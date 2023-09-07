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Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9, 140 аВТ, Smart Inverter мотор, два аккумулятора
Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9, 140 аВТ, Smart Inverter мотор, два аккумулятора
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Цвет корпуса (очиститель)
-
Черный
-
2-в-1
-
●
-
Щелевая насадка
-
●
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
240 x 720 x 295
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
260 x 1120 x 270
-
Масса (кг)
-
2.7
-
Аккумуляторы в комплекте (кол-во)
-
2
-
Тип аккумулятора
-
Литий-ионный (Li-Ion)
-
Время зарядки (мин/батарея)
-
210
-
Универсальная насадка (для разных поверхностей)
-
●
-
Тонкая насадка для твердого пола
-
●
-
Индикатор статуса аккумулятора
-
●
-
Smart Inverter Motor™
-
●
-
Телескопическая трубка (4 длины)
-
●
-
5-ступенчатая система фильтрации (с фильтром HEPA)
-
●
-
Вместительность пылесборника (л)
-
0.44
-
Режим мощности
-
●
-
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