KOMPRESSOR FOLLOW ME™

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Активная угольная фильтрация (НЕРА фильтр)
Четырех-уровневый угольный фильтр, который удерживает 99,9 % вредных пылевых частиц из пропускаемого наружу воздуха. 1 – Фильтр-рамка 2- НЕРА (фильтрация микро-частиц пыли) 3- Ячеистый фильтр (анти-бактериальная очистка) 4- Угольный фильтр (устраняет запахи)
Многослойная фильтрация
- Приятный аромат и фильтрация воздуха с помощью угольного фильтра -НЕРА 13
Первая в мире технология прессования пыли
Система-циклон эффективно фильтрует пыль из забираемого воздуха, обеспечивая тем самым более мощное всасывание во время уборки.
Система прессования пыли для абсолютной чистоты.
Внутри пылесоса пыль и мусор прессуются первой в мире системой прессования пыли, что позволяет собрать в 3 раза больше пыли, чем это могут сделать вакуумные аналоги. А опустошить контейнер для мусора теперь проще и гигиеничнее, так как пыль не попадает обратно в воздух.
Впервые в мире - колеса с электроприводом
Это стало возможным благодаря первой в мире технологии - на корпусе расположены 3 датчика-приемника, которые принимают сигнал от датчика на ручке пылесоса, и сохраняют постоянное расстояние 100 см между пользователем и пылесосом. Когда расстояние между датчиками на ручке и на корпусе становится больше 100 см, вакуумный пылесос автоматически движется к пользователю.
Впервые в мире - колеса с электроприводом
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Технология прессования пыли
Технология прессования пыли
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Все характеристики
-
Максимальная входная мощность(Вт)
-
2000
-
Мощность всасывания (Вт)
-
420
-
Кол-во фильтрующих слоев
-
8
-
Выпускной фильтр
-
Угольный+HEPA 13
-
Передвижной регулятор мощностина на рукоятке
-
●
-
Телескопическая трубка
-
●
-
Емкость пыли (л)
-
1.2
-
Дина шнура(м)
-
9
-
Рабочий радиус (м)
-
12
-
Bio Tank (антибактериальное покрытие)
-
●
-
Уровень шума (Дб)
-
74
-
4-х уровневая телескопическая Алюминиевая
-
●
-
Для пола/ковра
-
●
-
Насадка для мягких поверхностей Sani Punch
-
X
-
Для паркета
-
X
-
Угловая насадка
-
X
-
Турбо (Carpet Master)
-
●
-
Мини турбо щетка
-
X
-
Для шампуня
-
X
-
Малая насадка для шампуня
-
X
-
Для окон
-
X
-
Длинная щелевая насадка
-
●
-
Щетка для убоки пыли
-
X
-
Насадка для обивки
-
X
-
Встроенный 2-в-1 (щетка для пыли/мягкой мебели)
-
●
-
Вес нетто (кг)
-
6.9
-
Вес брутто (кг)
-
11.5
-
Ш x В x Г в упаковке (мм)
-
368x615x330.
-
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