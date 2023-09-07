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Пылесос LG Simple Bin, 350 Вт, с чашей для сбора пыли, щетка пол/ковер
Пылесос LG Simple Bin, 350 Вт, с чашей для сбора пыли, щетка пол/ковер
ОПИСАНИЕ
Характеристики
-
Телескопическая трубка
-
Cоставная из двух частей
Все характеристики
-
Щелевая насадка
-
●
-
Щетка для пыли
-
●
-
Радиус действия (м)
-
8.3
-
Длина шнура питания (м)
-
5.3
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
330 x 295 x 595
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
270 x 234 x 400
-
Масса (кг)
-
4.3
-
Универсальная насадка для разных типов поверхностей
-
●
-
Dust Bin Capacity (L) (Uncompressed)
-
1.2
-
Телескопическая трубка
-
Cоставная из двух частей
-
HEPA Filter Grade
-
Микрофильтр
-
Telescopic Pipe Material
-
Сталь
-
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