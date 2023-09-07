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Компактный и легкий безмешковый пылесос

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Компактный и легкий безмешковый пылесос

VC61161N

Компактный и легкий безмешковый пылесос

Без мешка для сбора пыли

Встроенная щелевая насадка

Служит для чистки в труднодоступных местах, например, в углах комнаты

Комбинированная насадка пол/ковер

Комбинированная насадка пол/ковер. Чистка ковра и пола без смены насадки. Для ковра - щетка вращается и вычищает труднодоступную пыль, волосы и шерсть из глубины ворса ковра. Для пола - уборка без вращения щетки. Простое нажатие на педаль меняет режим работы с ковра на пол и обратно. На педали имеется цветная метка, которая показывает режим, включенный в данный момент.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность(Вт)

1600

Мощность всасывания (Вт)

260

Выпускной фильтр

Micro filter

Кнопка вкл/выкл на корпусе

Емкость пыли (л)

0.7

Дина шнура(м)

5

Рабочий радиус (м)

8

Уровень шума (Дб)

80

2-коленная стальная трубка

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Насадка для мягких поверхностей Sani Punch

X

Для паркета

X

Угловая насадка

X

Турбо (Carpet Master)

X

Мини турбо щетка

X

Для шампуня

X

Малая насадка для шампуня

X

Для окон

X

Длинная щелевая насадка

Щетка для убоки пыли

Насадка для обивки

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

4

Вес брутто (кг)

6.7

Ш x В x Г без упаковки (мм)

267x314x260

Ш x В x Г в упаковке (мм)

290x495x330.

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VC61161N

Компактный и легкий безмешковый пылесос