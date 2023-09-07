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Компактный и легкий безмешковый пылесос
Компактный и легкий безмешковый пылесос
Без мешка для сбора пыли
Комбинированная насадка пол/ковер
Все характеристики
-
Максимальная входная мощность(Вт)
-
1600
-
Мощность всасывания (Вт)
-
260
-
Выпускной фильтр
-
Micro filter
-
Кнопка вкл/выкл на корпусе
-
●
-
Емкость пыли (л)
-
0.7
-
Дина шнура(м)
-
5
-
Рабочий радиус (м)
-
8
-
Уровень шума (Дб)
-
80
-
2-коленная стальная трубка
-
●
-
Для пола/ковра
-
●
-
Насадка для мягких поверхностей Sani Punch
-
X
-
Для паркета
-
X
-
Угловая насадка
-
X
-
Турбо (Carpet Master)
-
X
-
Мини турбо щетка
-
X
-
Для шампуня
-
X
-
Малая насадка для шампуня
-
X
-
Для окон
-
X
-
Длинная щелевая насадка
-
●
-
Щетка для убоки пыли
-
●
-
Насадка для обивки
-
●
-
Вес нетто (кг)
-
4
-
Вес брутто (кг)
-
6.7
-
Ш x В x Г без упаковки (мм)
-
267x314x260
-
Ш x В x Г в упаковке (мм)
-
290x495x330.
-
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VC61161N
Компактный и легкий безмешковый пылесос