra HD

Размер экрана (дюймы)

70

UHD 4K (ULTRA HD)

Тип HDR

4K Активный HDR

Управление подсветкой

Локальное (Local Dimming)

Smart TV

webOS Smart TV

Звуковая система

Ultra Surround

Система динамиков

2.0

Пульт Magic Remote в комплекте

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED

Размер экрана (дюймы)

70

Разрешение экрана

3840x2160

Тип подсветки

Edge

ВИДЕО

Тип HDR

4K Активный HDR

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Эффект HDR

● (4K/2K)

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / — / ●

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор

Цветобустер

Динамический

Цветокорректор

Масштабирование разрешения

4K

Подавление шума

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

Широкий

Возможность управления подсветкой

Локальное (Local Dimming)

УЛЬТРА Яркость

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM100(Частота обновления 50Гц)

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Звуковая система

Ultra Surround

Звук через Bluetooth аудиоустройствами

Телевизор как Bluetooth колонка

DTS декодер

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

Четырехъядерный

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Интеллектуальное распознавание голоса

Магазин контента и приложений LG

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus)

Поддержка Bluetooth Low Energy

Функция Miracast (с мобильного на TV)

Miracast

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVB—T2/C/S2

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Совместим)

CI+

CI+ 1.4

Субтитры

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

2 (Сзади) / 2 (Сбоку)

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

● (Сбоку, HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

1 (Сзади)

Компонентный вход

● (Сзади, Component in/AV in common)

Композитный вход (AV)

● (Сзади, Component in/AV in common)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V4.2)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR18

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Active HDR

Большие ТВ

LED TVs

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами